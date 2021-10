Llega octubre y, con él, una nueva remesa de series a las plataformas. Temporadas de series conocidas como Sucession (HBO), El joven Sheldon (Movistar+) y You (Netflix) se unen a estrenos absolutos como la primera serie original de Filmin (Doctor Portuondo) y la creación española que dará la bienvenida a HBO Max, Todo lo otro, pasando por el reboot en formato serie de Sé lo que hicisteis el último verano (Amazon Prime Video).

Seleccionamos por ti los estrenos más interesantes de octubre.

La asistenta, 1 de octubre (Netflix)

Inspirada en la autobiografía superventas en los EE UU Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive de Stephanie Land, Margaret Qualley protagoniza esta serie que retrata la vida de Alex, una mujer prácticamente en la indigencia que abandona su sueño de ser escritora para trabajar como mujer de la limpieza y darle a su hija Maddy una vida mejor.

Con su madre, la actriz Andy MacDowell también en la serie, Qualley borda un papel que se mueve del drama al humor en una miniserie de 10 capítulos creada por Molly Smith Metzler (Shameless, Orange is the New Black) y con Margot Robbie como productora.

Moonshine, 5 de octubre (Movistar+)

Tuvo su época de esplendor en los años 70, pero ahora The Moonshine es un destartalado resort de verano en la costa sur de Nueva Escocia que se cae a pedazos. Sin embargo, cuando Lidia, la hija mayor de los Finley-Cullen, descubre que ha heredado una buena parte del negocio familiar y decide quedárselo se desencadena una encarnizada pelea entre los cinco hermanos por hacerse con el control del negocio familiar.

De ocho capítulos, Moonshine es una dramedia irreverente plagada de tensiones, dificultades financieras, turistas locos, intrigas de pueblo, investigaciones policiales y un secreto enterrado que amenaza con aniquilar al clan familiar.

Moonshine. Imagen: Movistar+.

Creada por Sheri Elwood (Lucifer, Whiskey Cavalier, Call me Fitz) y con Jennifer Finnigan (Salvation), Anastasia Phillips (Reign), Tom Stevens (Wayward Pines), Emma Hunter (Mr. D) y Alexander Nunez, (Avocado Toast) es una de las apuestas fuertes de Movistar+ por la ficción este mes.

You, 15 de octubre (Netflix)

Netflix estrena la tercera temporada de You, la serie basada en el bestseller homónimo de Caroline Kepnes que trata sobre un brillante librero obsesionado con una aspirante a escritora que no duda en deshacerse de cualquier obstáculo en su camino para conseguirla.

En la tercera entrega, la primera independiente a los libros, Joe (Enn Badgley) y Love (Victoria Pedretti) están casados esperando un bebé y se han ido a vivir a Madre Linda, un cálido enclave del norte de California. Mientras su vida evoluciona, una nueva obsesión -que ya se anticipaba al final de la segunda temporada- se cierne sobre el protagonista.

Succession, 18 de octubre (HBO)

La familia Roy desembarca de nuevo en HBO el 18 de octubre (por lo que aún será en HBO y no en HBO MAX, que aterriza en España el 26 de octubre).

La tercera temporada de la serie creada por Jesse Armstrong arranca con Logan Roy (Brian Cox) luchando con su hijo Kendall (Jeremy Strong) por el control de la empresa, para lo que buscarán alianzas políticas, financieras y, por supuesto, familiares.

Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Mcfadyen, Peter Friedman, J. Smith-Cameron, Justine Lupe, James Cromweld y Zoë Winters también están en el reparto, que deja también incorporaciones como las de Alexander Skärsgard (Big little lies), Hope Davis (Love Life) y Adrien Brody (El pianista).

La sangre helada, 25 de ocubre (Movistar+)

Patrick Sumner (Jack O’Connell) es un joven cirujano aún marcado por los horrores de su experiencia como sargento del ejército británico en la India que se embarca como médico en un ballenero rumbo al Ártico para esconderse de los fantasmas del pasado.

En medio de las aguas heladas, Sumner conoce al arponero oficial del barco, Henry Drax (Colin Farrell), un tipo despiadado y frío que parece haber dejado en tierra todo sentido de la moral. En medio de un entorno hostil y en lucha diaria por la supervivencia, el viaje se vuelve cada vez más asfixiante bajo la amenaza latente de un asesino psicópata.

Creada, dirigida y escrita por Andrew Haigh (Looking, Weekend, 45 años), la miniserie de seis episodios adapta la exitosa novela de Ian McGuire con un reparto que incluye a Stephen Graham (Condena, Line of Duty, The Virtues), Tom Courtenay (45 años), Sam Spruell (The Last Ship, Small Axe) y Peter Mullan (Westworld).

La sangre helada. Foto: Movistar+.

