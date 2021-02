The Last of Us: todo lo que sabemos de su llegada a HBO

Buenas noticias para los amantes de los videojuegos. Por fin hay novedades sobre la serie de The Last of Us que prepara HBO y son bastante relevantes: ya se conocen los actores que interpretarán a Joel y a Ellie, protagonistas del fantástico videojuego de Sony que el año pasado sacó su segunda parte.

Los elegidos han sido Pedro Pascal (The Mandalorian, Narcos) y Bella Ramsey (Juego de Tronos, La materia Oscura), los cuales se enfrentarán a un mundo postapocalíptico en el que tendrán que hacer lo que sea necesario para sobrevivir.

Lo mejor es que ya se conocen muchos otros detalles de The Last of Us como la trama, una fecha orientativa sobre el estreno de la serie y parte del equipo que estará tras las cámaras que, como no podía ser de otra manera, cuenta con suficientes galones para llevar la ficción a buen puerto.

The Last of Us salta a la pantalla chica. Foto Sony

¿Cuándo se estrena la serie de The Last of Us?

De momento, HBO no ha dado ninguna fecha para el estreno de The Last of Us y todavía no han empezado a rodar y la producción está en una fase muy temprana del desarrollo, así que lo lógico será que salga en algún momento de 2022 o incluso se vaya a 2023.

Ya se conocen los actores que darán vida a Joel y Ellie

Una de las grandes incógnitas hasta el momento sobre la serie de The Last of Us era el elenco protagonista y por fin, HBO ha ofrecido la respuesta.

Pedro Pascal hará el personaje de Joey. Foto Wikipedia

Joel será interpretado por Pedro Pascal, actor que seguro que conoces por su papel en la fantástica The Mandalorian de Disney Plus, la Víbora Roja de Juego de Tronos o por su papel como Javier Peña en Narcos.

En cuanto a Ellie, la actriz elegida es Bella Ramsey, que te sonará por haber sido Lyanna Mormont en Juego de Tronos o por su papel como Angélica en la segunda temporada de La materia oscura.

Un equipo detrás de las cámaras con muchos galones

En el guión estará Craig Mazin, creador de la exclusiva serie de HBO Chernobyl, que también hará de productor ejecutivo junto a Neil Druckmann, guionista y director creativo del videojuego.

En cuanto a la dirección, la apretada agenda de Johan Renck (Chernobyl), no le permitirá sentarse en la silla del director y tomará el testigo el cineasta ruso Kantemir Balagov, (Una gran mujer, Demasiado cerca), que se encargará de todos los episodios.

Bella Ramsey interpreta a Ellie

La trama contará los acontecimientos del primer videojuego

En este sentido no han querido arriesgar más de la cuenta y todo apunta a que la historia de la serie de The Last of Us de HBO narrará los acontecimientos del primer videojuego.

Es decir, Joel es un mercenario al que le encargan un trabajo muy diferente a lo que ha hecho hasta ahora: sacar a una niña adolescente, Ellie, de una opresiva zona de cuarentena.

Todo esto acaba desembocando en un viaje plagado de peligros en donde tendrán que hacer todo lo posible por sobrevivir.

