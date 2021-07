Las series nominadas a los Emmy y los Platino que puedes ver en HBO España

Patria y 30 Monedas en los Premios Platino y El cuento de la criada, Lovecraft Country y Mare of Easttown en los Emmy se colocan entre las series que parten como grandes favoritas en estos certámenes. Todas están disponibles en HBO España y, si no las has visto, este verano es la ocasión perfecta para hacerlo.

Acaban de darse a conocer los finalistas a los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano que, en su VIII edición y en el apartado televisivo, han reconocido a Patria y a 30 Monedas con varias nominaciones.

Patria, la más nominada en los Platino

De hecho, la serie con más nominaciones es la española Patria, con un total de cinco, entre ellas mejor serie, mejor creador de serie para Aitor Gabilondo, mejor actriz protagonista para Elena Irureta y mejor actriz secundaria para Susana Abaitua y Loreto Mauleón.

Basada en el bestseller de Fernando Aramburu editado por Tusquets Editores, la ficción, con un total de 8 capítulos, relata la historia de Bittori que, en 2011 y tras el anuncio de ETA del abandono de las armas, decide regresar al pueblo donde su marido Txato fue asesinado por la banda.

30 Monedas

Además, 30 Monedas, también de HBO, recibe otras dos nominaciones, las de mejor creador de serie para Álex de la Iglesia y mejor actor protagonista para Eduard Fernández.

La serie, de la que se puede ver la primera temporada de ocho capítulos, trae de vuelta al mejor Álex de la Iglesia en el género de terror, para el que recupera la historia de las 30 monedas por las que Judas traicionó a Cristo.

En este caso, y entre grandes efectos especiales y brillantes actuaciones de actores como Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre, Manolo Solo o Macarena Gómez, el padre Vergara trata de huir de su pasado refugiándose del mismísimo demonio, que le persigue para obtener una de las 30 monedas.

El Cuento de la Criada, a por los Emmy

También en los Emmy las series de HBO han acaparado el grueso de las nominaciones, nada menos que 137, de las que 21 son en esta edición para el Cuento de la Criada.

Destacan las nominaciones a mejor serie dramática y mejor actriz protagonista en una serie dramática para Elisabeth Moss.

La cuarta temporada, en la que el personaje de June lidera la rebelión contra la teocracia que domina los antiguos EEUU, sufrió retrasos debido a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, pero fue estrenada a finales de abril. Ahora puede verse al completo en HBO.

Lovecraft Country

Le sigue en nominaciones a estos premios, que desvelarán sus ganadores el próximo 19 de septiembre, la serie Lovecraft Country, con un total de 18, incluida la de mejor serie dramática y la de mejor actor y actriz protagonista para Jonathan Mayors y Jurnee Smollet, respectivamente.

La serie de terror fantástico, creada por Jordan Peele y producida por JJ Abrams, se presenta en España como Territorio Lovecraft y está basada en el libro homónimo de Matt Ruff de 2016.

La serie sigue al afroamericano Atticus Black en la búsqueda de su padre desaparecido en un viaje sobrenatural por los EE UU de los años 50 y las leyes de Jim Crow en los años 50 junto a su amiga Letitia y su tío George.

Fenómeno Mare of Easttown

Si no la has visto, apúntalo, Mare of Easttown es uno de los fenómenos de la temporada y los premios Emmy así lo confirman, al otorgarle un total de 16 nominaciones, incluidas la de mejor serie limitada, antológica o película; la de mejor actriz protagonista para Kate Winslet y mejor actriz secundaria para Jean Smart, entre otras.

Totalmente disponible en HBO España, la primera temporada consta de siete capítulos que siguen a Mare, una leyenda del baloncesto de un pueblo de Pensilvania reconvertida en inspectora de policía que arrastra un drama familiar mientras explora el lado oscuro de una comunidad aparentemente muy unida y analiza cómo la familia y las tragedias del pasado pueden definir el presente.

The Flight Attendant

Con nueve nominaciones a los premios Emmy figura otra de nuestras favoritas de 2021, The Flight Attendant, incluidas a mejor serie de comedia y mejor actriz protagonista.

Protagonizada por Kaley Kuoco (la mítica Penny en The Big Bang Theory), la serie retrata la surrealista situación en la que se ve envuelta la azafata de vuelo Cassandra Bowden cuando se despierta en su habitación de hotel con resaca y con un cadáver a su lado, pero no recuerda qué ha ocurrido.

Podría destruirte

La miniserie creada por Michaela Coel, Podría Destruirte consigue nueve nominaciones en los Emmy, inluyendo mejor serie limitada y mejor actriz protagonista en una serie limitada.

Empata con nueve nominaciones (y también disponible en la plataforma en España) la despedida de la serie Pose, entre ellas la de mejor serie dramática y mejor actor y actriz protagonistas en una serie dramática para Billy Porter y MJ Rodríguez, respectivamente.