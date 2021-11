Los libros que debes leer para encontrar la sensualidad de Peri Rossi

Cristina Peri Rossi no creía que ganaría el Cervantes. “Cuando hay rumores nunca se lo dan a quien se anuncia”, sentenció a una llamada de Tendenciashoy. Sin embargo, esa misma tarde se puso en contacto con ella el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y le dio la noticia.

“Estuvo encantadora y feliz” explica el ministro a este diario. “Y me recordó exactamente el día que nos conocimos”. Y es que Cristina Peri Rossi tiene una memoria prodigiosa. Recuerda escenas, momentos, temperaturas, el color de una camisa… Como si su memoria fuera fotográfica, a golpe de retratos para después poder describirlos con versos o con prosa, pero llegando al tuétano del sentimiento. Porque también recuerda eso: la emoción que sintió al conocer a alguien.

Un merecido premio en un momento difícil

A la escritora le llega este premio en un momento difícil. Desde hace muchos años ha hecho de sus enfermedades una forma de vivir. Caídas, asmas, insuficiencias cardíacas, neumonías, una cadera incómoda y unas cataratas provocadas por la cortisona… un listado largo que no coarta su efervescencia intelectual ni un ápice. Y claro, la pandemia.

“Alguien estornuda en plaza Catalunya y yo me enfrío en Les Corts”, asegura divertida citando el barrio donde reside.

La escritora uruguaya en una foto del 2004. Foto EFE

A la escritora le llega este premio en un momento difícil. Desde hace muchos años ha hecho de sus enfermedades una forma de vivir

Justo durante aquellos días pandémicos, agosto de 2020, compartía con este cronista un poema escrito en 1996, y no publicado, que era premonitorio. “No saldrán de casa. Conectarán el ordenador / y la cafetera al mismo tiempo / y seguirán en la pantalla / a cada instante / la cotización de sus acciones / en la bolsa de Nueva York y de Tokio”. Se titula El futuro.

“Lástima que sea el presente”, explicaba la poeta.

Viaje por los títulos destacados de Peri Rossi

En estos momentos de Premio Cervantes bueno sería consumir su literatura. Es una autora carnosa, sensual, de palabra bien encontrada, sutil, pero muy dura a veces. Clara, sin oscuridad. Capaz de describir un momento de sexo sudoroso y brutal, mientras dos aviones se incrustan contra las Torres Gemelas.

De su extensa obra, podemos resaltar de forma subjetiva algunos de sus títulos. La insumisa (Menoscuarto ediciones, 2020) es uno de sus últimos libros más memorísticos. Recuerda momentos de su infancia y de su adolescencia y lo hace de forma sencilla y profunda.

“La primera vez que me declaré a mi madre, tenía tres años, (según los biólogos, los primeros años de nuestra vida son los más inteligentes. El resto es cultura, información, adiestramiento). Yo tenía propósitos serios: pretendía casarme con ella”. Así comienza una obra en la que puso toda la emoción.

La escritora ha amado a pocos hombres. Pero uno de ellos fue Julio Cortázar. La biografía que escribió es uno de sus libros más recomendables. Publicado hace un tiempo por Omega Literatura (2000) y que ahora debe estar descatalogado. No pasará mucho tiempo en que sea reeditado. Como lo es Julio Cortázar y Cris (Cálamo, 2014). Con cartas, chismorreos conjuntos, viajes, conversaciones. Admiración.

Su poemario Playstation (2009) es otra recomendación para descubrir una Peri Rossi de 360 grados

Su poemario Playstation (2009), con el que ganó el Loewe de poesía, es otra recomendación para descubrir una Peri Rossi de 360 grados.

Poeta, intelectual, sensible, metafísica pero jugadora de videojuegos sin ningún tipo de rubor. Reconocía que llegó a ellos como forma de entretenimiento tras una de esas enfermedades que la postró en cama.

La literatura inteligente

Todo lo que no te pueda decir (Menoscuarto Ediciones, 2007) es una novela inteligente. La escribió para esa tipología de lectores, de seguidores militantes que devoran su literatura en cuanto aparece una novedad. Historia muy coral con todo aquello que acaba por no decirse, pero que podría cambiarle la vida a cualquiera.

Otra de las obras donde el lector puede descubrir la literatura de Peri Rossi es Solitario de amor (Lumen, 1988). Todo pasa por la soledad. Las relaciones en sus estados más apasionados y profundos obligan a la protagonista a sumergirse en el amor como forma de existencia.

Leer más: Montevideo tras las huellas de Mario Benedetti

Dice Peri Rossi: “El amor es mucho más importante que la inteligencia (y no me refiero a la erótica). El amor es compasivo generoso y se pone en el lugar del otro, en lugar de huir egoístamente”. El amor es droga dura (Seix Barral, 1999), de la que esta declaración no es un extracto, también va en esa línea.

Peri Rossi en la presentación de ‘El amor es una droga dura’. Foto Lluís Gené | EFE

De amor y relaciones

Todo en la poetisa tiene que ver con el amor y las relaciones. Claro que estas también pueden ser relaciones humanas, políticas o de sentimiento con el territorio, por no decir patria.

Peri Rossi es una autora para leer sin tapujos ni ideas preconcebidas. Para dejarse llevar y encontrar ese libertinaje emocional que todo ser humano lleva dentro Álex Sàlmon

En su poesía se relacionan muchas sensaciones, aunque siempre transitan por el mismo espacio: la necesidad de dar y de recibir. También en sus artículos periodísticos que ahora casi ha abandonado.

Peri Rossi es una autora para leer sin tapujos ni ideas preconcebidas. Para dejarse llevar y encontrar ese libertinaje emocional que todo ser humano lleva dentro pero reprime, puede que a causa de su educación. Pero es que esta uruguaya-española sin patria quiso a los tres años casarse con su madre por amor.

.