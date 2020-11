‘Stephen King’: la biblia para los fans del maestro del terror

61 novelas (siete de ellas bajo seudónimo), 7 libros de no ficción y 200 relatos y novelas cortas dejan tras de sí una estela de más de 350 millones de obras vendidas. Aunque no lo encontremos en las quinielas de los más prestigiosos premios literarios, Stephen King es un grande de la literatura que le debe mucho al cine. Y aunque para muchos las más de 80 adaptaciones en cine y televisión hayan destrozado sistemáticamente sus historias, nadie duda de que este gigantesco autor ha dejado su huella en la cultura pop con obras que van de Carrie de Brian de Palma a El resplandor, de Stanley Kubrick, pasando por It o Phantasma II.

Pero nadie, nunca, había sistematizado esta relación construida a lo largo de cuarenta años. Stephen King. Guía ilustrada del maestro del terror de Matthieu Rostac y François Cau viene a llenar ese vacío en un adictivo libro que publica Lunwerg.

Stephen King y el cine de terror

King (Maine, Estados Unidos, 1947) debe mucho al cine, sí, “del mismo modo que el cine de terror debe mucho al autor de Maine, en circunstancias que podríamos calificar de inquietantes”, sostiene Rostac. Carrie, la primera novela de King, y La matanza de Texas, la “piedra angular del cine de terror moderno”, se estrenaron con apenas unas semanas de diferencia en 1974. Sin duda las adaptaciones de sus obras contribuyeron a la democratización del género, tanto en cine como en televisión. Hoy El resplandor, El cementerio viviente, Misery y La zona muerta, además de Carrie, se consideran clásicos del género.

Imagen: Lunwerg.

Por supuesto, acepta Rostac, no todas las adaptaciones son obras de arte, pero “¿Cuántas personas leyeron la recopilación de relatos La niebla después de haber visto The Mist? ¿O Misery o Dolores Claiborne después de haberse quedado boquiabiertos ante las geniales interpretaciones de Kathy Bates?”

Tampoco nadie le forzó para obtener los derechos de adaptación de una de sus obras. Él mismo, cuenta el autor de la guía, intentó en numerosas ocasiones escribir guiones, tanto adaptados a su propia obra como redactados enteramente ad hoc.

Un libro ‘de culto’

El de King es un libro “que hacía falta” considera Javier Ortega, director de la editorial Lunwerg, “un libro de culto pero no para cultos”. En línea con otras biografías ilustradas de la editorial como las de Wes Anderson o Tim Burton, esta obra recorre la trayectoria del escritor desde las adaptaciones al cine de sus libros -más de 80- y la estética de la cartelería y la estética de su mundo.

El padre de esa estética y de algunos de los personajes y los ambientes más terroríficos de la literatura, sostiene Ortega, está envuelto en “un gran tabú”. Y es que “habiéndose dedicado a un género como el terror se ha convertido en algo popular, y cuando los galardones premian excelencia parece que hay pudor porque lo popular sea excelente”, afirma.

Ilustración de ‘Carrie’. Imagen: Ludwerg.

Los ‘Stephen Kinguismos’

A lo largo de sus 288 páginas, la obra recopila ilustraciones de las portadas y carteles cinematográficos de todas sus obras -solo en libros, más de 80 como decíamos- pero también tipografías y gráficos que conforman la estética de King.



También se analizan los motivos recurrentes en su fecunda obra, lo que se ha dado en llamar ‘Stephen Kinguismos’ y que suman un total de 32, que van desde el héroe alcohólico al padre violento, el religioso en una crisis de fe, los niños con poderes sobrenaturales, la lucha del bien contra el mal, el miedo a la tecnología, los sueños premonitorios o los paisajes nevados.

Como sostiene Cau, no es que el autor recique sus ideas, “aunque ha sido pillado varias veces con las manos en la masa sin que por ello se haya escondido de vergüenza detrás de su mechón de pelo y sus gruesas gafas”.

A lo largo de este libro se explican sus rutinas de escritura, sus valores seguros o sus pequeñas manías, se diseccionan temáticas, narrativas y escenarios y se vislumbran sus propias angustias.

‘Misery’ (1990). Imagen: Castle Rock Entertainment.

Intensamente documentada, la obra contiene también datos como, por ejemplo, por el número de cameos de King en las adaptaciones de sus obras y donde ha aparecido haciendo de todo: director de orquesta vestido con traje blanco en El resplandor (1997), abogado en La tormenta del siglo (2002), farmacéutico en bata en Thinner 1996), camionero curioso en Creepshow 2 (1981), conductor de autobús en Años dorados (1991) o repartidor de pizza en Rose Red (2002).

Estética más allá del miedo

Además la obra, que analiza en cada caso la novela y las adaptaciones, ya sean cinematográficas o televisivas, así como las diferentes versiones, pone manifiesto cómo King ha logrado crear una estética que va más allá de la capacidad de dar miedo y que abarca desde los colores como el negro el rojo y el verde en ilustraciones y gráficos, a las notas de las bandas sonoras de sus historias.

“Urgía una revisión de Stephen King porque sabiendo que no es alta costura japonesa, es un género bien documentado, perfectamente narrado», concluye Ortega. Sea esta guía ilustrada un libro no solo para amantes de King, sino para todos aquellos que alguna vez han quedado atrapados con sus historias de miedo.