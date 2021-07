Star Wars se convierte en anime

Disney hace un guiño a los orígenes creativos de Star Wars con la expansión de la saga galáctica al mundo del anime.

Es sabido que el cine de samuráis (así como el de westerns) inspiró a George Lucas a crear la primera Star Wars, donde los épicos duelos con espadas láser son un reflejo de los enfrentamientos con katanas de los míticos guerreros japoneses.

Los realizadores tuvieron libertad creativa por parte de Disney. Foto Disney

El salto al anime

El 22 de septiembre el imperio Disney presenta Star Wars: Visions, un viaje de nueve cortos de anime.

Los nueve cortos de Star Wars: Visions no tienen relación con las películas, pero diversos guiños recuerdan que forman parte del universo creado por George Lucas

Si bien transcurren en esa galaxia muy muy lejana que ha desvelado a varias generaciones terrestres, las historias no tienen relación con Darth Vader, Luke Skywalker, Yoda ni tampoco con The Mandalorian o las nuevas sagas animadas como la reciente The Bad Batch.

Según explica el productor ejecutivo James Waugh en el video que anuncian el nuevo proyecto, Disney dio libertad creativa a los estudios, que crearon desde cero sus propias historias con su estética.

De todas formas, ya se adivinan algunos detalles en común al universo de Star Wars, como los sables láser o las naves con alas de X de los rebeldes en las primeras películas.

El puente entre la cultura nipona y el universo de George Lucas. Foto Disney

De qué van los cortos

Uno de estos cortos será Rapsodia de Tatooine (el planeta donde se cría Luke Walkerker), que su director Taku Kimura lo presenta como ‘una ópera rock’ del universo fantástico.

Una de las historias transcurre en Tattoine, el planeta donde se cría Luke Skywalker

Otro es La novia del pueblo, en que se adivinan paisajes similares a los de la geografía japonesa, y en que se rinde homenaje a la cultura tradicional nipona.

Los gemelos trata de dos hermanos que nacen en el ‘lado oscuro de la fuerza’, anticipa Hiroyuki Imaishi, mientras que en El Noveno Jedi el director Kenji Kamiyama recuerda “todos los niños sueñan con sables láser. Cogí eso y le añadí un toque japonés”.

Un X-Wing, otro de los guiños de Star Wars Visions a la saga original. Foto Disney

Homenaje a Astroboy

El corto T0-B1 tocará la fibra sensible y humorística que siempre han dado los androides en la saga, en una producción que homenajea a Astroboy.

En Lop and Ocho la protagonista no es humana, sino más bien una especie de coneja, mientras que El Anciano trata de la relación entre un maestro jedi y un padawan (aprendiz), que enfrentan “a un enemigo desconocido”.

Las fuerzas imperiales en clave de anime. Foto Disney

Apuesta por el streming

Tras el cierre de la saga creada por los Skywalker en la pantalla grande, Disney trabaja en el spin-off Escuadrón rojo mientras apuesta con entusiasmo por las producciones en televisión.

La tercera entrega de The Mandalorian llegaría para principios de 2023, mientras que sigue en marcha la serie centrada en los años de Obi Wan Kenobi en el planeta desértico de Tattoine.

También hay proyectos para recrear la vida de la jedi Ahsoka y del líder rebelde Casian Andor (el de Rouge One), además de una serie basada en los dos personajes más queridos de la saga: los androides C3PO y R2-D2.