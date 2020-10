¿Cuáles son las series favoritas de Netflix en cada país? Este mapa lo revela

Espoleadas por el confinamiento y el incremento de consumo de productos audiovisuales, las plataformas de contenidos audiovisuales han visto dispararse las suscripciones en los últimos meses, desde las veteranas como Netflix y HBO a las recién llegadas como Disney+. Pese a los parones en las grabaciones como consecuencia de la pandemia, cada vez tenemos más contenidos a nuestra disposición. Pero ¿qué vemos? ¿Cuáles son las preferencias y los intereses por países? Pues, básicamente, los mismos.

Si atendemos a Netflix, la plataforma que más series y películas estrena al año (solo en 2019 y según datos de Variety, la compañía de la N roja lanzó la friolera de 371 nuevas series y películas, lo que supuso un 54% que en 2018 y más que todas las producciones lanzadas por la industria norteamericana en su totalidad en 2005) y también que más invierte (13.500 millones de euros el año pasado), veremos que apenas hay dos títulos, tres a lo sumo, que compiten por el primer puesto entre todos sus abonados en el mundo.

‘Strangers Things’ arrasa

De todas sus series y películas, según un estudio de la compañía de seguros Budget Direct, Stranger Things se lleva la palma. Estados Unidos, Europa y Asia, fundamentalmente, se rinden al thriller nostálgico y de tintes ochenteros protagonizado por niños, pero son hasta 81 los países en los que la serie arrasa.

Le sigue la producción española con los atracadores más famosos ya del mundo La Casa de Papel (la más popular en 65 países) y, a mayor distancia, el drama fantástico de The Witcher (encabezando la lista en 30 países).

Para extraer los datos, el portal buceó en los datos de Google y averiguó qué títulos de Netflix habían registrado más búsquedas en los últimos 12 meses en todo el mundo, los analizó por países y elaboró una serie de mapas originales que dejan ver, de un vistazo, las preferencias de los espectadores.

Antes de detenernos en países y géneros y si algo queda claro es que, con 7.420.860 búsquedas, no hay quien le tosa a Stranger Things.

Series favoritas en Europa. Fuente: Budget Direct.

En cuanto a las películas originales de Netflix, también hay un claro vencedor. Con 2.484.160 búsquedas se alza como vencedor indiscutible The Irishman, en español El Irlandés, cinta épica de gánsteres estadounidenses que dirigió Martin Scorsese y protagonizaron Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

En España, ‘La Casa de Papel’

En España nos decantamos por la trama con sello patrio y, con 450.000 búsquedas en los últimos 12 meses, la triunfadora es La Casa de Papel, que también enamora a Los Países Bajos, Andorra, Grecia, Albania, Serbia, Chipre o Montenegro.

En Europa, sin embargo, se corona también Stranger Things, preferida por los espectadores de Alemania, Reino Unido, Austria, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Francia, Italia o Croacia.

‘Stranger Things’ es la serie favorita en 81 países, seguida de ‘La Casa de Papel’, en 65, y ‘The Witched’, en 35.

No somos muy originales los europeos, a tenor de estas cifras; si atendemos al género de las producciones, más del 90% de los países tienen el mismo gusto en comedias (Orange is the New Black), anime (The Seven Deadly Sins) y documental (Tiger King).

Favoritos de Netflix en Norteamérica. Fuente: Budgen Direct.

‘Stranger Things’ en América

La pugna entre Stranger Things y La Casa de Papel se produce también en Norteamérica, con victoria para la primera (1.830.000 búsquedas en EEUU, 246.000 en Canadá, 450.000 en México). La tercera temporada registró peores valoraciones por los espectadores pero, aún así, 18 millones de hogares estadounidenses vieron los ocho capítulos el primer fin de semana tras su estreno.

En Centroamérica apenas se descuelgan Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves que se decantan por When they see us (Así nos ven en español), una miniserie basada en la falsa acusación a cinco adolescentes de violación a una mujer en Central Park (Nueva York).

También en Latinoamérica encontramos fans de Stranger Things, entre ellos Chile, Uruguay, Argentina, Ecuador y Brasil, donde la serie causa auténtico furor, y de La Casa de Papel, especialmente Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y Paraguay.

Favoritos en Latinoamérica. Fuente: Budget Direct.

‘Sex Education’

En Oriente Medio y Asia Central encontramos países que se desmarcan de la tónica original (niños y sucesos paranormales vs atracadores) como Afganistán, donde triunfa The Witcher, Uzbekistán, donde prefieren Sex Education, o Tayikistán y Kirguistán, que se decantan por Minecraft: Story Mode, la serie basada en el videojuego homónimo.

En el resto de Asia y Oceanía las preferencias apuntan a The Witcher, favorita en nueve países, entre ellos Sri Lanka, Maldivas y Laos, Ultraman, la secuela del superhéroe de 40 m de altura que apareció en la serie tokusatsu (en relación al uso masivo de los efectos especiales) de la televisión japonesa en los años sesenta, y que ahora se consume con fruición en Indonesia o Malasia.

En Japón, por su parte, prefieren Beastars, la serie de manga de Paru Itagaki. El resto es terreno de Stranger Things (Australia, China, Filipinas o Vietnam).

Asia, Oceanía y sus favoritos de Netflix. Fuente: Budget Direct.

Respecto a África, es el único continente ajeno al furor que despiertan las aventuras de unos niños en los años 80 en el pueblo ficticio de Hawkins (EEUU). A cambio, siguen con furor a los ladrones de La Casa de Papel, nada menos que en 32 de los 54 países africanos rastreados, incluidos Egipto (110.000 búsquedas), Marruecos (60.500) y Argelia (49.500).

The Witcher es el claro favorito en segundo lugar en todo el continente, con 40.500 búsquedas en Sudáfrica, por ejemplo. Para encontrar un país que tenga gustos diferentes hay que viajar a Guinea Ecuatorial, donde triunfa Fugitiva, una serie española protagonizada por Paz Vega, Julio Bracho y Arantza Ruiz.