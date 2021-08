‘Nine perfect strangers’ o cómo transformar el paradisíaco Byron Bay en un lugar siniestro

Un exclusivo centro de salud y bienestar. Una gurú de la sanación. Nueve desconocidos. Una terapia de diez días que promete la recuperación y que incluye cavar la propia tumba y meterse dentro mientras un empleado arroja un puñado de tierra. Son los ingredientes de Nine Perfect Strangers, la nueva serie de Nicole Kidman que aterriza este viernes en Amazon Prime Video.

De los creadores de los fenómenos Big Little Lies y The Undoing , con quienes comparte guionista, David E. Kelley (coescritor esta vez junto con John Henry Butterworth) y protagonista, Nicole Kidman, es de nuevo una adaptación de la novela de la escritora australiana Liane Moriarty –firma también Big Little Lies-.

En formato miniserie y dirigida y producida por Jonathan Levine (50/50, Casi imposible), cuenta con 8 capítulos -tres se estrenan mañana y el resto a razón de uno a la semana hasta finalizar-.

Bienvenidos a Tranquillum

“Bienvenidos a Tranquillum” dice una glaciar Masha Dmitrichenko, la un poquito escalofriante directora del retiro espiritual. “Queréis poneros bien, queréis sanar? Entregaos a mi” exhorta a los nueve exclusivos huéspedes admitidos.

Todos, estresados urbanitas que intentan alcanzar una mejor versión de sí mismos, han sido escogidos a conciencia por la propia gurú del bienestar, que se envuelve en una suerte en capa de misticismo reforzada por planos con luz áurea y una dicción inquietante.

Los 9 únicos huéspedes estresados urbanitas que intentan alcanzar una mejor versión de sí mismos, han sido escogidos a conciencia por la propia Masha porque «sus demonios se complementan»

Durante diez días los vigilará y les aplicará un completo tratamiento que, supuestamente, los ayudará a enfrentarse a sus traumas. Sin dispositivos electrónicos, buscando su propia comida o, como decíamos, cavando sus tumbas. Porque solo así, a través del dolor y el sufrimiento, se puede alcanzar la curación según Masha.

Nicole Kidman es la gurú, Masha. Foto: Vince Valitutti | Hulu.

La serie incluye en el reparto a Melissa McCarthy, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Luke Evans, Michael Shannon, Regina Hall, Manny Jacinto, Melvin Gregg, Samara Weaving, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten y Samara Weaving.

Los huéspedes, que han sido elegidos porque sus demonios se complementan, son una escritora de novela romántica en crisis (Melissa McCarthy), un ex jugador de fútbol americano fracasado (Bobby Cannavale), una familia de tres miembros herida (Michael Shannon, Asher Keddie y Grace Van Patten), un periodista incrédulo que quiere escribir un reportaje (Luke Evans), una mujer misteriosa (Regina Hall) y un matrimonio de nuevos ricos sometidos a las redes sociales y las apariencias (Melvin Gregg y Samara Weaving).

Como cómplices de Kidman, Yao y Delilah (Manny Jacinto y Tiffany Boone) son dos seres que se presentan llenos de paz y calma, pero que pronto mostrarán también que están llenos de secretos. Al igual que la propia Masha.

La serie se grabó en Soma (Byron Bay). Foto: Vince Valitutti | Hulu.

¿Qué es y dónde está Tranquillum House?

Inicialmente prevista para rodarse en Los Ángeles, la expansión de la covid-19 y las restricciones movió al equipo de rodaje a Australia. El idílico entorno de Byron Bay en Nueva Gales del Sur, paraíso de surfistas y estrellas de Hollywood como Chris Hemsworth, Elsa Pataky, Natalie Portman, Sacha Baron Cohen y Zac Efron, además de la propia Kidman, fue el entorno escogido.

Allí se encuentra Soma, un complejo que se autodefine como “retiro de bienestar que brinda un espacio único y recursos expertos para descansar, recargar energías y renovarse desde adentro hacia afuera: mente, cuerpo y alma”. En medio de una exuberante selva tropical y con 89.000 m2, el complejo se encuentra a apenas diez minutos del corazón de Byron Bay.

Con arquitectura contemporánea, hormigón, grandes ventanales de cristal, maderas claras y muebles de diseño de mediados de siglo XX, se ajusta a la perfección a lo que los productores buscaban para Tranquillumm House y la filosofía moderna de Masha.

La decoración real del retiro. Foto: Soma.

El diseñador de producción Colin Gibson y el decorador de escenarios Glen W. Johnson se encargaron de las modificaciones necesarias; por ejemplo, obras de arte para decorar el despacho de Masha y las habitaciones.

Tranquillum House

El problema, según relata Gibson a Architectural Digest, era que hacía falta más espacio. Por una parte, el equipo construyó un espacio adicional, una especie de domo transparente que ahora está en Soma, para convertirlo en la oficina de la gurú espiritual del grupo.

Soma está rodeado de una exuberante jungla. Foto: Vince Valitutti | Hulu.

Por otro, y puesto que no había estudios de rodaje cerca que les pudieran servir para crear sets, localizaron una segunda ubicación. La encontraron en Lune de Sang, una plantación de madera sostenible propiedad del artista Andy Plummer que cuenta con diferentes espacios que se ajustaban a la perfección a la línea arquitectónica y de diseño buscada.

Magníficas higueras en ambas propiedades daban el efecto de continuidad, así como el mismo tipo de mobiliario, reforzado por piezas alquiladas a empresas del sector en Sídney. En los dos, la misma imagen de jungla verde, de lujo y espiritualidad que, a la larga, se convierten en el más siniestro de los entornos.