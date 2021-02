Netflix barre a HBO en la carrera por los Globos de Oro

Netflix ya rompió su récord de nominaciones en la pasada edición de los Emmy aunque finalmente HBO logró imponerse con un total de 30 galardones. Una vez más su rivalidad se leía como un debate entre cantidad frente a calidad. Pero la compañía de la N roja no se conforma y las nominaciones a los Globos de Oro, que ha dominado al hacerse con un total de 20 candidaturas, suponen una nueva oportunidad para reivindicarse.

Gambito de dama, Ozark, Unorthodox y, la joya de la corona, The Crown, encabezan sus aspiraciones al reconocimiento por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que ha repartido también sorpresas inesperadas como la nominación de Emily en París.

A sus 20 candidaturas en los géneros de serie dramática, comedia y serie limitada (miniserie) se suman además las 22 que ha logrado en el apartado de cine, incluidas dos en la categoría de Mejor drama: Mank y El Juicio de los 7 de Chicago.

Gambito de dama. Foto: Netflix

Por su parte HBO ha tenido que conformarse con 9 nominaciones entre sus dos marcas: HBO y HBO Max, según han anunciado las actrices Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson.

¿Netflix o HBO? Dos grandes de la comedia, Tina Fey y Amy Poehler, serán las encargadas de desvelar el resultado de la pugna en una gala virtual retransmitida el 28 de febrero desde Nueva York y los Ángeles y que aquí podrá verse en Movistar+, que además ha cosechado 13 nominaciones para sus estrenos en España.

‘The Crown’ ha sumado un total de seis nominaciones y se erige como la joya de la corona de Netflix

The Crown, la favorita

Entre las grandes favoritas de la 78ª edición de los premios se alza The Crown, la serie sobre la monarquía inglesa que se ha convertido en la joya de la corona de Netflix. Atesora nada menos que seis candidaturas, a mejor serie de drama y cinco más para sus intérpretes, entre ellas Olivia Colman como mejor actriz protagonista -que podría repetir triunfo por su papel como reina Isabel II si su compañera de reparto Emma Corrin, también nominada, lo permite-.

Josh O’Connor (el príncipe Carlos) que aspira a arrebatar el Globo de Oro a mejor interpretación masculina a un histórico Al Pacino (Hunters), Gillian Anderson (Margaret Thatcher) y Helena Bonham Carter (la princesa Margarita) completan las candidaturas.

Lady Di en la temporada 4 de ‘The Crown’. Foto: Netflix.

Como serie, la realeza británica se medirá en el género dramático contra Ozark, Ratched, Territorio Lovecraft y The Mandalorian, esta última la gran apuesta del gigante Disney que, sin embargo, no logra entregar una nominación a su protagonista, el chileno Pedro Pascal.

La sorprensa: Emily en París

Fue calificada como el último placer culpable de Netflix y no aparecía en ninguna de las quinielas de la prensa especializada, pero Emily en París ha dado la sorpresa (no exenta de controversia) al alzarse con la candidatura como Mejor serie de comedia o musical. No solo eso, sino que, además, su protagonista, Lily Collins, competirá también por el premio como mejor actriz de este género.

Como favorita -y desde luego más esperada- en comedia, sin embargo, parte la serie Schitt’s Creek, con cinco nominaciones y apenas meses después de arrasar en los Emmy, donde se llevó nueve premios con los que ocupó prácticamente toda la retransmisión de la gala.

Emily en Paris. Foto: Netflix.

Cierran la categoría The Flight Attendant (HBO), The Great (Starzplay) y Ted Lasso, la gran apuesta de la tecnológica Apple para este temporada tras su debut en el negocio televisivo con la plataforma Apple TV+.

Gambito de dama

En el formato de serie limitada (miniserie), cada vez más prestigioso tras éxitos como Chernobyl, de nuevo Netflix se impone, con dos de sus fenómenos de 2020: Gambito de dama y Unorthodox.

Normal People (Starzplay), Small Axe (Movistar+) y The Undoing (HBO) completan la batalla por el Globo de Oro a esta categoría.

‘Normal People’, amor millennial al desnudo. Foto: Starzplay.

Como mejor actriz en este formato destaca la actriz argentina -aunque con nacionalidad británica y estadounidense- Anya Taylor-Joy por Gambito de dama (que suma además otra candidatura en la sección cinematográfica por Emma).

Se medirá aquí con Cate Blanchett por Mrs. America (HBO), Daisy Edgar Jones por Normal people (Starzplay), Shira Haas por Unorthodox (Netflix) y Nicole Kidman por The Undoing (HBO)

En el aparatado masculino, el Globo de Oro se lo disputan Bryan Cranston por Your Honor (Movistar+), Jeff Daniels por La ley de Comey (Movistar+), Hugh Grant por The Undoing (HBO), Ethan Hawke por El pájaro carpintero (Movistar+) y Mark Ruffalo por La innegable verdad (HBO).