Todo lo que siempre quisiste saber sobre ‘Friends’ (y nunca te atreviste a preguntar)

En qué trabaja realmente Chandler, cuál es el nombre falso que usa Phoebe, qué hizo de Rachel un icono de estilo noventero, cuál fue el primer beso de Ross y Rachel, por qué Chandler casi se echa atrás antes de la boda con Monica o cuáles son las tácticas para ligar de Joey, pero también la receta del chocolate o las magdalenas de coco y arándanos del Central Perk, las frases míticas o los consejos de cada uno para superar una ruptura sentimental: I’ll be there for you, la guía no oficial de F·R·I·E·N·D·S, es lo más parecido a sentarse en el sofá más conocido de Nueva York con todos los protagonistas de la serie.

Seguro que sabes que vuelve. El próximo mes de marzo HBO emitirá un capítulo especial de Friends que contará con los seis actores que nos encandilaron durante diez temporadas en una sitcom que ya es parte de la cultura popular. Sin duda uno de los bombazos seriéfilos del año que tira de nostalgia para reunirnos de nuevo en torno a Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey y Chandler.

25 años después, vuelve Friends. Foto: NBCU Photo Bank | Getty Images.

Para evitar desengaños es mejor saber que no será un nuevo capítulo en sentido estricto, sino un reencuentro entre los protagonistas, Courtney Cox, Jennifer Anniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry, que visitarán el set de rodaje, contarán anécdotas y mostrarán escenas nunca vistas (y seguro que alguna que otra sorpresa).

Guía ‘no oficial’

Mientras llega, no hay mejor plan que devorar esta guía, escrita por Emma Lewis e ilustrada por Chantel de Sousa que publica Lunwerg y que se propone revelar hasta el último detalle de la vida según los protagonistas de Friends.

La serie fue un éxito arrollador ya desde su segunda temporada; en total se grabaron 236 episodios que se emitieron por primera vez entre 1994 y 2004

Y hay mucho por contar; desde que se emitiera el primer episodio en septiembre de 1994, millones de personas se han enganchado a una ficción que, en realidad, nunca se ha marchado. ¿O acaso el corte de pelo que popularizó Rachel no se sigue pidiendo aún en las peluquerías de todo el mundo?

En total se rodaron 236 capítulos en diez temporadas que nos tuvieron literalmente pegados a las pantallas hasta 2004. No solo han sido frecuentemente emitidos en reposiciones en todo el mundo: hoy es posible encontrar la serie completa en las principales plataformas de contenidos como Netflix, HBO y Amazon y, para muchos, sigue siendo el comodín estrella cuando no se sabe qué ver.

¿Lo sabes todo de Friends?

Las historias de estos seis amigos que afrontan el paso de la veintena a la treintena luchando contra los desengaños en el amor, buscando el trabajo perfecto y viviendo todo tipo de aventuras cotidianas -y que además se ambienta en Nueva York-, tienen todos los ingredientes para el éxito: era fácil identificarse con algunas cosas, reírse con la mayoría y conmoverse con otras muchas, desde los apuros de Rachel para pagar el alquiler con su sueldo de camarera a la tristeza de Phoebe cuando entregó a los trillizos, pasando por los apuros de Ross cuando decidió vestirse con un par de pantalones de cuero en una cita.

Entre frases míticas de cada uno de ellos y tras superar un test de personalidad para descubrir qué personaje de la serie eres, viene la parte jugosa, donde Joey Tribbiani (con su inconfundible “¿Cómo va eso?”) nos enseña a ligar en el mundo real, aprendemos las claves del estilo de Rachel Green y su look noventero y el análisis de Ross Geller para conseguir un ascenso en el trabajo.

¿Qué personaje de ‘Friends’ eres? Ilustración Chantel de Sousa.

Además, asistimos a una particular clase de guitarra con Phoebe Buffet, aprendemos cómo celebrar Acción de Gracias con la más que detallista Monica Geller y tomamos nota de las recomendaciones de Chandler para sobrevivir en el mundo empresarial -incluso aunque no quede muy claro de qué trabaja hasta que por fin se decide a dedicarse a la publicidad y hacer realidad su sueño-.

Los mejores capítulos de la serie

También hay un apartado con los mejores capítulos de la serie -no seremos nosotros quienes se resistan a recordar la historia de la media langosta de Phoebe, la fantasía erótica de la Princesa Leia, la coreografía de Monica y Ross para el programa Dick Clark y su Nochevieja Rockera o la boda de Phoebe con el rompecorazones Mike Hannigan (Paul Rudd).

Otros personajes como el Tío Feo Desnudo -al que realmente nunca vimos en pantalla o Ghunter, el camarero del Central Perk, eterno secundario y testigo de todo tipo de situaciones, también desfilan por las páginas del libro.

Monica y Chandler. Ilustraciones: Chantel de Sousa.

Por supuesto, también están las cronologías de las grandes historias de amor de la serie: las de Ross y Rachel -los fans nos dividimos solo en dos grupos, los que pensaban que ‘se estaban dando un tiempo’ y los que no- y la de Chandler y Monica.

Un último test, en este caso de preguntas de examen, nos permite descubrir algunos detalles increíbles de la trama. Un aviso: cerrar el libro y sentir el imperioso deseo de ver Friends por enésima vez es todo uno.