La serie sobre Paul McCartney llega a España (y se puede ver en Disney+)

Paul McCartney vuelve a la pantalla. En este caso a través de una serie documental de seis episodios que promete ofrecer una visión intimista de su historia musical y su trayectoria, para lo que se ha aliado con otra leyenda viva, el superproductor Rick Rubin.

Con el nombre de McCartney 3, 2, 1, la serie aterrizará en España en exclusiva en Disney+ y permitirá asistir a una conversación entre estos dos astros musicales en la que abordan aspectos como la creatividad, la composición de canciones, las influencias y las relaciones personales detrás de canciones que se han convertido en las bandas sonoras de nuestras vidas.

Será el 25 de agosto cuando sus millones de fans podamos adentrarnos en esta serie, un producto original de Star dirigido por Zachary Heinzerling, ganador del premio Emmy.

Los propios McCartney y Rubin, junto a Scott Rodger, Peter Berg, Matthew Goldberg, Brandon Carroll, Jeff Pollack, Frank Marshall y Ryan Suffern hacen de productores ejecutivos, con Leila Mattimore como coproductora ejecutiva.

El McCartney más íntimo

¿Cuál es su canción favorita de The Beatles? ¿Y los momentos que recuerda con más cariño de la banda? Historias no contadas, música nunca antes escuchada y memorias imborrables, como la sensación ante el primer número 1 de la banda en los EE UU o cuando les robaron a punta de cuchillo sus demos aparecen en esta conversación.

“Estábamos escribiendo canciones que fueran memorables porque teníamos que recordarlas” cuenta McCartney en un momento.

Frente a frente, las dos leyendas, McCartney y Rubin, conversan en una reunión poco habitual para hablar de éxitos de The Beatles, el rock de los 70 o los más de 50 años como solista del cantante y compositor.

‘McCartney 3,2,1’ es una conversación entre dos leyendas de la música. Foto: Hulu vía Disney+.

Qué queda por saber de McCartney

Increíblemente prolífico, tremendamente influyente, Paul McCartney escribió su primera canción a los 14 años y, en la década de 1960, cambió para siempre el panorama de la música con The Beatles.

Sin embargo, no se detuvo allí. Tras The Beatles siguió traspasando los límites, tanto como solista, con su grupo Wings, como a través de colaboraciones con artistas de prestigio internacional.

En total, ha recibido 18 premios Grammy y en 1997 fue nombrado Caballero por Su Majestad la Reina Isabel II por sus servicios a la música.

Foto: Hulu vía Disney+.

Su álbum más reciente, McCartney III, fue nº1 en las listas oficiales del Reino Unido, así como nº1 en la lista Billboard de Superventas de Álbumes en su lanzamiento en diciembre de 2020.

Quién es Rick Rubin

Puede que haya mejores productores que Rick Rubin pero, sin duda, son pocos los que han alcanzado su nivel de influencia en el mundo de la música.

Curtido en el rap, el heavy metal y el hard rock, es un emblema en la producción musical en las últimas cuatro décadas, nombrado en 2007 por la MTV como “el productor más importante de los últimos 20 años” y escogido por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

También está detrás de éxitos de Johnny Cash, Aerosmith, Run-D.M.C, Red Hot Chili Peppers, Mick Jagger, AC/DC, Metallica, Shakira, Adele o Justin Timberlake.

Cartel de ‘McCartney 3,2,1’.

Ganó su primer Grammy en 1997 al Mejor Álbum Country por Unchained de Johnny Cash.

Hoy, Rubin sigue coproduciendo y presentando la serie de podcasts Broken Record con Malcolm Gladwell. Para GQ realiza entrevistas, o más bien conversaciones, con las personalidades más destacadas del mundo de la música, de Pharrell Williams a Kendrick Lamar, de las que es presentador y creador del contenido editorial y del vídeo.

Entre sus últimos trabajos está el álbum de The Strokes The New Abnormal, ganador del Grammy.