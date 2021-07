‘The Walking Dead’ llega al final: el 23 de agosto estrena su undécima y última temporada

Tras diez años en emisión, The Walking Dead es ya por derecho propio una de las series más icónicas de la televisión.

Basado en la serie de cómics escrita por Robert Kirkman y publicada por Image Comics, la producción de AMC Studios se despedirá de sus fans tras la undécima temporada, que aterriza en FOX el 23 de agosto.

Ese día, a las 22.00 horas (hora de los EEUU), se podrá ver el primero de los capítulos, cuyas imágenes se han presentado este fin de semana en el panel de la serie en la Comic-Con de San Diego.

V.O. con subtítulos en español

Ese mismo día y de forma simultánea a su estreno en los EEUU (a las 4 de la mañana hora de España), se podrá ver en versión original con subtítulos en español en la cadena FOX, disponible en España en operadores como Movistar+, Vodafone y Orange).

La undécima temporada de ‘The Walking Dead’ contará con 24 episodios que estrenará cada lunes la cadena FOX

“El comienzo del fin”, se lee en el tráiler que The Walking Dead presentó en la Comic-Con en un acto digital en el que participaron actores como Norman Reedus, Lauren Cohan o Jeffrey Dean Morgan.

Lo cierto es que no hay muchas pistas sobre las tramas de la nueva temporada, aunque sí grandes dosis de acción con muertos vivientes en esta temporada que contará con 24 episodios, de los que 8 se emitirán este mismo año y los restantes 16 en 2022.

Melissa McBride como Carol Peletier, Angel Theory como Kelly y Nadia Hilker como Magna , The Walking Dead. Foto: Josh Stringer | AMC.

Se estrenarán en FOX cada lunes a las 22.00 horas.

Trama y personajes

Producida por AMC Studios con Scott M. Gimple como productor y Angela Kang como showrunner, el trailer apenas deja intuir el argumento de esta última temporada, donde parece que el grupo denominado The Commonwealth tendrá un papel determinante.

Según las conjeturas de los seguidores de la serie, podría ser el que se llevó a Rick Grimes (Andrew Lincoln), uno de los protagonistas, cuando fue atacado el puente que construía en la temporada 10. ¿Significará eso que tendremos a Rick de vuelta para la última entrega?

Lo que sí es seguro es que estarán Maggie (Lauren Cohan), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Rosita (Christian Serratos), Gabriel (Seth Gilliam) y Aaron (Ross Marquand).

The Walking Dead se verá en V.O. subtitulado el 23 de agosto. Foto: Josh Stringer | AMC.

También veremos en escena a Alden (Callan McAuliffe), Magna (Nadia Hilker) y Lydia (Cassady McClincy).

Más The Walking Dead

Los zombis de The Walking Dead, no obstante, no morirán definitivamente con la conclusión de esta serie.

Ya sabemos que el concepto se desarrollará a través de diferentes series derivadas, ya que en octubre se estrenarán tanto la séptima temporada de Fear the Walking Dead como la segunda de The Walking Dead: World Beyond.