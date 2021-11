Así es la guerra de tarifas de HBO Max y Disney Plus contra Netflix

Se avecina un momento crítico para las plataformas de streaming: la recta final de su año fiscal junto con toda la campaña navideña en la que van a ir a por todas con la esperanza de captar nuevos suscriptores.

Disney Plus ahora mismo cuenta con una promoción que te deja suscribirte al servicio por apenas 1,99 euros durante un mes. Por su parte, HBO Max, que acaba de aterrizar en España hace bien poco, está siguiendo la misma estrategia con un descuento del 50% de por vida, es decir, 4,49 euros en vez de los 8,99 euros habituales para siempre.

Netflix, que está en otro momento vital al llevar ya cinco años en nuestro mercado, ha ido actualizando sus precios a lo largo y ancho del mundo en los últimos meses, una subida que llegó a España el pasado octubre: la tarifa estándar pasó de 11,99 euros a 12,99 euros y la premium de 15,99 euros a 17,99 euros.

Tampoco se ha apuntado al tren de las rebajas agresivas Prime Video. El servicio, incluido dentro del paquete de Amazon Prime —que abarca, entre otras cosas, el envío gratis de productos a través de su plataforma de comercio electrónico— subió su precio por última vez en agosto de 2018 hasta los 36 euros anuales.

Precios de derribo para luchar contra Netflix

La guerra de precios que protagonizan ahora Disney Plus y HBO Max para captar nuevos usuarios en la recta final de año evidencia que cada plataforma de streaming atraviesa un momento diferente: unos buscan nuevos suscriptores para engordar su masa de usuarios mientras otros intentan fidelizar y evitar cancelaciones.

‘El Juego del Calamar’ disparó las suscripciones a Netflix. Imagen: Netflix.

Netflix sigue reinando por encima del resto con 214 millones de usuarios activos y sus resultados durante el tercer trimestre del año dejan claro el buen estado de forma de la plataforma, ya que han sumado 4,4 millones extra gracias, sobre todo, a El juego del calamar.

La subida de precios, en teoría, podría impactar de manera negativa en el último trimestre del año. Claro que por otro lado el final y el inicio del año suelen ser momentos tractores para las nuevas altas en Netflix según el histórico de la compañía, algo que sucede porque gran parte de la población del hemisferio norte pasa más tiempo en casa entre octubre y marzo.

Además, la plataforma suele guardarse un buen puñado de series y películas para este último tramo del año. Ahora en el horizonte están, por ejemplo, series como la nueva temporada de The Witcher, la segunda temporada del documental Tiger King, el final de La Casa de Papel, la cuarta temporada de Cobra Kai o la nueva película de Leonardo DiCaprio Don’t Look Up.

Así que puede parece lógico que la competencia arriesgue con una política de precios totalmente diferente para captar nuevos usuarios.

La estrategia de HBO Max

En el caso de HBO Max sumó 1,9 millones de usuarios en todo el mundo a pesar de haber perdido cinco millones en Estados Unidos tras terminar un paquete de oferta con Amazon y actualmente cuenta con 70 millones de suscriptores en todo el planeta, un número muy alejado de sus competidores, pero que se entiende por tratarse de una plataforma con menos tiempo de vida.

HBO Max busca fidelizar su público antes que crecer en suscripciones. Imagen: HBO Max.

Y está claro que la intención del servicio es captar nuevos usuarios tanto por su precio de derribo como por su estrategia de lanzar las películas de Warner que se llegarán a la plataforma tan solo 45 días después de estreno en el cine. Esto quiere decir que pronto estarán disponibles películas como Dune, Escuadrón Suicida o incluso la nueva película de Matrix.

Disney Plus crece a un ritmo de escándalo, también en España

En marzo, la plataforma de streaming alcanzó los 100 millones de usuarios en todo el mundo y en agosto ya ha alcanzado los 116 millones. De momento no hay una estimación sobre los resultados de 2021, sin embargo lo más seguro es que arroje unos datos asombrosos.

Está claro que la política de la plataforma de streaming pasa por captar nuevos usuarios y tanto su precio habitual que te deja meter hasta ocho perfiles como la cantidad de ofertas que van lanzando de vez en cuando con precios muy tentadores son buena prueba de ello.

‘El libro de Boba Fett’ será la gran apuesta de Disney Plus. Foto Lucasfilm

Además, un estudio reciente de GECA también se hace eco de su crecimiento en el mercado español.

Actualmente, Disney Plus cuenta con un 29,2% de la muestra de GECA que tienen el servicio contratado y se posiciona como la plataforma que más crece, con un incremento de 3,7 puntos respecto a la oleada anterior. Un dato muy llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que tan solo tiene un año y medio de vida en el mercado español.

Amazon Prime Video le pisa los talones a Netflix y actualmente tiene 175 millones de fieles que utilizan el servicio

Y no únicamente de buenos precios vive la plataforma, ya que en la recta final de año se esperan auténticos bombazos como Hawkeye o El libro de Boba Fett, entre muchos otros.

El crecimiento de Amazon Prime Video

Prime Video le pisa los talones a Netflix según datos de mayo de 2021 y actualmente tiene 175 millones de fieles que utilizan el servicio.

Además, la época navideña es siempre una fuente de buenas noticias para la plataforma. El año pasado en Reino Unido Prime Video consiguió más altas nuevas que Netflix en el Q4.

Sé lo que hicisteis el último verano aterriza en Amazon Prime Video.

Como es lógico, esto también se debe a que comparte membresía con Amazon Prime y muchos usuarios hacen las compras navideñas a través de la plataforma, pero también es cierto que es un servicio que está muy extendido y además apuestan por el deporte en vivo, algo que en España todavía no ha aparecido.

Eso sí, en el informe de GECA citado anteriormente, Prime Video es la segunda plataforma con más usuarios en España con un 69,9%, muy cerca de Netflix, que cuenta con un 73,1%.

Noticia original de Business Insider. Autor: Carlos Ferrer-Bonsoms Cruz