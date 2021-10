Las series y películas que hay que ver sí o sí (según los usuarios de Amazon Prime Video)

Varias plataformas, cientos de capítulos, miles de horas de pantalla a nuestra disposición y, sin embargo, sin saber qué ver. Si a veces tardas tanto en escoger tu próxima serie o película que acabas desistiendo o te agobia el aluvión de novedades con el que cada mes nos bombardean, puedes guiarte por la opinión de otros usuarios para ir sobre seguro en tu elección.

Series y películas, nuevas o ya clásicos, desde el último thriller psicológico de Nicole Kidman al conflicto entre maternidad y vocación profesional en Madres, amor y vida, y desde la comedia Poliamor para principiantes a la última versión del cuento infantil en Cinderella, esto es lo más visto en Amazon Prime Video.

1. Nine perfect strangers

Un exclusivo centro de salud y bienestar. Una gurú de la sanación. Nueve desconocidos. Una terapia de choque que incluye cavar la propia tumba y meterse dentro. Son los ingredientes de Nine perfect strangers, la serie de Nicole Kidman que encabeza actualmente el top en Amazon Prime Video.

De los creadores de los fenómenos Big Little Lies y The Undoing, con quienes comparte guionista, David E. Kelley, es una adaptación de la novela de la escritora australiana Liane Moriarty –firma también Big Little Lies-.

Rodada en Australia, la serie de ocho episodios gira en torno a la escalofriante directora del complejo, Masha (Kidman), que guía la transformación de los nueve estresados urbanitas que intentan emprender el camino hacia una forma de vida mejor.

2. La que se avecina

El pasado 8 de enero se estrenaban los 8 capítulos de la segunda parte de la duodécima temporada de La que se avecina y sigue imbatible, concretamente en el segundo puesto de lo más visto de la plataforma.

Dirigida por Laura Caballero y con los rostros habituales del reparto: Fernando Tejero, Macarena Gómez, Jordi Sánchez, Eva Isanta, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, y algunas apariciones especiales como las de Paz Padilla y Loles León, esta temporada marca un antes y un después en la historia de la serie, ya que hay que despedirse de Mirador de Montepinar, que será derruido, con la policía llegando para desalojar a los vecinos en el capítulo final.

Ya se ha confirmado, sin embargo, que habrá nueva temporada, la número 13, aunque apenas se han desvelado detalles.

3. Madres, amor y vida

Completa el podio Madres, amor y vida, que estrenó tercera temporada el pasado 23 de septiembre en la plataforma uniendo al elenco de actores liderados por Belén Rueda los rostros de Hiba Abouk, Carlos Bardem, Michelle Calvó y Adrià Collado.

Que nadie espere una serie de médicos al estilo Urgencias u Hospital Central; en este caso las tramas, que se desarrollan en el área pediátrica del Hospital Los Arcos, basculan sobre un grupo de mujeres que se acompañan, se apoyan y se alientan para llevar lo mejor posible su lucha diaria. Médicos y madres de pacientes ingresados que reciben tratamiento por diferentes enfermedades ofrecen en la serie creada por Aitor Gabilondo, Cristina Castilla y Arantxa Écija.

4. Poliamor para principiantes

La primera película en el ranking de los usuarios de Amazon Prime Video es Poliamor para principiantes, la comedia dirigida por Fernando Colomo y protagonizada por Karra Elejalde, María Pedraza, Quim Ávila, Toni Acosta, Lola Rodríguez, Eduardo Rosa, Cristina Gallego y Luis Bermejo.

Tras su paso por las salas de cine, la historia del youtuber defensor del amor romántico que acaba perdidamente enamorado de una mujer poliamorosa enfrascada en varias relaciones, se estrenó en la plataforma el 10 de septiembre.

5. Cinderella

La actualización del clásico cuento que versionaron Charles Perrault y los hermanos Grimm y que Disney convirtió en una de las princesas más famosas de su factoría estrenó en exclusiva su versión musical y moderna en Amazon el 3 de septiembre.

