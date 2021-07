Estrenos de julio: qué ver en HBO, Netflix, Amazon, Disney+ y Movistar+

Igual que preparamos los libros que llevaremos en la maleta de vacaciones, toca revisar los estrenos de series y nuevas temporadas que aterrizan en julio en las plataformas de streaming. Ya sea para verlas con los pies en la piscina o bien en las eternas siestas del veraneo en el pueblo, te recomendamos las mejores novedades que llegan a HBO, Netflix, Amazon, Disney+ y Movistar+.

De novedades como The White Lotus (HBO) que retrata precisamente las vacaciones de varios huéspedes del hotel durante una semana a Jóvenes Altezas (Netflix) con un mix de adolescencia y realeza pasando por la española Supernormal (Movistar+), una comedia protagonizada por Miren Ibarguren, a las segundas temporadas de series ya conocidas como El Cid (Amazon) y Sky Rojo (Netflix), estas son las principales novedades de julio.

The Good Fight (Movistar+)

El 2 de julio llega a Movistar+ en dual (desde el 25 de junio está en VOS) la quinta temporada de The Good Fight. La aplaudida ficción creada por Robert King y Michelle King (The Good Wife, Your Honor, Evil) y protagonizada por Christine Baranski y Audra McDonald suma esta temporada a Mandy Patinkin (Homeland) como Hal Wackner, quien planteará algunos problemas al bufete, y Charmaine Bingwa, como Carmen Moyo, una abogada joven, dura de pelar y muy pragmática.

Ante la salida de Adrian y Lucca de la firma, Diane empieza a cuestionar su puesto, mientras Marissa se ve involucrada en un conflicto de intereses con un tal Hal, un ciudadano de Chicago sin experiencia legal que decide abrir su propio tribunal en la parte de atrás de una copistería.

Jóvenes Altezas (Netflix)

Entre los estenos de Netflix llega, hoy mismo, estas serie adolescente sueca que cuenta la historia del joven príncipe Wilhelm (Edvin Ryding), enviado a un internado por meterse en demasiados problemas.

Allí, lejos de las obligaciones reales, tiene la oportunidad de conocer nueva gente y conocerse a sí mismo hasta que un día se convierte en el siguiente de la línea sucesoria de la corona sueca.

La serie está dirigida por Rojda Sekersöz (Beyond Dreams) y Erika Calmeyer (Twin, Nudes) con guión de Lisa Ambjörn, Pia Gradvall, Sofie Forsman y Tove Forsman.

Supernormal (Movistar+)

De estreno también es Supernomal, el 9 de julio. La comedia, creada y escrita por Olatz Arroyo y Marta Sánchez y dirigida por Emilio Martínez-Lázaro, cuenta con Miren Ibarguren como Patricia, una mujer ambiciosa, perfeccionista, inteligente y también desbordada por querer ser la mejor jefa, madre, esposa y hermana, aunque eso suponga un ritmo de vida desquiciante.

Ambientada en el mundo de la banca de inversión, consta de seis episodios de 25 minutos.

The White Lotus (HBO)

Ambientada en un resort vacacional en Hawái, la serie retrata las vacaciones de varios huéspedes del hotel durante una semana mientras se relajan y rejuvenecen en el paraíso. Cada día que pasa, sin embargo, surge una complejidad más oscura en la vida de estos viajeros perfectos, los risueños empleados del hotel y ese lugar idílico.

Con seis episodios, es una creación de Mike White (Iluminada) que protagonizan Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge y Alexandra Daddario. Se estrena el 12 de julio en HBO.

Monstruos a la obra (Disney+)

Entre las novedades más esperadas de Disney+ encontramos Monstruos a la obra, que arranca el día después de que la planta de energía Monstruos, S.A. comenzara a sustituir los gritos de susto por risas de niños para proporcionar energía a la ciudad de Monstruópolis.

La ficción se centra ahora en la historia de Tylor Tuskmon, un joven y ansioso monstruo que iba para Asustador hasta que descubre la vis cómica. Así, y mientras debe trabajar con un grupo de mecánicos marginados, planea la forma de convertirse en un Bromista.

La nueva serie cuenta de nuevo con José Mota y Santiago Segura como Mike y Sulley y llegará en exclusiva al servicio de streaming el 7 de julio.

El Cid (Amazon Prime Video)

La segunda temporada la producción original de Amazon Prime Video El Cid, protagonizada por Jaime Lorente, se ubica tras la muerte del Rey Fernando, cuando sus hijos Sancho, Alfonso y García son designados reyes de Castilla, León y Galicia.

Urraca, ahora señora de Zamora, sigue moviendo los hilos del poder en la sombra, mientras que su hermana Elvira suspira por Ruy Díaz de Vivar. Las disputas entre ellos transformarán la Península Ibérica en un campo de sangrientas batallas. Estreno: 15 de julio.

Sky Rojo (Netflix)

El 23 de julio es el turno de la segunda temporada de Sky Rojo, ochos nuevos episodios cargados de adrenalina y acción en la serie creada por Álex Pina (La casa de papel) y Esther Martínez Lobato (Vis a vis) en la que las trabajadoras de un club de alterne deciden cambiar su vida, con explosivas consecuencias.

En busca de venganza, Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado) son perseguidas por Romeo, Moisés y Christian (Asier Etxeandía, Miguel Ángel Silvestre y Enric Auquer respectivamente) aunque, al contrario que ellas, empiezan a tener diferencias y su lealtad comienza a resentirse.

Profesor T (Movistar+)

El actor Ben Miller (Los Bridgerton, Death in Paradise, Worst Week of My Life) encarna al maniático profesor Jasper Tempest, un brillante criminólogo cuyo trastorno obsesivo compulsivo le ayudará a resolver los crímenes más complicados.

Cuando una estudiante es atacada en el campus de Cambridge, Tempest se ve obligado a colaborar con la inspectora Lisa Donckers, exalumna suya, para investigar este caso y compararlo con uno similar ocurrido hace años.

Con estreno el 20 de julio y solo seis capítulos, Profesor T es la adaptación de la exitosa serie belga del mismo nombre y está protagonizada, además de Miller, por Frances de la Tour (Harry Potter y el cáliz de fuego, Vanity Fair) y Emma Naomi (Los Bridgerton).

Una ola de 30 metros (HBO)

El 19 de julio se estrena en HBO una nueva serie documental dirigida y producida por Chris Smith y producida por el ganador de un Emmy Joe Lewis que repasa la vida del pionero del surf Garrett McNamara, quien, después de visitar Nazaré, en Portugal, para conquistar una ola de 30 metros contribuyó a transformar el pequeño pueblo de pescadores en el principal destino de surf de olas grandes del mundo.