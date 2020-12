60 años de los Rolling Stones en 460 páginas

Los Rolling Stones han cultivado una imagen de chicos malos, macarras y algo marginales, pero para que una banda aguante estoicamente por 60 años, con tanto descarrilamiento por drogas, alcohol y excesos varios, solo es posible con una sólida estructura como grupo.

Eso se ve en el libro The Rolling Stones. Update Edition, publicado por la editorial Taschen: no importa como pasen los años, el rock & roll de los Stones está siempre presente.

Portada del libro de The Rolling Stones. Foto Editorial Taschen

Una edición ambiciosa

El libro es una ambiciosa obra de 466 páginas con material de los archivos de la banda de Nueva York y Londres.

La producción de Reuel Golden, quien ya había firmado otro libro de Sus majestades satánicas para la misma editorial, contó con la supervisión y el visto bueno de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood. O sea, estamos ante una biografía fotográfica autorizada.

La obra es un recorrido cronológico de la banda. Foto Editorial Taschen

En las 466 páginas se despliegan cientos de fotos que acompañan la evolución musical de la banda por seis décadas

Entre los cientos de imágenes tomadas entre sus primeros tiempos, allá por 1962 en Londres hasta los días actuales, se encuentran las tomas de una selección de fotógrafos de primera línea, como David Bailey, Annie Leibovitz, Cecil Beaton, Anton Corbijn, Herb Ritts, Andy Warhol, David LaChapelle y Helmut Newton, entre otros.

La importancia de la imagen

Junto con The Beatles, amigos en lo personal y rivales en lo musical, fueron los primeros en comprender que la apariencia era tan importante como la música, y que la fotografía tenía un papel vital en la promoción de esa imagen.

Mick Jagger, retratado por David Bailey. Foto Editorial Taschen

“La ropa y el cabello son siempre perfectos”, describe el escritor Luc Sante. “Se interpretaban a sí mismos, pero con una sutileza tan consistente que sabías que eran instintivamente conscientes de la presencia de la cámara y de lo bien que se verían en las fotos.”

La relación con esos fotógrafos fue profesional, sí, pero también se cultivaron amistades, complicidades, que permitieron que pudieran retratar a los Rolling tanto en el escenario como en los camerinos, en el relax de sus hogares o en elaboradas producciones fotográficas.

Brian Jones fue clave en los primeros años de los Stones. Foto Editorial Taschen

Además de las imágenes de las giras y escenas en la intimidad también se ve el protagonismo de los Stones en los diarios y revistas

Los ensayos de David Dalton, Waldemar Januszczak y Sante aportan luz sobre las seis décadas de vida de este grupo, el más longevo en la historia del rock, donde además de los miembros presentes también hay que recordar la piedra angular que fue Brian Jones hasta su fallecimiento, el breve paso de Mick Taylor y la larga compañía de Bill Wyman.

Portadas de revistas con los Stones. Foto: Editorial Taschen

La evolución de 60 años

El libro también revisa las portadas de los discos y las apariciones en diarios y revistas. Es las imágenes se ven los cambios de la moda en paralelo a la evolución musical del grupo, desde los inicios en el R&B con el blues hasta los devaneos con la psicodelia, la música disco, el pop más comercial, el punk y el reggae, pero siempre con las raíces en rock & roll.

Con sus 3,78 kilos, este no es precisamente un libro para leer mientras se viaja en el metro. Es una obra para tener en casa, y repasar cada tanto mientras en los altavoces suenan ‘Es solo rock and roll (pero me gusta)’.