Dirigida por Kay Cannon (Dando la nota) e interpretada por Camilla Cabello, la Cenicienta moderna es una heroína ambiciosa y con grandes sueños, que van más allá de casarse con un príncipe.

Idina Menzel, Minnie Driver, James Corden, Nicholas Galitzine, Billy Porter y Pierce Brosnan completan el reparto de una historia que tiene baile, ratones, príncipe, madrastra, zapatito de cristal y hada madrina –bastante particular- pero que se actualiza para mostrar a una protagonista con sus propios sueños y anhelos.

6. Los Serrano

Producida por Globomedia y protagonizada por Antonio Resines y Belén Rueda, Los Serrano se emitió originalmente en 2003 y que hoy, 18 años después, sigue entre las más vistas.

A lo largo de 8 temporadas y 147 capítulos relató la vida de los Serrano, la familia formada por Diego Serrano y sus tres hijos (Marcos, Guille y Curro) y Lucía (Belén Rueda) divorciada y madre de dos hijas (Eva y Teté).

Roces, tensiones y conflictos son la tónica habitual de una trama que, sin embargo, gira en torno al amor, la amistad (cómo olvidar el trío Fiti-Diego-Santiago), el respeto y la tolerancia.

¿Crees que lo sabes todo de Los Serrano? Este Quiz lo pone a prueba.

7. Todos hablan de Jamie

El puesto número 7 del ranking confirma el éxito de los musicales también en las plataformas. Tras Cenicienta encontramos Everybody’s Talking About Jamie (Todos hablan de Jamie), la historia de Jamie New quien, con 16 años no termina de encajar del todo y sueña con convertirse en drag queen, en lugar de estudiar.

Aunque las cosas no son fáciles, Jamie (Max Harwood) supera los prejuicios, vence el acoso escolar y sale de la oscuridad acompañado por Richard E. Grant (Loki), Sharon Horgan, Sarah Lancashire, Lauren Patel, Shobna Gulati, Ralph Ineson, Adeel Akhtar y Samuel Bottomley.

La película, producida por New Regency, Film4 y Warp Films, está inspirada en hechos reales. Dirigida por Jonathan Butterel, cuenta con guion y letras de Tom MacRae y canciones a cargo de Dan Gillespie Sells. La música está compuesta por Sells y Anne Dudley

8. The Voyeurs

Hacía tiempo que no veíamos un thriller erótico (lo más parecido, quizás, 50 sombras de Grey, pero muy alejado de las películas que dieron fama al género en los 90 como Instinto básico).

En The Voyeurs, protagonizada por Sydney Sweeney (Euphoria, The White Lotus) y Justice Smith, el director y guionista Michael Mohan plantea un aparente juego inocente, el de una pareja que comienza a espiar la vida sexual de sus vecinos de enfrente, que se convierte en una peligrosa obsesión con fatales consecuencias.

9. Aquí no hay quien viva

Si La que se avecina está en el top no deja de aparecer también la serie que la precedió en pantalla, Aquí no hay quien viva.

Estrenada en 2003, sigue teniendo tirón entre los usuarios esta ficción en torno a una loca comunidad de vecinos en la calle Desengaño donde una recién llegada pareja descubre las complicadas relaciones que mezclan a tres jubiladas cotillas, dos jóvenes desempleadas, el presidente y su familia, una pareja gay y, por supuesto, el portero.

La ficción aguanta impertérrita al paso de los años con un 4,9 de valoración por parte de los usuarios.

Todos los “Váyase señor Cuesta, váyase” de Aquí no hay quien viva.

10. Anatomía de Grey

Va por la temporada 17 y sigue en el top Anatomía de Grey, la serie de médicos creada por Shonda Rhimes y que comenzó a emitirse en 2005, en torno a un grupo de residentes y sus experiencias mientras se van convirtiendo en médicos cirujanos experimentados mientras tratan de equilibrar sus relaciones personales y profesionales.

La evolución de la trama abarca, en los últimos capítulos, la pandemia de covid. Ya está en marcha la temporada 18.

