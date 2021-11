Entre la nostalgia y el terror: Amazon Prime Video estrena las nuevas ‘Historias para no dormir’

Si piensas que Chicho Ibáñez Serrador es Un, dos, tres… responda otra vez, esta misma noche tienes una cita con Amazon Prime Video. La plataforma estrena un homenaje al director de cine y maestro del género fantástico y de terror que viene en forma de serie: en concreto, una versión actualizada de su mítica Historias para no dormir que en los años sesenta y setenta aterrorizaron a varias generaciones de españoles.

En blanco y negro, con pocos efectos especiales pero unos muy efectistas chirridos de puertas, redobles de tambores y letras que acababan explotando con un grito atronador, Chicho se hizo grande en un género sin apenas tradición en España.

Siempre lo consideraría uno de sus trabajos más importantes, con guiones que adaptaban obras literarias de terror, misterio, ciencia ficción o suspense de autores como Ray Bradbury, Edgar Allan Poe o Robert Arthur.

Estas nuevas Historias para no dormir, que aterrizan hoy 5 de noviembre en Amazon Prime Video, no son remakes o adaptaciones, sino interpretaciones libres de cuatro capítulos que ahora dirigen Rodrigo Sorogoyen (Antidisturbios), Paco Plaza (Rec), Paula Ortiz (En casa) y Rodrigo Cortés (Buried).

Cuatro episodios y una serie mítica

El doble, Freddy, El asfalto y La broma son los cuatro episodios que se podrán ver en la plataforma y que cuentan con potentes interpretaciones de actores como Eduard Fernández, Vicky Luengo o Dani Rovira.

Tras las cámaras, Paula Ortiz dirigiendo El Asfalto, Rodrigo Cortés La Broma, Rodrigo Sorogoyen El Doble y Paco Plaza, el único de los cuatro experto en el género, que ha reversionado la historia del terrorífico muñeco Freddy.

Se han revisitado 4 de los 29 capítulos en tres temporadas de la serie original.

Para los tres primeros, el proyecto ha sido un descubrimiento de Chicho como genio y precursor del cine de terror. “Sirvió de pionero de aquello que en gran medida estamos haciendo. Cruzó la línea antes hasta desdibujarla y hacer posibles según qué cosas”, explica Rodrigo Cortés a Efe.

Para Ortiz, encontrarse con Chicho ha sido asomarse “a un lenguaje de los inicios de la televisión en España que era tremendamente valiente”. “Me pareció apasionante y es interesante volver a él”.

‘Freddy’

El caso de Paco Plaza ha sido diferente pues para él Chicho fue su verdadero maestro. “Es la persona que me dio mi primer trabajo, que me despidió por primera vez”, comenta. Él fue el primero en escoger y se decantó por el relato que protagoniza el muñeco diabólico. Acercarse otra vez a su obra ha sido “rendir tributo a su figura, no solo como cineasta sino como icono popular”.

No es uno de los episodios de la primera entrega de dos temporadas que se vieron entre 1966 y 1968, sino de la segunda, de 1982 y emitida ya en La 2 y en color de la que solo se realizaron 4 de los 13 episodios inicialmente previstos (se quedó sin presupuesto).

Ahora es Miki Esparbé quien mueve el muñeco y califica de “acierto” la relectura que cada uno de los directores ha hecho de los capítulos originales.

Para Adriana Torrebejano, coprotagonista de una trama en la que Carlos Santos interpreta al propio Chicho, las nuevas “Historias para no dormir” servirán para “rescatar algo muy valioso que marcó de un modo muy fuerte a toda una generación”. Y aunque reconoce que al principio se sintió impresionada por lo que representa la serie para la historia de la televisión, “viendo el resultado, te quedas con una sensación de orgullo”.

‘La broma’

Para Nathalie Poza y Eduard Fernández interpretar La Broma ha sido un despertar de la nostalgia a la televisión de su infancia “a los Estudio 1, a Chicho Ibáñez, a Los Pazos de Ulloa, todo eso es mi mundo, son mis referentes”, cuenta Poza. Aquello que veía y que “en gran parte es lo que me hizo ser actriz”.

“Me siento muy orgullosa de participar en este homenaje porque (Chicho) nos hizo soñar. Era un genio y espero que estemos a la altura», apunta la actriz, la esposa maquiavélica que planifica junto a su amante, interpretado ahora por Raúl Arévalo, matar a su marido.

Basado en un relato de Robert Arthur llevado a la pantalla en blanco y negro por Luis Peñafiel (seudónimo con el que Chicho Ibáñez firmaba sus guiones), fue la elección de Rodrigo Cortés precisamente por su menor popularidad que otros episodios, lo que le ha permitido “manipularlo con plena libertad”.

A través de este triángulo amoroso, Cortés nos lleva de lo divertido a lo espantoso, lo horrible y hasta lo ridículo para crear algo “divertidamente cruel” como él mismo lo ha definido. Y es que “Lo cruel tiene un enorme potencial en la ficción”, recalca.

‘El asfalto’

En el extremo opuesto está El asfalto, el episodio quizá más icónico, el que todo el mundo recuerda. Paula Ortiz lo sabía y aun así se decantó por el reto y porque se sintió impactada por la historia de un hombre que se queda atrapado, pegado a la esquina de cualquier ciudad y se lo traga la tierra.

Ahora son riders que llevan pizza a domicilio y redes sociales los que envuelven la historia de El asfalto, con Dani Rovira reinterpretando a ese hombre que va siendo engullido sin que nadie haga nada por salvarlo, con Inma Cuesta como su desesperada esposa.

No le alta la lectura en clave actual; para Roviera “Habla de hasta qué punto la sociedad en la que estamos ahora, capitalista, individual, deshumanizada, puede llegar a engullir a una persona sin que a nadie le importe y esto estamos hartos de verlo, con la invisibilidad ante el indigente o el egoísmo hacia el que no lo está pasando bien”.

‘El doble’

También hasta hoy trae Sorogoyen la historia de El doble y esa exploración de una sociedad donde el ser humano puede comprarse una copia funcional de sí mismo, un clon, para desdoblarse.

Como recuerda Vicky Luengo, que protagoniza junto a David Verdaguer este relato futurista, anque las historias de Chicho fuesen creadas hace más de medio siglo, su temática es “perdurable en el tiempo”.

Así, bajo estos robots que hacen de dobles de humanos se esconden también sentimientos universales y atemporales, del miedo a quedarse solo a fracasar en una relación.