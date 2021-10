El ‘true crime’, estrella de la próxima edición del festival Getafe Negro

Getafe Negro vuelve, y lo hace a lo grande. Aun sin el programa completamente cerrado sabemos que serán más de 60 los autores que participen en el Festival de Novela Policíaca, que supera mundos virtuales para encontrase de nuevo con los lectores entre los próximos 25 y 31 de octubre.

Paul Preston, Hervé Le Corre, Santiago Roncagliolo, Kiko Amat, Luis García Jambrina o Lorenzo Silva, también comisario del festival, son algunos de los escritores en el ciclo, que además premiará a la escritora Rosa Regás con el galardón José Luis Sampedro 2021, y a la autora Mercedes Rodrigo con el XXV Ciudad de Getafe por su primera novela, Un asunto rural.

Leer más: Cuando Emilia Pardo Bazán quiso ser mejor que Conan Doyle

Fascinación por el ‘true crime’

Sacudiéndose las restricciones de la pandemia, Getafe Negro celebrará una edición con normalidad “casi absoluta” mientras se propone “seguir siendo un instrumento de análisis del género y de reflexión sobre los tiempos que nos ha tocado vivir”, según Lorenzo Silva.

Lorenzo Silva es el comisario de Getafe Negro. Foto: Toni Guerrero.

Entre los ejes temáticos, que van desde el noir a la ficción rural pasando por la mezcla de géneros con el misterio y la fantasía, y siempre con el objetivo de proponer “la reflexión desde la cultura sobre el presente, el futuro y la propia sociedad”, destaca el ‘true crime’.

La fascinación creciente por estas recreaciones de crímenes reales centrará una de las mesas redondas, que reunirá a Manuel Marlasca, Luis Rendueles, Cruz Morcillo y Mónica G. Álvarez.

El auge de los totalitarismos y su reflejo en la novela negra, los crímenes violentos como reflejo de nuestra sociedad y el horror en Afganistán centrarán algunas de las actividades

De crímenes violentos y de en qué medida nos revelan la sociedad en que vivimos hablarán también Carles Porta, Paz Velasco, Antonio Lozano, Carlos Bassas y Luis Roso.

De totalitarismos a psicópatas de andar por casa

El auge de los totalitarismos y su reflejo en la novela negra se abordará en dos mesas: ‘Mussolini, Franco y cía.: la herencia del fascismo en el Mediterráneo’, que contará con la participación de Ignacio del Valle, Luis García Jambrina, Alberto Gil, Hervé Le Corre y Guillermo Galván, y ‘Totalitarismo: el delirio nihilista que invade el mundo’, con Gustavo Forero, Goretti Irisarri, José Gil, Antonio Gómez Rufo y Santiago Roncagliolo.

Getafe Negro viajará también al horror en Afganistán, de la mano de corresponsales y especialistas como Antonio Pampliega, Pilar Requena y Jorge Dezcallar.

Kiko Amat, Martín Casariego, Benito Olmo, Mercedes Rodrigo y Berna González Harbour se reunirán para recuperar historias de golfos, ultras, psicópatas que viven entre nosotros.

Y Roberto Sánchez, Susana Rodríguez Lezaun, Santiago Díaz, César Pérez Gellida, Carlos Salem conversarán sobre las muchas novelas criminales y filmes policiacos en los que un protagonista se toma la justicia por su mano al más puro estilo de Ley del Talión.

Paul Preston y Alfonso Pérez Medina hablarán de corrupción, mientras Luis Artigue y Rubén Sánchez lo harán del papel de la música como creadora de la atmosfera criminal adecuada.

Foto: Festival Getafe Negro.

Víctor Lenore y Jorge Freire analizarán si España es, o no, un país para jóvenes. Y frente a jóvenes desorientados, pueblos vacíos y vidas fallidas, Juan Bonilla y Belén Gopegui se preguntarán qué pasa con los ya no tan jóvenes.

Leer más: Un viaje por las historias más calientes de la Guerra Fría

Dos centenarios

El centenario del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán y el del nacimiento de Stanisław Lem tendrán también su espacio en el festival.

Y es que la Pardo Bazán hizo también sus pinitos en la novela negra con una historia de detectives con la que pretendió superar al mismísimo padre de Sherlock Holmes. Se llama Los misterios de Selva y, aunque finalmente la autora se dio cuenta no solo de que no había logrado su propósito sino de que la obra no estaba al nivel del resto de sus libros, el catedrático y escritor José María Paz Gago la sitúa en esta faceta entre Conan Doyle y Agatha Christie.

Para recordar a Lem (y hacer un guiño a Polonia, el país invitado en la próxima edición de Getafe Negro), se podrá ver la exposición Stanisław Lem. Vacío Perfecto, además de la presentación de la biografía Una vida que no es de este mundo de Wojciech Orliński.