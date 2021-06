Cuatro libros que todo amante de los vinos debería tener

Los premios Gourmand International se consideran como los Oscar de los libros de vinos y gastronomía. Creado por Edouard Cointreau, presidente de la empresa familiar que creó la bebida que lleva su apellido, distingue a las mejores publicaciones del mundo en 130 categorías, lo que evidencia la diversidad de enfoques que hay en este mundo.

En esta edición cuatro libros españoles han sido galardonados en las categorías de Drink Culture – Best in the World 2021.

Cuatro libros españoles entre los ganadores

Con la medalla de oro en el apartado de Wine Education está #ConVinoConTodo de Meritxell Falgueras (Oberon-Larousse), mientras que en la categoría Publishers el primer lugar fue para Vinos de España Vol 1-2, de Lluís Tolosa (Tolosa Wine Books).

En Food & Drink, se otorgó medalla de bronce a Juan Mari Humada, El chef del vino, de Manolo González (Al Gusto Ediciones); y finalmente una cuarta posición en Drink Tourism a Rioja, Siete miradas por el territorio centenario del vino (Rutas del vino, rioja.com)

#ConVinoConTodo: una manera diferente de aprender

#ConVinoConTodo es el cuarto libro de la enóloga, sumiller y comunicadora Meritxell Falgueras. De formación universitaria vitivinícola y cursos en el extranjero, fue distinguida como nariz de oro.

COMPRAR #ConVinoConTodo, de Meritxell Falgueras, en Amazon

Ella es una de las divulgadoras multimedia más inquietas del mundo del vino, activa en todas las redes sociales, colaboradora en diversos medios e impulsora de iniciativas como el grupo de mujeres del vino con sus catas.

Perteneciente a la familia de bodegueros del Celler de Gelida, es autora de otros libros como Presume de vinos en 7 días, Los vinos de tu vida y Qué beber cuando no bebes.

#ConVinoConTodo y su versión en catalán #Divinament se publicaron en medio de la pandemia. En sus páginas enseña a desarrollar los sentidos y aprender los secretos del vino con consejos, humor, infografías y videos.

Con prólogo del chef José Andrés y diseñado por Isaac Gimeno, cuenta con las fotografías de Nonna Arruga (que incluyen un bello y divertido reportaje fotográfico de la autora), y las infografías sintetizadoras y didácticas de quien firma este artículo.

Un libro del siglo XXI

“Quería hacer el libro del vino del siglo XXI: con vídeos, fotos al estilo Instagram, infografías… que sea útil, divertido, con contenido de calidad y que haga a la gente ¡un poco más feliz en tiempo tan difíciles!”, dice Falgueras.

Meritxell Falgueras en una fotografía de la artista Nina Arruga

El libro #ConVinoConTodo había sido premiado como el Mejor de España en la categoría de Wine Education Gourmand 2021.

Su contenido abre las puertas del vino a hombres y mujeres, aficionados o expertos, y lo hace como una experiencia sensorial que lleva a conocer esta bebida a través de los sentidos que desfilan en cada capítulo.

Meritxell Falguera con Jordi Català y Nona Arruga en la presentación de su libro

Este libro había sido premiado también como el Mejor de España en la categoría de Wine Education Gourmand 2021.

Una autoridad en la literatura del mundo de los vinos

Lluís Tolosa, que es también consultor, conferenciante y profesor, ha publicado unos 30 libros dedicados a este mundo y vendido más de 100.000 ejemplares.

Ávido coleccionista de información e investigador, ha creado uno de los más importantes sellos especializados en vino del país.

Leer más: El libro definitivo de los vinos españoles

Ganador de una quincena de premios, el presidente de los Gourmand World Awards lo calificó como “uno de los mejores escritores de vino en Europa: independiente y muy profesional”.

“Vinos de España es un libro realmente especial. Trae una nueva voz en un campo lleno de opiniones similares. Es coherente, interesante, como una novela, increíble de maestría. Un placer leerlo”, agregó.

