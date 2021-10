G.E.O.: la cara oculta de la élite de la policía desembarca en Amazon Prime Video

Ya nos metimos en la piel de los Antidisturbios gracias a la obra maestra de Rodrigo Sorogoyen en formato serie y, ahora, llega el turno de los GEO. El entrenamiento y el día de a día de uno de los cuerpos de seguridad de élite más prestigiosos del mundo centra el documental G.E.O. Más Allá del Límite que se estrena mañana, 15 de octubre, en Amazon Prime Video.

Son siete meses y medio de entrenamiento para entrar en el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional. La serie, de ocho capítulos, muestra la realidad de los aspirantes a entrar en este cuerpo.

100 aspirantes y solo 12 GEO

El proceso, como se ve en la pantalla, no es precisamente sencillo. De hecho, solo doce de los cien aspirantes de este proceso que refleja el documental entrarán finalmente en el cuerpo. Todos los demás, uno a uno, van cayendo.

“Las matemáticas me dicen que me sobran más de 80 policías aquí. Es que la gran mayoría de los que estáis aquí no deseáis estar en el GEO. Os vamos a ayudar a que lo comprendáis”, anuncia uno de los instructores. A partir de ahí, comienza la serie documental, dirigida por David Miralles (Bajo escucha. El acusado).

Por supuesto, las exigentes pruebas físicas son solo algunas de las barreras que hay que superar. Pero la preparación mental es tanto o más importante. “Podemos quitarle la vida a una persona. ¿Creen que dispararle a una persona es algo psicológicamente agradable?” espeta otro de los instructores. “Tenemos que ir con esa mentalidad, señores. Yo salgo a cazar. Yo abato”. “Somos guerreros” dice uno de los aspirantes en otro momento del entrenamiento.

El cuerpo de los G.E.O desde dentro

Para esta serie producida por Buendía Estudios para Amazon Prime Video el cuerpo de los GEO se ha abierto en canal. Se trata de un “ejercicio de transparencia”, apunta el jefe de esta unidad, Javier Nogueroles.

La serie cuenta con 8 capítulos que condensan siete meses y medio de entrenamiento.

Es, además, “una excelente oportunidad para trasladar a la sociedad española que tenemos una policía moderna, formada, preparada y sobre todo con una enorme vocación de servicio público y de protección y ayuda a los ciudadanos”, añade. De hecho, se trata de un formato que en otros países, como los anglosajones, está más que extendido.

Para el inspector Pelayo Gayol, jefe de Grupo Operativo, la serie va a “eliminar el cliché de que en este tipo de unidades lo más importante es el músculo y la fuerza física, que se ve tanto en televisión”.

“Queda patente que lo importante es la fuerza mental, la capacidad mental de sufrimiento, la capacidad de resiliencia, el aguante”, añadía durante la presentación en las instalaciones del GEO en Guadalajara, donde se han realizado varios ejercicios demostrativos de intervenciones en secuestros, ataques terroristas o atracos.

Enfoque de ficción, historia real

El “gran misterio” para ser GEO, añade Gayol, es “desearlo de corazón y admitir las ventajas e inconvenientes de a qué te enfrentas en la vida”. “Si no estás plenamente convencido de ello, en siete meses y medio se va a notar”. De ahí que el entrenamiento “ayude” a quienes no están preparados o no lo desea realmente a dar un paso al lado.

Según el director, que es también productor y guionista, la serie se ha rodado “con un enfoque cercano a los códigos de ficción” pero, lo más valioso es que es “completamente real».

Los siete meses y medio de entrenamiento se condensaron en 180 días de rodaje en los que se rodó “lo que nunca se había rodado”. Sin ningún límite o imposición, aseguran desde ambas partes, solo se ha retirado –de mutuo acuerdo y por motivos de seguridad, apuntan– algunas intervenciones que desvelaban tácticas del cuerpo.

Así, GEO: Más allá del límite muestra, sobre todo, “algo que nunca se había visto” y es “un contenido único que no se había hecho”, explica el responsable de contenidos originales de no ficción de Amazon Prime Video en España, Óscar Prol, quien destaca que esta es “la primera vez que unas cámaras tienen acceso íntimo y cercano” a este cuerpo.