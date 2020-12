La mujer que inventó las novelas de caballería

Nadie compra una novela histórica si no le interesa el periodo que abarca o el personaje que rescata. Por eso, es habitual que los clientes que entran en una librería y cogen una ficción de dicho género, pregunten al dependiente: ‘Y ésta, ¿de qué va?’. Es el inconveniente de este tipo de narrativa: que está sujeta a los intereses y conocimientos de lector.

Precisamente por eso, es más que probable que, cuando el pasado 15 de octubre se anunció que la ganadora del 69º Premio Planeta era la autora con el nombre más largo de la narrativa española contemporánea, Eva García Sáenz de Urturi, y sobre todo cuando la galardonada anunció que su novela tenía como protagonista principal a Eleanor de Aquitania, mucha gente se preguntara: ‘¿Que quién de dónde?’.

Álvaro Colomer entrevista en Tendenciashoy a Eva García Sáenz de Urturi, ganadora del Premio Planeta 2020

Un mito de ocho siglos

Que Eleanor de Aquitania sea poco conocida en España es un problema cultural propio de nuestro país, “porque en el resto de Europa, sobre todo en Francia e Inglaterra, es un mito que ha estado presente durante los últimos ochocientos años”, explica la autora. “En el valle del Loira todo el comercio hace referencia a este personaje e incluso hay rutas turísticas que recorren sus dominios”.

De hecho, cuando ya había alcanzado la edad de ochenta años, la mujer que gobernó Europa montó a lomos de su caballo y viajó desde Londres hasta Burgos para decidir cuál de sus dos nietas, Urraca y María, habría de casarse con el futuro rey del país galo.

Que Eleanor de Aquitania sea poco conocida en España es un problema cultural propio de nuestro país Álvaro Colomer

Por tanto, si aquí no sabemos quién fue, es porque tenemos un problema. Un problema que se llama sistema educativo.

La primera autora de novelas de caballería

Porque Eleanor de Aquitania fue la mujer más influyente del siglo XII y su biografía no sólo concierne a los círculos de poder, sino también a los culturales. “Ella creó la novela de caballería y fue la primera editora que jamás existió”, añade la autora.

Se refiere al hecho de que, con la colaboración de su hija mayor María de Francia, ordenó a un trovador que compilara toda la tradición oral que rondaba por la Bretaña sobre las leyendas artúricas y que la trasladara al formato de la prosa -algo absolutamente inédito en su época-, creando de este modo ese género literario que terminó el día en que Miguel de Cervantes publicó la primera parte de ‘El Quijote’.

Entre la ficción y la realidad

‘Aquitania’ es una novela que entremezcla ficción y realidad. Parte de un hecho histórico indiscutible: la muerte del padre de la protagonista, Guillermo X, duque de Aquitania, en el altar mayor de la catedral de Santiago de Compostela, a donde había peregrinado y donde falleció probablemente envenenado.

Eva García Sáenz de Urturi al recibir el Premio Planeta. Foto Andre Dalmau

A partir de este hecho, Eva García Sáenz monta un thriller palaciego en el que Eleanor decide casarse con el heredero al trono de Francia, el llamado Rey Niño, para tener descendencia con él y conseguir que los hijos del padre asesinado acaben gobernando en el país vecino.

Una best seller española

Eva García Sáenz topó con este personaje mientras investigaba para su anterior ‘Trilogía de la Ciudad Blanca’, la cual la ha convertido en la escritora que más vende en este momento en España.

Eva García Sáenz es la autora española que más vende. Foto David Aguilar-EFE

Durante el proceso de documentación para una historia que versa sobre la Vitoria del siglo XII-XIII, “topé con una anécdota que me llamó la atención: Berenguela de Navarra, hija de Sancho IV, el Sabio, se casó con Ricardo Corazón de León, hijo de Eleanor de Aquitania. Yo no sabía que hubo una princesa navarra que fue reina de Inglaterra y tampoco tenía noticia de la importancia que tuvo su madre. Y me fascinó tanto la historia que he escrito esta novela”.

Eva García Sáenz topó con el personaje de Eleanor de Aquitania mientras investigaba para su anterior ‘Trilogía de la Ciudad Blanca’

Eleonor de Aquitania es realmente un personaje fascinante y Eva García Sáenz de Urturi la ha convertido en la protagonista de un thriller histórico inspirado estructuralmente en El nombre de la rosa de Umberto Eco con y en Juego de tronos de George R.R. Martin. Y con esa mezcla se ha embolsado los 601.000 euros del Premio Planeta.