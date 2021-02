La guerra del streaming suma un nuevo (y potente) actor: Paramount Plus

Si a veces te agobias al tratar de elegir un contenido entre las plataformas que ya tienes, léase HBO, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ o Filmin, es mejor que dejes de leer. O no. La batalla del streaming contará en breve con un nuevo actor: Paramount Plus, un movimiento que, traducido a cifras, nos dejará más de 20.000 películas y capítulos de series y que van desde El padrino y Star Trek a The Good Fight, Dexter, The Affair o Frasier.

Paramount Plus es la apuesta de Viacom CBS, uno de los gigantes mundiales del audiovisual y vendrá a sustituir a CBS All Access, su anterior plataforma de streaming. La nueva ofrecerá franquicias y activos combinados de CBS, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, Comedy Central, BET o Smithsonian Channel.

El próximo 4 de marzo desembarcará en EE UU, Canadá y Latinoamérica, y “en las siguientes semanas”, según Viacom, en Australia y los países nórdicos. Habrá que esperar, pues, la confirmación del lanzamiento en España, pero ya sabemos que habrá dos rangos de precio: un paquete con publicidad que incluye el catálogo de contenidos de entretenimiento por 4,99 dólares al mes, y un paquete premium sin publicidad y que añadirá retransmisiones deportivas en directo así como noticias que tendrá un precio de 9,99 dólares/mes.

Cuando se ponga en marcha dejará de estar activo el actual servicio que ofrecía la compañía CBS All Access, con un coste de 5,99 dólares mensuales, y sus usuarios se transferirán al nuevo servicio de forma automática.

Pero vayamos a lo interesante, los contenidos. Como se avanzó en una promo en la que diferentes personajes de sus sagas y franquicias más conocidas coronaban el monte que es el símbolo de Paramount, el nuevo Paramount Plus incluirá miles de títulos de películas y series con un catálogo estimado en más de 20.000 episodios y películas.

Se podrán ver, así, originales como las sagas The Good Fight y Star Trek y series como Homeland y The Affair así como nuevas temporadas de Dexter y El cuento de la criada.

Por supuesto, no vivirá solo de clásicos. Según afirma la compañía está preparando novedades con al menos 36 producciones en marcha entre las que se cuentan la vuelta de Frasier (treinta años después de su estreno), The Offer, con la subtrama que se vivió durante el rodaje de El padrino, Star Trek: strange new worlds, un reboot de Mentes criminales, y varias series basadas en películas populares de Paramount como The italian job, Flashdnce y Fatal Attraction.

También se está trabajando en el desarrollo de una saga centrada en el universo de Avatar (el de The Last Airbender), la serie Lioness, un thriller con terroristas, espías y mucha acción, y una reinvención del clásico de MTV Behind the music.

También se está creando contenido para los más pequeños, desde Bob Esponja a Dora la Exploradora.

Cine (casi) de estreno

En el apartado de las películas ofrecerá también un plus: la inclusión de grandes títulos producidos por el estudio entre 30 y 90 días después de su estreno en salas de cine en función de las productoras y los acuerdos suscritos. Así, cintas como la nueva de James Bond Sin tiempo para morir, Misión Imposible 7, Un lugar tranquilo 2, House of Gucci o Creed III podrán verse poco tiempo después de su pase en cines.