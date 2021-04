El escándalo político del Watergate, más cerca de HBO

A pesar de haber inspirado más de 20 películas, documentales y series, el caso Watergate sigue siendo una fuente de inspiración para la ficción. También para HBO, que prepara una miniserie de cinco capítulos sobre el escándalo que terminó con la presidencia de Richard Nixon.

The White House Plumbers (Los fontaneros de la Casa Blanca) es el nombre del proyecto, que tendrá como protagonistas a Woody Harrelson (True Detective, No es país para viejos) y Justin Theroux (Mulholland Drive, The Leftovers) y que acaba de confirmar al actor Domhnall Gleeson (Star Wars) en su elenco.

El actor y director irlandés se convierte en el último fichaje de esta producción, encarnando a John Dean, el brillante y ambicioso abogado de la Casa Blanca juzgado por su papel en el encubrimiento del Watergate y que, según el FBI, fue el “maestro manipulador” del escándalo de escuchas ilegales. También supone su vuelta a HBO, donde interpretó a Billy en la serie Run.

The White House Plumbers

Esta serie de HBO, un proyecto de los guionistas y productores de Veep Alex Gregory y Peter Huyck, aborda el escándalo destapado por los periodistas de The Washington Post Bob Woodward y Carl Bernstein pero desde el punto de vista de los cerebros -o fontaneros- de la trama en la Casa Blanca.

Se centrará así en las figuras de E. Howard Hunt, al que da vida Harrelson, y G. Gordon Liddy, interpretado por Theroux, además de Dean, culpables de la caída del mismo presidente al que trataron celosamente de proteger.

The White House Plumbers se basa en investigaciones periodísticas y en el libro Integrity de Egil ‘Bud’ Krogh y Matthew Krogh.

Harrelson y Theroux son, además, productores ejecutivos de la serie junto a Gregory y Huyck, en un proyecto que cuenta también con David Mandel y Frank Rich, productor entre otras de la ganadora de un Emmy Succession.

La serie será una coproducción de HBO y wiip.

Watergate

La serie llevará una vez a la pantalla el Watergate, la red de espionaje y sobornos que pretendía asegurar en 1972 la reelección del republicano Richard Nixon quien, tras descubrirse la trama, presentó su dimisión como presidente de los EEUU el 8 de agosto de 1974.

La historia de ‘Garganta Profunda’, el agente del FBI que ayudó a los periodistas de The Washington Post a destapar el escándalo, ha inspirado numerosas obras en cine y televisión, entre las que destaca Todos los hombres del presidente (1976) dirigida por Alan J. Pakula y con Dustin Hoffman y Robert Redford en la piel de los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward, respectivamente. La cinta se llevó cuatro Óscars.

En los años noventa, Robert Zemeckis satirizó el escándalo del Watergate a través de Forrest Gump (1994) y un año más tarde, en 1995, Oliver Stone filmaba su propia versión del caso en Nixon, protagonizada por Anthony Hopkins, que logró cuatro nominaciones a los Óscars.

El caso inspiró también Aventuras en la Casa Blanca, de Andrew Fleming (1999), en este caso una parodia protagonizada por dos jovencitas a las que dan vida Kristen Dunst y Michelle Williams.

En El desafío: Frost contra Nixon (2008) Ron Howard llevó al cine la obra de teatro de Peter Morgan en la que se aborda el caso a partir de las entrevistas que el periodista británico David Frost realizó al presidente Richard Nixon en 1977 con Frank Langella y Michael Sheen como protagonistas.

En 2017 se estrenó El informante, de Peter Landesman, basada en la vida de Mark Felt, agente del FBI y la fuente anónima (Garganta profunda) de la investigación del escándalo de Watergate y, en 2018, Watergate, una miniserie documental rodada por Charles Ferguson en la que se trazan paralelismos entre los expresidentes Donald Trump y Richard Nixon.

(Foto de portada ©Wally McNamee | CORBIS | Corbis via Getty Images)