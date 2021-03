Spike Lee retrata los 20 años que cambiaron Nueva York

“Si apuestas contra Nueva York perderás tu dinero”. El que avisa con tono de advertencia es el cineasta Spike Lee, director de ficciones, musicales y documentales que retratará cómo su ciudad favorita ha cambiado en las últimas dos décadas.

El título del documental producido por HBO sintetiza los puntos de partida y llegada: NYC Epicentres 9/11 – 2021 ½ tratará, a través de diferentes capítulos, de las transformaciones sociales, económicas, urbanas y culturales de la gran manzana desde aquel 11 de septiembre, en que dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas y causaron más de 3.000 víctimas.

Ese punto de quiebre en la historia finaliza con la irrupción de la pandemia, con las recordadas escenas de las calles vacías, los comercios cerrados, las desescaladas con la mascarilla como nueva prenda obligatoria, las escenas del confinamiento y las protestas sociales.

Spike Lee con el símbolo de los atletas negros en Mexcio 68. Foto Bianca de Marchi EFE

Un documental con voces de los neoyorkinos

En el medio, Lee traza un mosaico coral a través de 200 entrevistas a residentes de Nueva York, desde figuras conocidas hasta vecinos anónimos. Pero todos tienen en común su amor por la ciudad.

“Durante siglos los críticos y los resentidos dijeron que Nueva York está muerta, o que huele mal. Pero siempre se demostró que no tienen razón”, dijo el director de cine.

La narrativa aguda del realizador

Las directoras del equipo de documentales de HBO, Nancy Abraham y Lisa Heller

Lee con el Oscar ganador por BlacKkKlansman en 2019. Foto Etienne Laurent EFE

destacaron “la singular capacidad de Spike Lee de contar y rendir homenaje al impacto de estos eventos históricos, que a la vez sirven como testigo de la fortaleza y al resiliencia del espíritu humano”.

El documental de Lee sobre Nueva York se emitirá por HBO y HBO Max en el otoño, para coincidir con los 20 años del atentado del 11-S.

Otros documentales de Lee

Lee ya cuenta con varios documentales en su historial. Fue responsable de 4 Little Girls, que describe los asesinatos de cuatro niñas negras en 1963 en Alabama; 2 Fists Up (centrado en protestas y conflictos raciales en la Universidad de Misouri) y dos producciones dedicadas a Michael Jackson.

Lee ha dirigido una docena de documentales, desde retrospectivas de Michael Jackson hasta una investigación sobre las consecuencias del huracán Katrina en Nueva Orleáns

La primera es Bad 25, por el 25º aniversario de ese disco de Jackson, y la otra es Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall, un retrato del cantante desde su niñez hasta su disco de 1979.

El documental rastrea los cambios de la ciudad desde el 11-S. Foto Michael Boesl EFE

También para HBO dirigió When The Levees Broke: A Requiem in Four Acts (Cuando se rompieron los diques: un réquiem en cuatro actos), una investigación sobre la devastación del huracán Katrina en Nueva Orleáns en 2005.