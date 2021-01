Lupin: este verano regresa el ladrón más elegante (y exitoso)

Puede que no haya tenido el fulgurante estreno de Los Bridgerton que, según Netflix, se corona como la producción más exitosa de toda su historia, con la cifra de 82 millones de cuentas que la han visto en los primeros 28 días y por encima de fenómenos como The Witcher, The Crown, Stranger Things y Gambito de Dama, pero Lupin es, sin duda, una de las revelaciones seriéfilas de enero. Y, según acaba de revelar la compañía, no habrá que esperar mucho para ver la segunda temporada.

Dudas razonables aparte sobre el método de medición de Netflix -solo publican datos de visionados del primer mes y consideran espectador a cualquiera que se haya mantenido 2 minutos en una serie-, lo cierto es el elegante ladrón Assane Diop que se inspira en el mítico personaje Arsène Lupin para cometer sus robos (y de paso vengar una injusticia cometida sobre su padre) ha logrado conquistar al público.

Leer más: Netflix catapulta el boom literario de Arsène Lupin

Puede que también tenga que ver el perfil de su protagonista, un magnífico Omar Sy (Intocable, Samba, Jurassic World 3) con el que muchas y muchos hemos tenido un poco -o un mucho- de crush, pero lo cierto es que se ha visto en más de 70 millones de hogares. El fenómeno ha saltado de la pantalla: según Efe, el estreno de la ficción ha catapultado en Francia la venta de los libros originales en los que se basa, en particular el primero de la serie, Arsène Lupin Caballero ladrón.

La editorial Hachette, propietaria de los derechos, lanzó una nueva edición de la obra, de la que ya llevan 10.000 ejemplares vendidos, especialmente a través de las plataformas en línea, que ha triplicado las ventas de la obra.

Lupin, cartel segunda temporada. Foto: Netflix.

Lupin: segunda temporada

No sería extraño que tuvieran que preparar nuevas reediciones. Según ha confirmado Netflix, la segunda parte de Lupin está ya en camino y llegará a las pantallas el próximo verano.

Netflix estrenará este verano la segunda parte de ‘Lupin’: cinco nuevos capítulos que continúan la historia en el mismo punto donde terminó la primera temporada

Serán cinco nuevos capítulos, los mismos que en la primera parte, y de nuevo estarán protagonizados por Omar Sy acompañado de Hervé Pierre (Comédie Française) como Hubert Pellegrini, Antoine Gouy (Budapest) como Benjamin Ferel, y Clotilde Hesme (Chocolat) como Juliette Pellegrini.

Participarán también en el reparto Ludivine Sagnier (The New Pope), Nicole Garcia(Clara y Clare), Shirine Boutella (Papicha) y Soufiane Guerrab (School Life).

Omar Sy en el papel de Assane Diop (el moderno Lupin).

Creada por George Kay (detrás de Criminal o Killing Eve, entre otros) en colaboración con François Uzan (Family Business), la serie estará producida por Gaumont Télévision, la productora más antigua del mundo, fundada en Francia en 1895 y detrás de éxitos como Intocable, la película en lengua francesa más taquillera de la historia, con más de 450 millones de dólares de recaudación y dirigida por Éric Toledano y Olivier Nakache (que además tenía Omar Sy como protagonista).

Una trama y dos directores

La nueva temporada de Lupin contará con dos directores: Ludovic Bernard será el director de los dos primeros episodios y cederá después el testigo a Hugo Gélin, que se encargará de los tres finales.

¿Y qué hay de la trama? Esta segunda parte retomará la serie justo donde la dejó la primera parte en la que, recordamos, Assane se proponía robar un collar de diamantes que perteneció a María Antonieta para vengar la muerte de su padre y acababa buscando a su hijo Raoul en la playa. Y hasta aquí podemos leer.