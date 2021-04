¿Recuerdan ‘Cómo conocí a vuestra madre’? Llega la secuela en clave femenina

‘Cómo conocí a vuestra madre’ tuvo un éxito mayor al que esperaban sus creadores Carter Bays y Craig Thomas. Siete años después del último capítulo, la plataforma Hulu y la productora 20th Television quieren reflotar la comedia pero desde otra perspectiva. Así será ‘Cómo conocí a vuestro padre’.

Esta vez la protagonista será Sophie, encarnada por Hilary Duff, quien proviene de la factoría Disney con series como Lizzie McGuire o Younger.

Encuentro con el elenco de ‘Cómo conocí a vuestra madre’. Foto Wikipedia

Garantía de continuidad

Hay pocas pistas sobre cómo será la trama de esta secuela. En un futuro cercano, la voz de Sophie reunirá a sus hijos para explicarles, allá por 2021, cómo se relacionaba con jóvenes de su edad, de qué manera se podía ligar con las aplicaciones, cuáles eran sus miedos y esperanzas, y de qué manera conoció a su padre.

La sitcom ‘Cómo conocí a vuestra madre’ estuvo en antena durante nueve temporadas, y llegó a los 208 capítulos

Como en la comedia original, la respuesta no llegará hasta el último capítulo. Y si hay algunas dudas más sobre una continuidad argumental, cabe recordar que el dúo de Bays y Thomas estarán en la producción ejecutiva, acompañados por la misma Duff.

Al frente de los guiones se encontarán Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, quienes han creado This Is Us y Love, Victor.

La joya de la corona

“Niños, les contaré una historia increíble: es la historia de cómo dos guionistas tuvieron mucha suerte y pudieron cumplir su sueño de hacer una comedia en televisión por nueve temporadas, y cómo pasaron la antorcha a un nuevo equipo creativo, que tienen una nueva historia para contar, la de ‘Cómo conocí a vuestro padre’”, describieron Bays y Thomas en un guiño a la introducción de la serie.

“Como conocí a vuestra madre es la joya de la corona de 20th Television, y los seguidores han reclamado por más desde la última emisión, hace siete años”, dijo Karey Burke, presidente de la cadena.

Hilary Duff será la protagonista de la nueva serie. Foto Mikel Cain-Flickr

La competencia por el trono de las sitcom

Aquella serie se emitió entre 2005 y 2014, y totalizó 208 episodios. Durante esos años compitió con The Big Bang Theory (que estuvo 12 años en antena) por ver quién tomaba el trono de las sitcom de media hora, tras la partida de Friends.

‘Como conocí a vuestra madre’ y ‘The Big Bang Theory’ compitieron por ver cuál tomaba el relevo que había dejado ‘Friends’ en el podio de las sitcom

El elenco original estaba integrado por Josh Radnor (en el protagónico papel del arquitecto Ted Mosby), Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel y Alyson Hannigan; además de la voz introductoria de Bob Saget.

Este no es el primer intento de lanzar una secuela de Cómo conocí… En 2013 CBS encargó una producción protagonizada por Greta Gerwig, con Meg Ryan como la voz presentadora. Pero al final el proyecto fue cancelado.