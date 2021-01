Estos son los estrenos más importantes de HBO para el 2021

HBO tiene un plantel de estrenos para 2021 francamente potente. Este año ya ha dejado algunas joyas como Patria, The Undoing o la nueva serie de Alex de la Iglesia, 30 monedas, que todavía sigue en emisión, pero episodio tras episodio la trama se pone cada vez más interesante.

Está claro que los contenidos originales y propios de la plataforma americana son suficiente motivo de peso como para hacerte una suscripción, pero desde HBO saben que siempre hay que buscar nuevos contenidos con los que seducir a los que todavía no han caído rendidos a sus encantos.

Ahora que se acerca el final de año, ya han empezado a surgir las primeras series y películas que llegarán en unos días, pero tienen mucho que ofrecer a lo largo de 2021.

Estos son los estrenos más esperados de HBO para 2021.

#1. El cuento de la criada (T4)

Decir que El Cuento de la criada es una de las mejores series de la actualidad es quedarse corto.

La serie distópica parte de la premisa en donde la tasa de natalidad se desploma, surge una sociedad que tiene a las mujeres subyugadas y obligando a las mujeres fértiles a ser violadas por sus amos para darles hijos a las élites familiares.

‘El cuento de la criada’ tiene a sus espaldas el premio Emmy a la Mejor Serie Dramática, además de numerosas nominaciones

Tras tres temporadas en las que ha pasado de todo y que además tiene un cliffhanger final que te deja con ganas de más es, sin lugar a dudas, uno de los estrenos más esperados de HBO y seguro que cuando aterrice en la plataforma, en algún punto de 2021, cumpla con todas las expectativas.

El cuento de la criada. Foto HBO

A sus espaldas, un montón de nominaciones a los Premios Emmy –ganó el premio a Mejor Serie Dramática con su primera temporada– y muchas otras condecoraciones la presentan como una de las mejores series de la actualidad.

Si no la has visto, no dejes perder la oportunidad, ya que no te vas a arrepentir.

#2. Batwoman (T2)

Con todos los problemas que ha tenido esta serie tras el final de su primera temporada en donde la actriz principal abandonó la serie y han tenido que buscar una sustituta ya es motivo más que suficiente para darle una oportunidad.

Además, lo mejor es que Ryan Wilder, que tomará el relevo no lo hará simplemente como si se tratase de un cambio de caras, sino que será un personaje totalmente distinto.

Batwoman. Foto HBO

Es decir, se mantendrá todo el trabajo previo de Rose e incluso podría aparecer en algún episodio para ayudar a la nueva Batwoman a asentarse en la historia.

Lo mejor es que si tienes ganas de verla no tendrás que esperar mucho, ya que se estrenará el 18 de enero de 2021.

#3. Euphoria (episodio especial)

Si te gusta Euphoria, una fantástica serie que explora la Generación Z dirigida para adolescentes y preadolescentes, tienes que saber que HBO emitirá un episodio especial a principios de enero de 2021 en donde estarán todos los ingredientes que han hecho grande a esta serie.

Euphoria. Foto HBO

#4. La materia oscura (T3-Final)

La trilogía de novelas de Philip Pullman comenzó el año pasado con una serie muy fiel y bastante buena de las aventuras de Lyra y compañía.

Leer más: Las nuevas series españolas que no puedes dejar de ver en el 2021

La segunda temporada, ya disponible en HBO, adaptaba la segunda novela y tras la gran acogida por el público, la plataforma de streaming decidió renovar la serie para adaptar el último libro en una temporada final que se estrenará en 2021.

La materia oscura. Foto HBO

De momento no hay fecha para su llegada, pero viendo que las otras dos salieron en noviembre, lo normal es que salga a finales del año que viene.

#5. Todo lo otro

Abril Zamora, conocida por Vis a Vis o El desorden que dejas tiene un nuevo proyecto que llegará en 2021 en HBO en clave de comedia.

Abril Zamora. Foto HBO

La serie se centrará en la historia de un grupo de treintañeros que tratan de avanzar en su vida mientras intentan encontrar su hueco en Madrid.

Se espera que comience el rodaje a principios del próximo año, así que se espera que se lance en HBO a finales de 2021.

#6. Gossip Girl

Sin lugar a dudas, uno de los estrenos más esperados de HBO para 2021 es el reboot de Gossip Girl.

Gossip Girl. Foto HBO

Este spin off que tendrá lugar ocho años después del final de la historia, en donde Kristen Bell volverá a retomar el papel de la narradora, tendrá 10 episodios y llegará a principios de 2021.

#7. How To With John Wilson

Este documental es una de las mejores cosas que le ha pasado a este 2020. En la serie, se sigue el día a día de John Wilson que a través de sus caminatas por Nueva York, va teniendo conversaciones con cualquier persona que se encuentra por sus calles.

En ‘How To With John Wilson’ se sigue al protagonista en sus caminatas por Nueva York mientras conversa con toda clase de personajes anónimos

How To With John Wilson. Foto HBO

Un fantástico sentido del humor y un montón de historias curiosas han sido las claves que han aupado a este documental como uno de los más interesantes del año y hace unas semanas se confirmó que su segunda temporada llegará en algún momento de 2021.

#8. True Blood

Al igual que Gossip Girl, otra serie que encantará a los nostálgicos es el regreso de True Blood con otro reboot que reiniciará la historia.

True Blood. Foto HBO

De momento no se sabe nada, simplemente que llegará a HBO a finales de 2021 si no hay ningún tipo de inconveniente con el rodaje.

#9. Succession (T3)

Una de las mejores series de los últimos años también ha sido renovada y se la espera en algún momento del verano de 2021.

Leer más: Siete series de Netflix que regresan por la puerta grande en el 2021

Succession. Foto HBO

La trama te lleva de la mano a conocer a una familia disfuncional que es dueña de un imperio de medios audiovisuales y entretenimiento y todas las disputas que hay entre ellos mientras debaten qué ocurrirá cuando el patriarca deje la compañía.

#10. Parásitos

Parásitos es una de las mejores películas del año pasado y cuando se confirmó que se iba a crear una miniserie que expandiría la historia y traería algunos elementos descartados del film se desató la locura.

Parásitos.

Ya simplemente por esto merece estar entre los estrenos más esperados de HBO para 2021, pero es que hay más: Bong Joon Ho estará detrás, aunque simplemente como supervisor, y Adam McKay, productor de la galardonada Succession también estará metido en el proyecto.

En cuanto al estreno, tampoco se conocen datos, pero lo lógico será esperar a finales de 2021.

Noticia original de Business Insider. Autor: Carlos Ferrer-Bonsoms Cruz