Un big data del vino español

En el primer volumen de Vinos de España Tolosa ofrece una exhaustiva investigación sobre los mejores vinos del país, un recorrido en profundidad por dos grandes Zonas Vitivinícolas marcadas por los ríos Ebro y Duero, que cuentan con muchas de las DO más emblemáticas de los vinos españoles.

El libro de Tolosa es un catálogo único con una riqueza y erudición en la información y en los datos como no había hasta el momento

La obra analiza en detalle cada región, cada DO, cada sub zona, características de los vinos según su geografía, suelo y climatología, entre otros factores.

Además emprende un exhaustivo recuento de las bodegas y marcas de la DO, ordenadas según el original criterio de su antigüedad, con datos visuales como las variedades, el envejecimiento y su precio.

Un catálogo único

En suma es un catálogo único con una riqueza y erudición en la información y en los datos como no había hasta el momento.

El libro está profusamente ilustrado con fotos del autor, de los consejos reguladores, de las bodegas y de expertos como Quim Roser y Pepe Franco, cuenta con diseño de Forabord y cartografías y visualización de datos de Jordi Català.

Este libro ha sido premiado también como el Mejor de España en la categoría de Publishers 2021

El chef del vino

Juan Mari Humada, el chef del vino es un libro de gran formato, 324 páginas ilustradas con gran despliegue fotográfico que recoge el viaje del chef y el periodista a casi un centenar de bodegas españolas para explicar paisajes, culturas, variedades de uvas y formas muy diferentes de trabajar los viñedos, las elaboraciones y las crianzas.

Humada armoniza en este libro su vida con 73 vinos seleccionados y 73 recetas que sintetizan su amplia trayectoria.

Las pasiones de Humada

Este libro, que ya había sido premiado como mejor libro español 2020 de la categoría Food and Wine significa “mi otra gran pasión, además de mi mujer y mis hijos, que es el vino”, dice el autor.

En ‘Juan Mari Humada, el chef del vino’ el periodista Manolo González repasa la vida de este chef a través de 73 vinos y 73 recetas

Sino, basta recordar un axioma fundamental: “para muchos ha sido y a veces sigue siendo un convidado. Pero, sin un buen vino no hay una buena comida”.

Humada se bautizó en los fogones del restaurante-bar de sus padres en San Sebastián, donde su madre Silvi guisaba y su padre Honorato llevaba la barra.

Inició su periplo con Fernando Bárcena, jefe de cocina de Arzak, después el propio Juan Mari Arzak y se doctoró con Ferran Adrià en El Bulli. Su pasión entre aquellos pucheros y aromas de cocina tradicional vasca, le llevarían a conseguir una estrella Michelin en su propia casa.

El autor

El autor es Manolo González, periodista del País Vasco y premio nacional de la Academia Española de Gastronomía por Chacolí/Txakolina en el 2007.

González ha publicado numerosos libros relacionados con la gastronomía y biografías como la más reciente Fernando Arbex. Un mundo diferente (2019).

Las miradas del vino riojano

Rioja, siete miradas por el territorio centenario del vino es una nueva guía de La Ruta del Vino de Rioja Alta, con la autoría de la organización, que explica la historia del vino a través de las huellas culturales, monumentales, etnográficas y económicas de siete rutas.

Las siete rutas presentan enotecas, experiencias, museos, alojamientos, restaurantes, bodegas y un paseo por la historia singular del vino de Rioja Alta

En ellas se presentan enotecas, experiencias, museos, alojamientos, restaurantes, bodegas y un paseo por la historia singular del vino riojano.

Las siete propuestas

El libro guía, que se puede descargar por internet, se divide en los siguientes temas: El camino del vino, La ruta de los sillares, Pequeños paraísos monumentales, Entre viñedos e historia, Vino y gastronomía en el Camino de Santiago, Senda de los monasterios y la Ruta del románico.