Las Vegas: cómo un pueblito del desierto se convirtió en una meca de casinos y rascacielos

¿Cómo es posible que un lugar desértico, en medio de la soledad más absoluta y con una temperatura cercana al infierno, en un siglo se haya convertido en la meca mundial del juego, con algunos de los hoteles y restaurante más sofisticados del mundo?

¿Cómo es que Las Vegas se transformó en Las Vegas?

Eso se analiza en el libro Las Vegas Then and Now (Las Vegas antes y ahora), una publicación de Pavilion Books que se suma a su colección del ayer y hoy de diferentes ciudades y rincones del mundo, como Nueva York, Londres, Charleston, Chicago o Dublín.

Fotos de ayer y hoy

La historiadora Su Kim Chung invita a un viaje que, al comparar las fotos del pasado con las del presente, es imposible evitar la expresión ‘¡no puede ser!’.

Porque es difícil de creer que en 1925 en Fifth West y Freemont había un hermoso parque y ahora se presente una gigantesca pinta de cerveza Bass y la entrada al centro comercial de Fremont Street.

Las Vegas nunca podría ser lo que es hoy de no ser por un elemento simple: la aparición de manantiales de agua en medio del desierto

O que entre las pequeñas casas rodeadas de terreno yermo ahora se levante las tres moles de cristal y acero de las torres Wynn y Encore, y un poco más lejos, la del hotel Trump.

El primer casino

Una fotografía aérea de 1953 permite ver la modesta estructura del casino Flamingo, considerada la piedra angular de la transformación que protagonizó Las Vegas, construido por Billy Wilkerson y finalizado gracias al empeño de Benjamin ‘Bugsy’ Siegel; quien le dio el toque de glamour y sofisticación que atrajo a poderosos inversores, y más tarde a jugadores, casas de moda, restaurantes, etcétera.

Ese mismo lugar, 70 años después, es The Strip, el popular paseo donde un casino es más espectacular que el otro, donde en ocasiones el poder económico no va de la mano de la elegancia y el buen gusto.

Gracias al agua

“La existencia de Las Vegas se debe en un elemento simple: el agua. El desierto que la rodea sería inhabitable de no ser por los manantiales naturales que han emergido por centurias, que crearon un oasis donde ahora se encuentra la ciudad”, explica la autora.

Además de las fotografías históricas y actuales se ven postales que muestran la cara que se quería enseñar de Las Vegas

Los mormones intentaron instalarse sin éxito en 1855, y recién en 1905 se realizará la fundación oficial de un anónimo poblado, que crecería tímidamente en condiciones de clima extremo durante 1920 y 1930.

La construcción de la represa Hoover y, sobre todo, las ventajas fiscales y legales del estado de Nevada para el juego de azar, iniciarían una espiral de construcción que daría un salto de gigante en los años ’50. Y que nunca se detendría.

Postales de un crecimiento explosivo

El recorrido que propone Chung presenta la explosión de letreros art decó, los desfiles, las postales creadas para dar envidia vía postal, las estrellas como Frank Sinatra, Sammy Davis JR y Dean Martin que se presentaban en los teatros y el desordenado crecimiento de torres y más torres.

También es posible ser testigo de los espectáculos de bailarinas emplumadas, los extravagantes centros de convenciones, la evolución del aeropuerto, los cambios en las máquinas tragaperras y las salas de juego y aquellos pocos edificios históricos que se salvaron de la piqueta como Las Vegas High School, construido en 1930 en estilo art-decó.