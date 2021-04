La alcaldesa, el sexo y Javier Cercas

Resulta que una mañana Javier Cercas se despertó, se sirvió una taza de café y contempló la estantería donde almacena sus propios libros. Repasó los títulos con la mirada y se sintió satisfecho con el trabajo realizado hasta la fecha, pero también pensó en el futuro.

Porque el autor de obras tan aplaudidas como Soldados de Salamina o Anatomía de un instante estaba en un momento crucial de su carrera. Ante él, un dilema: ¿seguir escribiendo libros de no ficción o iniciar un nuevo camino? Lo primero le aseguraría continuar en el trono del éxito, dado que controlaba el género; lo segundo era puro riesgo. Y, cómo no, eligió la ruta más complicada.

Javier Cercas acierta en su regreso a la novela negra.

El salto a la novela negra

Cercas decidió romper con la línea de trabajo que le había reportado cientos de miles de lectores y adentrarse en un campo hasta entonces nunca explorado por él: la novela negra.

Y salió más que airoso del envite: en 2019 ganó el Premio Planeta con Terra Alta, una noir protagonizada por un mosso d’esquadra que, tras convertirse en el héroe que acabó con los responsables del atentado terrorista acaecido en Barcelona el 17 de agosto de 2017, tiene que resolver el caso del asesinato de dos ancianos en la localidad tarraconense de Gandesa.

“Si seguía escribiendo el mismo tipo de libro, acabaría convertido en un imitador de mí mismo, que es lo peor que un escritor puede ser”. Javier Cercas

La sorpresa tanto de la crítica especializada como de los fieles a Cercas fue mayúscula. “Cuando publiqué El monarca de las sombras, sentí que acababa de cerrar una etapa -comenta Cercas-. Algo que tenía que cambiar. Si seguía escribiendo el mismo tipo de libro, acabaría convertido en un imitador de mí mismo, que es lo peor que un escritor puede ser. Así que decidí reinventarme”.

Portada de Independencia. Foto: Tusquets Editores

La confirmación que faltaba

Aquella novela trajo unas críticas discretas porque, de alguna manera, se notaba que Cercas todavía no nadaba con soltura en el género negro, pero la aparición de la segunda parte, Independencia (Tusquets), sitúa al autor entre los maestros de la novela negra española.

“Borges decía que todas las novelas eran negras -apunta el escritor extremeño-catalán-. Pero me parece bien que los periodistas me cuelguen esa etiqueta. En el fondo, todos los escritores trabajamos con la basura y la oscuridad. La luz, en este oficio, no sirve para nada”.

Cercas regresa con el policía catalán Melchor Marín.

Vuelve Melchor Marín

En Independencia reaparece el protagonista de la saga, el mosso d’esquadra Melchor Marín, un hombre marcado por su juventud como delincuente y por el asesinato de su madre mientras ejercía la prostitución -la identidad de los autores de este crimen es el leitmotiv de la tetralogía que el autor ha planeado para este personaje-.

Ahora, el policía es requerido en la sede central de Barcelona para atrapar a la persona que está sextorsionando a la alcaldesa con el video de una orgía en la que participó en el pasado.

Críticas al poder político y económico

Cercas aprovecha este argumento para lanzar una durísima crítica contra las élites económicas y políticas que manipulan al pueblo en su propio interés. Es decir, contra quienes entienden que “la política es una extensión de los negocios” y contra quienes tienen el gatopardismo -que todo cambie para que todo siga igual- como norma de trabajo. Por tanto, contra todos los políticos en general.

El ‘procés’ también recibe los dardos del autor, aunque mucho menos de lo que muchos esperaban

Evidentemente, al estar la novela ambientada en Barcelona, el procés también recibe los dardos del autor, aunque mucho menos de lo que muchos esperaban.

Javier Cercas enfrenta a los poderes políticos y económicos en su nueva novela.

Porque la historia no avanza por esos derroteros. “Puse ese título por dos motivos: para que me pregunten por él y para recuperar una palabra que cierta élite catalana se ha apropiado para perpetuar su poder. Independencia tiene muchos más significados y yo quiero recuperarlos. Basta ya de que nos roben las palabras”.

Una nueva novela germina

Por cierto, este 2021 se cumplen veinte años de la publicación de Soldados de Salamina, la novela que lanzó a la fama a un autor que ha abandonado la capital catalana para irse a vivir al campo.

Es de suponer que allí, rodeado de naturaleza y sin nadie que le moleste, ultima la tercera entrega de la saga protagonizada por Melchor Marín.