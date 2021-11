Por qué todo el mundo habla de ‘La rueda del tiempo’, el mejor estreno de Amazon Prime Video en 2021

Se estrenó hace solo una semana con el lanzamiento de tres episodios y habrá que esperar al 24 de diciembre y la última entrega para emitir un veredicto final pero lo que sí se puede decir ya es que La rueda del tiempo está siendo un éxito global, hasta el punto de convertirse en el mejor estreno del año para Amazon Prime Video y el quinto en toda la historia de la plataforma.

No se han dado a conocer datos concretos (no es la única plataforma que no es exactamente transparente con sus cifras) pero la que muchos califican ya como la mejor saga de fantasía épica desde Juego de Tronos tuvo “decenas y decenas de millones de visualizaciones” los tres primeros días siguientes a su estreno.

Lo explicó la responsable de Amazon Studios, Jennifer Salke, en declaraciones a Deadline, que citó además entre los países con más visionados Estados Unidos, Alemania, India, Brasil, Canadá y Francia.

Éxito viral

La ejecutiva agregó que los tres primeros episodios registraron también algunas de las tasas de finalización más altas en el servicio (Netflix, por ejemplo, contabiliza como espectadores a quienes vean los dos primeros minutos de un contenido, aunque ha anunciado que cambiará su forma de medirlo a finales de este año).

La saga sigue a Moiraine en un viaje del que depende el futuro de la humanidad. Foto: Amazon Prime Video.

En el caso de La rueda del tiempo, consultoras externas como Parrots o TV-I certifican el éxito. Por ejemplo, según TV-I, fue la serie más popular en redes sociales el fin de semana del 20-21 de noviembre y la más comentada de Amazon en lo que va de año.

Protagonizada por Rosamund Pike como Moiraine, la ficción parece responder a la elevada apuesta de Prime Video, que ha hecho una gran promoción de la serie.

La serie podría incluso superar las expectativas de la plataforma “que eran altas”. Por lo pronto, ya ha sido confirmada la segunda temporada

Según Parrot Analytics, la serie superaba a otras de género fantástico en cuanto a interés antes de su lanzamiento, incluido The Witcher (Netflix) y anticipaba que La rueda del tiempo podría alcanzar las mejores cifras de un estreno de Prime Video desde la segunda temporada de The Boys en octubre de 2020. Por cierto, The Boys, como La rueda del tiempo, son coproducciones de Sony Pictures Television y Amazon Studios.

Sin más datos concretos, Salke recalcó que, según evoluciona, la serie podría incluso superar las expectativas de la plataforma “que eran altas”. Por lo pronto, ya ha sido confirmada la segunda temporada.

De qué va ‘La Rueda del Tiempo’

La rueda del tiempo es una adaptación de las novelas del estadounidense James Oliver Rigney, que las firmó con el seudónimo de Robert Jordan. Aunque inicialmente las proyectó como una saga de seis libros, finalmente abarcó 14 volúmenes (además de una precuela y un libro complementario), 11 escritos por él y un duodécimo, que finalmente se dividió en tres, por Brandon Sanderson.

En total ha vendido más de 90 millones de ejemplares.

La historia, que se ambienta en un mundo épico y plagado de detalles, está protagonizada por Moiraine, miembro de una organización femenina que domina la magia llamada Aes Sedai que, al llegar a la pequeña ciudad de Dos Ríos se une a un grupo de cinco jóvenes, uno de ellos profetizado como el Dragón Renacido, en un viaje de que depende el futuro de la humanidad.

La serie coincide con la apuesta de Amazon Prime Video por el género fantástico, con adaptaciones tan importantes como la de ‘El señor de los anillos’ y ‘Mass effect’

La dualidad y el equilibrio son constantes en la trama. Foto. Amazon Prime Video.

Esta especie de versión femenina de Gandalf, una mujer del todo singular y a menudo solitaria, se hace acompañar de Lan Mandragoran (Daniel Henney), con quien tiene una conexión sobrenatural.

Tanto en estos como en otros personajes se representan la dualidad y el equilibrio, de modo que no siempre es evidente quiénes son los héroes y quiénes los villanos.

La luz y la oscuridad, el blanco y el negro, la maldad y cuáles son las razones que llevan a tomar cada una de las decisiones son constantes en la ficción, adaptada como serie por el productor ejecutivo y director Rafe Judkins (Marvel, Agentes de S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove) y dirigida por Uta Briesewitz (Stranger Things, Orange is the New Black, This is us).

Rosamund Pike, además de protagonizarla, firma como productora, mientras Harriet McDougal y Brandon Sanderson son asesores de producción. Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Zoë Robins, Barney Harris y Madeleine Madden forman también parte del reparto, así como el español Álvaro Morte, que da vida a Logain Hablar, un falso dragón.

Foto: Amazon Prime Video.

Cómo ver gratis La rueda del tiempo

La hora de las series fantásticas en Prime Video

El éxito de La rueda del tiempo es un espaldarazo a la potente apuesta de Amazon Prime Video por el género fantástico, que se materializará con la tan comentada adaptación de El señor de los anillos, que se espera para el 2 de septiembre de 2022.

El señor de los Anillos llegará a Amazon Prime Video en 2022.

La plataforma también se embarcará en la adaptación de la franquicia de videojuegos de ciencia ficción Mass Effect (la más exitosa de Electronic Arts) a la pequeña pantalla.