Todo lo otro, 26 de octubre (HBO MAX)

Creada, escrita, dirigida y protagonizada por Abril Zamora (Vis a Vis, El desorden que dejas), la serie de ocho capítulos llegará a HBO MAX el 26 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de la plataforma, para seguir a un grupo de treintañeros madrileños insatisfechos con vidas que no eran las que soñaban.

Zamora da vida a Dafne, una joven atrapada en un mal trabajo y cuyo novio acaba de dejarla que se da cuenta de que está enamorada de su mejor amigo, un asturiano desmotivado interpretado por Juan Blanco.

David Matarín, Nuria Herrero, Andrea Guasch, María Maroto, Bea de la Cruz, Marta Belenguer, Pepe Lorente y Raúl Mérida completan el reparto principal, del que también forman parte Miguel Bernardeau y Alberto Casado y que tiene a Miguel Salvat, Steve Matthews y Antony Root como productores ejecutivos.

Dolores. La verdad sobre el caso Wanninkhof, 26 de octubre (HBO MAX)

En septiembre de 2000, Dolores Vázquez fue detenida como principal sospechosa del asesinato de la joven Rocío Wanninkhof, hija de su expareja.

El caso desató un seguimiento mediático obsesivo en España que conmocionó al público y presionó a la policía para que encontrara responsables. La prensa dibujó a Dolores como una asesina fría, calculadora e inteligente mientras la madre de Rocío se paseaba por las televisiones culpando a su expareja por la muerte de su hija.

Dolores fue encarcelada y pasó 519 días en prisión por un crimen que nunca cometió.

Tras más de veinte años de silencio y exilio voluntario en Inglaterra, Dolores Vázquez, Loli, habla por primera vez frente a una cámara en esta miniserie true crime de HBO MAX para contar todo lo que ha permanecido oculto hasta ahora: su verdad, que se reconstruye desde diferentes puntos de vista, utilizando imágenes de archivo, entrevistas con los protagonistas clave y una reconstrucción ficticia precisa de los hechos.

Doctor Portuondo, 29 de octubre (Filmin)

La primera serie producida por Filmin llega a las pantallas el próximo 29 de octubre. El creador y director Carlo Padial, junto al guionista Carlos de Diego, lleva a la pantalla su aclamada novela homónima editada por Blackie Books en 2017.

El resultado son 6 episodios de 25 minutos con tintes autobiográficos sobre la terapia que siguió Padial junto a su carismático psicoanalista cubano, Dr. Portuondo (Jorge Perugorría) que cambió radicalmente su vida.

Doctor Portuondo, Filmin.

Jorge Perugorría (Fresa y chocolate, Vientos de la Habana) y Nacho Sánchez (El arte de volver, Diecisiete), que da vida a Carlo Padial, protagonizan esta comedia terapéutica cuyo reparto completan Olivia Delcán (Vis a Vis), Berto Romero (Mira lo que has hecho), Arturo Valls (Camera Café), David Pareja (Amigo) y Elisabet Casanovas (Merlí).

El tiempo que te doy, 29 de octubre (Netflix)

Nadia de Santiago (Las chicas del cable, Las 13 rosas) da vida a Lina en la primera ficción de formato corto producida para Netflix España que narra la superación de una ruptura amorosa, concretamente de Nico, interpretado por Álvaro Cervantes (Loco por ella, Criminal).

En 10 episodios de 11 minutos cada uno, la protagonista se muda de casa, busca un trabajo y prueba nuevas experiencias mientras trata de olvidarse de Nico.

Con un propósito firme: “Cada día pensaré un minuto menos en él y así será un minuto menos de tristeza”, la serie, que dirigen Pablo Santidrián e Inés Pintor, salta entre el pasado y el presente de modo que pasamos, de 1 minutos en el presente y 10 en el pasado en el capítulo 1, al extremo opuesto en el décimo mientras acompañamos a Lina en el proceso para encontrarse a sí misma.

Cala Zavaleta, Nico Romero, Carla Linares, Moussa Echarif y Prince Ezeanyim completan el reparto principal de El tiempo que te doy, producido por Corte y Confección para Netflix.

Sueño Bendito, 29 de octubre (Amazon Prime Video)

Uno de los estrenos más esperados por los seguidores del mítico futbolista Diego Armando Maradona es esta serie biográfica que llega por fin a Amazon Prime Video, tras retrasarse en varias ocasiones debido a su muerte el pasado 25 de noviembre de 2020.

El propio astro argentino estuvo muy implicado en la producción de la serie y en el asesoramiento a los actores que le interpretarán, un total de tres actores distintos para cada una de las etapas vitales que recorrerá la ficción: Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) y Nicolás Goldschmidt (Supermax).

La ficción sigue la vida del exfutbolista, desde sus orígenes más humildes hasta sus años de gloria en el Barça y el Nápoles, y su papel crucial en el Mundial de 1986.