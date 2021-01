Vuelve ‘Sexo en Nueva York’ a HBO MAX (pero sin una de sus protagonistas)

Acompañamos a Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha durante un total de 94 episodios (entre 1998 y 2004) y dos películas (2008, 2010) e, indiscutiblemente, Sexo en Nueva York marcó una época en las comedias de situación. Tres Globos de Oro y un Emmy certificaron el éxito de una ficción interrumpida para siempre, tras el rechazo de Kim Cattrall, la actriz que daba vida a Samantha, a participar en una nueva entrega. Pero sí la habrá, aunque sea sin ella.

Y es que, si la Gran Manzana era un lugar difícil para estas cuatro amigas al final de la treintena, ahora que cumplen los 50 las cosas no son precisamente más fáciles, según adelanta HBO MAX, la plataforma que grabará la nueva entrega, prevista para finales de la primavera de 2021.

Leer más: Estos son los estrenos más importantes de HBO para el 2021

Sexo en Nueva York sin Samantha

And Just Like That… es el título de la nueva aventura televisiva de Sex and the City cuya principal novedad respecto a la serie original será la ausencia de Kim Cattrall, que no aparecerá en estos nuevos episodios.

Sí repetirán Sarah Jessica Parker (en la serie Carrie), que ha publicado en su canal de Instagram un teaser de la nueva serie, así como Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte).

La ficción convirtió en estrella a Sarah Jessica Parker. Foto CJ Gunther | EFE | EPA.

“No pude evitar preguntarme … ¿dónde están ahora?” apuntaba Parker en su publicación en esta red social. «Todo es posible. Esto es Nueva York», comentaba por su parte Nixon, que también compartió el vídeo que ya nos hace desear más de las aventuras de las mujeres que, entre citas y novios, bolsos de Prada y zapatos de Manolo Blahnik, nos hacían reflexionar sobre aspectos de relevancia social, como el papel de la mujer en la sociedad, el mundo laboral o la maternidad.

Aunque HBO Max no dio una explicación concreta al respecto, se da por hecho que la no participación de Kim Cattrall se debe al enfrentamiento público que mantiene desde hace años con Sarah Jessica Parker.

‘And Just Like That…’ es el título de la nueva aventura televisiva de ‘Sex and the City’ que no contará con Kim Cattrall en el papel de Samantha

De hecho, Cattrall prometió en julio de 2019 que «nunca» aparecería en otra película. “Aprendes lecciones en la vida y mi lección es trabajar con buenas personas y tratar de hacerlo divertido”, dijo entonces en una entrevista en Daily Mail.

Qué veremos en el nuevo ‘Sex in the city’

Según detalló la plataforma digital, la nueva versión de Sexo en Nueva York, que tendrá diez capítulos, explorará “la incluso aún más complicada realidad de la vida y la amistad” de Carrie, Miranda y Charlotte, aunque que todas ellas han cumplido los 50 años.

“Crecí con estos personajes y estoy deseando ver cómo su historia ha evolucionado en este nuevo episodio, con honestidad, emotividad, humor y su amada ciudad que siempre las ha definido”, explicó la jefa de contenido original de HBO Max, Sarah Aubrey. Nosotros, por supuesto, también.

And Just Like That… contará con diez episodios de media hora de duración cada uno y comenzará a rodarse en Nueva York a finales de la primavera. No hay, por el momento, información sobre cuándo podremos verla en pantalla.

94 episodios y 2 películas después

La serie original de Sex and the City tuvo seis temporadas y 94 episodios que se emitieron entre 1998 y 2004 -y que se han repuesto hasta el infinito después-, una historia que triunfó entre el público y la crítica, se llevó tres Globos de Oro y un Emmy a la mejor serie de comedia o musical, y convirtió en una estrella mundial a Sarah Jessica Parker.

La serie continuó con su narración en la gran pantalla con dos películas en las que figuraron las cuatro protagonistas originales: Sex and the City (2008) y Sex and the City 2 (2010).

Además, también tuvo una breve precuela en la pequeña pantalla titulada The Carrie Diaries (2013-2014).