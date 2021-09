Netflix arrolla en los Emmy con ‘The Crown’ y ‘Gambito de Dama’

Por fin Netflix logró el Emmy a mejor serie dramática, el primer galardón que consigue el gigante del entretenimiento en esta categoría de los premios más importantes de la televisión. Tampoco lo tenía en la categoría de mejor serie limitada (miniserie), otra de las espinitas que, por fin, pudo sacarse.

Su noche de gloria –no así la gala, bastante descafeinada, aburrida, incluso- vino de la mano de The Crown, la gran triunfadora de la noche, que obtuvo un total de siete premios, pero donde tampoco se quedó atrás Gambito de dama, que logró hacer un jaque mate en el último momento a Mare of Eastown (HBO) a la que la mayoría daba por vencedora en la categoría de miniserie.

La noche del streaming

Fue la edición número 73 de los Emmy la que dio el gran espaldarazo a Netflix sobre el escenario de Los Ángeles y, con ello, a los nuevos formatos de consumo, cada vez más orientados a las plataformas de streaming que a la televisión tradicional.

Gambito de dama hizo jaque a Mare of Easttown, otra de las grandes producciones del año. Foto Netflix

De hecho, otra plataforma, Apple TV, con apenas dos años de vida, se anotó otro gran triunfo al llevarse el galardón de mejor comedia para Ted Lasso, una tierna mirada al fútbol.

Tampoco HBO se fue de vacío; aunque muy lejos de las 44 estatuillas de Netflix (incluidas las de las categorías técnicas), entre HBO y HBO Max se llevaron un total de 19 galardones.

En el otro extremo se sitúa Disney+, que no vio reconocidas sus bazas más potentes: The Mandalorian y WandaVision y, de hecho, no se llevó ninguno de los premios destacados.

The Crown volvió a reinar

The Crown fue, sin duda, la gran triunfadora. Las intrigas en la corona británica cosecharon nada menos que los siete Emmy dedicados a las series dramáticas: mejor drama, mejor actriz (Olivia Colman), mejor actor (Josh O’Connor), mejor actriz de reparto (Gillian Anderson), mejor actor de reparto (Tobias Menzies), mejor dirección (Jessica Hobbs) y mejor guion (Peter Morgan).

Gillian Anderson logra el Emmy a mejor actriz de reparto. Foto: Netflix.

Coleman, que justo se despide de su papel de Isabel II para dar paso a Imelda Staunton en los próximos capítulos, recalcó que trataba de un “encantador final para el viaje más extraordinario”.

“Me encantó cada segundo de estar en esta serie y estoy deseando ver lo que sucede después”, añadió desde Londres, ya que no pudo volar a Los Ángeles.

Jaque mate de Beth Harmon

El sorprendente fenómeno ajedrecístico de The Queen’s Gambit con Anya Taylor-Joy como protagonista deparó otra gran alegría para Netflix.

En la disputada categoría de mejor serie limitada competían ficciones del nivel de Mare of Easttown, I May Destroy You, The Underground Railroad o WandaVision. De hecho, las quinielas daban por vencedora la trama protagonizada por Kate Winslet dando vida a una policía de una zona rural de Pensilvania.

Pero, en el último momento, Gambito de dama, un auténtico fenómeno en 2020, no solo a nivel espectadores, sino en todo lo relacionado con el mundo del ajedrez, se hizo con el premio.

Gambito de dama se llevó el premio a la mejor dirección. Foto: Netflix.

Su creador, Scott Frank, quiso rendir homenaje sobre el escenario a Anya Taylor-Joy por su brillante papel de la ajedrecista prodigio Beth Harmon. “Inspiraste a una generación de chicas a darse cuenta de que el patriarcado no tiene defensa frente a nuestras reinas”.

Frank recibió, además, el premio de mejor dirección.

Mujeres imperfectas

La aclamada Mare of Easttown de HBO, sin embargo, se resarció con varios premios: mejor actriz dramática para Kate Winslet, mejor actriz de reparto Julianne Nicholson y mejor actor de reparto Evan Peters.

Al recoger el premio, Winslet puso el acento a los responsables de la serie por haber creado en la televisión a “una mujer imperfecta de mediana edad y una madre que comete errores” y cerró su alegato con un aviso (o un anhelo) “Esta década tiene que ser sobre las mujeres apoyándose las unas a las otras”.

Kate Winslet triunfó con Mare of Easttown

Además, Ewan McGregor ganó el premio al mejor actor por Halston y Michaela Coel consiguió el reconocimiento de mejor guion por I May Destroy You.

Ted Lasso: la sorpresa

En el apartado de comedia, el triunfo fue para Ted Lasso. Jason Sudeikis, premio al mejor actor de comedia, resumió en su discurso el secreto de este inesperado éxito de Apple TV+. “Esta serie va sobre la familia, sobre los profesores y mentores, y sobre los compañeros de equipo. Y yo no estaría aquí sin esas tres cosas”.

Ted Lasso fue la gran sorpresa de los Emmy. Foto Apple TV+

Además, Hannah Waddingham y Brett Goldstein, también de esta producción, ganaron los premios de interpretación secundaria.

Hacks, por su parte, consiguió los Emmy de mejor actriz (Jean Smart), mejor dirección y mejor guion.