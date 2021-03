¿Te acuerdas de Madness? Vuelven, pero como documental

Fundada en 1976, la banda Madness logro a finales de los años 70 y la primera mitad de los 80 más semanas en las listas británicas que ningún otro grupo convirtiéndose en uno de los más populares de Gran Bretaña. Cuarenta años y muchos éxitos después, el ascenso meteórico de la leyenda del ska de Camden Town se convierte en serie.

Before We Was We: Madness by Madness es el nombre de la docuserie, producida por AMC UK y que verá la luz el próximo 1 de mayo en el canal británico BT TV, además de en la plataforma de streaming BT Player.

Madness según Madness

Integrada por tres capítulos de alrededor de una hora, la serie ofrecerá imágenes originales de archivo, así como nuevas entrevistas con los miembros –pasados y presentes- de la formación, incluidos Chris Foreman, Mike ‘Barso’ Barson, Lee ‘Thommo’ Thompson, Graham ‘Suggs’ McPherson, Daniel ‘Woody’ ‘Woodgate, Mark ‘Bedders’ Bedford y Carl ‘Chas Smash’ Smyth.

Basado en la biografía de la banda, cuyo título comparte, y sobre los comentarios de sus protagonistas y su entorno, la serie sigue los pasos de la banda en una fascinante historia a través de 40 años de carrera, desde los inicios, en un momento de agitación cultural y política que deja ver también la Gran Bretaña de la época, hasta la cima de las listas de éxitos, la fama y el reconocimiento, siempre con la escena del ska, el punk y el new wave como telón de fondo.

12 álbumes de estudio en cuatro décadas

En el anticipo de la serie, y al recordar su larga carrera al frente del grupo, Suggs explica que “no recuerdo haber pensado nunca si iba a durar”. Puede que haya quien piense claro que lo sabía pero, recalca, “no tenía ni idea. No me lo estaba tomando suficientemente en serio”.

Quizás fuera por eso por lo que le echaron de la banda, porque “pensé que era una broma y simplemente algo que hacer para pasar el rato. La idea de que alguna vez iba a hacer una carrera con todo esto estaba más allá de mi comprensión”.

Seguramente tampoco pensaría nunca que en 2012 participaría en el concierto en el Palacio de Buckingham por el homenaje del Jubileo de Diamante de Isabel II (para lo que interpretaron sus los temas Our House y It Must Be Love, ni que, ese mismo año, se convertirían en la primera banda de rock en actuar en los Juegos Olímpicos de Londres, también con la canción Our House.

En 2020, Madness recibió un homenaje en forma de una piedra en el Paseo de la fama musical de Camden (solo por detrás de Who, honrada con la primera). En ese mismo acto, Suggs bromeó: “Hicimos que Camden Town dejase de ser una miera y se convirtiera en uno de los mejores destinos turísticos del planeta”.