Hay vida más allá de Hollywood: siete series francesas que no te puedes perder

No tienen la popularidad y atención mediática de las series estadounidenses, quizá no reflejan con esa maestría británica el mundo de la realeza y obviamente no resultan tan conocidas como las series españolas para el público de aquí.

Sin embargo, conviene no subestimar a las series francesas y atreverse de vez en cuando con una de ellas, porque hay producciones de mucha calidad y entretenidas.

Lupin es una de las que ha sabido atraer a espectadores de varios países, conseguir un enorme éxito de audiencia y colocarse entre las mejores series francesas para muchas personas.

Sin embargo, hay muchas otras más allá, menos conocidas pero que te atraparán si les concedes una oportunidad.

Estas son algunas de las mejores series francesas que se pueden ver, en plataformas como Netflix, HBO, Prime Video y Filmin. Con tantas opciones, no hay excusas para no verlas.

Lupin

IMDb: 7,6

Temporadas: 1

Disponible en: Netflix

La serie francesa Lupin, producción original de Netflix, se ha convertido en un nuevo éxito de la plataforma gracias a su trama de misterio y robo, su carácter entretenido y el protagonismo de Omar Sy, entre otros factores.

Con un final que deja con ganas de más, ya está confirmada la continuación de esta serie sobre las aventuras de un ladrón de guante blanco, admirador del famoso Arsène Lupin.

Versailles

IMDb: 7,9

Temporadas: 3

Disponible en: Netflix, Movistar Plus

El famoso rey Luis XIV de Francia encarga la transformación de la cabaña de caza de su padre en un majestuoso palacio.

Ese sencillo punto de partida en torno al Rey Sol le sirve a esta producción para desarrollar intrigas, conspiraciones, planteamientos militares y conflictos amorosos y políticos y colocarse entre las mejores series francesas de los últimos años.

Recursos inhumanos

IMDb: 7,1

Temporadas: 1

Disponible en: Netflix

Cambio totalmente de tercio para aterrizar en la actualidad y con el protagonismo del exfutbolista Eric Cantona.

Eric Cantona realiza una excelente actuación como un desempleado de larga duración a sus 57 años

Este drama se centra en Alain Delambre, desempleado de larga duración a sus 57 años, que se siente tentado ante una atractiva oferta laboral. Sin embargo, para ser contratado tendrá que hacer frente a polémicas pruebas y dejar a un lado sus valores.

Baron Noir

IMDb: 7,8

Temporadas: 3

Disponible en: HBO

Si te gustan series de intrigas políticas como House of Cards o Borgen, hay muchas posibilidades de que Baron Noir también te enganche.

La producción sigue los pasos de Philippe Rickwaert, alcalde en el norte de Francia y miembro del parlamento francés, y combina elementos de corrupción, drama, traiciones, ambición y escasez de escrúpulos. Una de las mejores series francesas sobre política.

Les revenants

IMDb: 8,1

Temporadas: 2

Disponible en: HBO

En un pueblo tranquilo de los Alpes franceses empiezan a llegar personas de diferentes edades y clases sociales, todas ellas desorientadas.

Su llegada también genera confusión y temor en la población, ya que los daban por muertos. Además, esta coincide con una sucesión de fenómenos extraños.

Les revenants es una de las series francesas mejor valoradas en IMDb

Serie con reminiscencias a Los otros y elementos de drama, misterio, fantasía y terror. Una de las series francesas mejor valoradas en IMDb, plataforma especializada en cine y televisión.

El colapso

IMDb: 7,8

Temporadas: 1

Disponible en: Filmin

Sin duda, una de las mejores series francesas de los últimos años, e incluso de todos los tiempos por su originalidad, su apuesta creativa por el plano secuencia y su habilidad para retratar un sistema capitalista y cómo podría acabar en el colapso.

¿Qué ocurriría con nuestra sociedad si el sistema colapsara mañana? Esta atrevida apuesta de Filmin se lo muestra al público a lo largo de ocho angustiosos e intensos capítulos de 22 minutos, filmados en plano secuencia.

Las aventuras de Tintín

IMDb: 8,3

Temporadas: 1

Disponible en: Prime Video, Netflix

Para quienes tengan cuenta de Prime Video y sean seguidores de Tintín, no se puede cerrar esta lista de mejores series francesas sin hacer una mención al mítico y querido personaje de Hergé y a esta producción de Francia, Bélgica, Canadá y EEUU.

10 episodios de 22 minutos para volver a disfrutar de las aventuras del famoso reportero, su perro Milú y su amigo el capitán Haddock, entre otros añorados personajes.

Noticia original de Business Insider. Autor: Carlos Galán Feced