Butch Cassidy y Sundance Kid vuelven a los tiros…pero en una serie

Hollywood logró que dos ladrones y prófugos de la justicia como fueron Butch Cassidy y Sundance Kid hayan tenido una aureola de héroes, dos especies de Robin Hood del Lejano Oeste que viajaron hasta el otro extremo el continente americano para terminar acribillado a balazos por el ejército en Bolivia.

Sus andanzas ya eran famosas a principios del siglo XX, como cabecillas de una banda que se dedicaba a asaltar bancos y trenes buscando, si fuera posible, que no haya víctimas.

Desde EEUU a la Patagonia

Tras una larga carrera delictiva con varios golpes maestros y algunas estancias en la cárcel Cassidy (alias de Robert LeRoy Parker) y Sundance Kid (apodo de Harry Alonzo Longabaugh) huyeron de la justicia norteamericana en 1901 hacia Buenos Aires, y de allí, poner rumbo a la Patagonia andina.

La cabaña donde Butch Cassidy intento cambiar de vida. Foto Días de Ruta

En Cholila, un espectacular paraje de lagos, montañas, bosques y glaciares intentaron adaptarse al campo y cambiar de vida.

No pudieron: los cazadores de recompensas y la presión de la justicia los llevaron a volver al camino delictivo y regresaron a los asaltos de bancos en diversos pueblos de la Patagonia y el centro-oeste de Argentina

Recuerdos de Butch Cassidy y Sundance Kid en el museo de San Vicente, en Bolivia, donde murieron. Foto Martin Alipaz-EFE

La película que inmortalizó a Butch Cassidy y Sundance Kid

Butch Cassidy y Sundance Kid cruzaron a Chile y llegaron a Bolivia, donde terminaron sus días en 1908 en un enfrentamiento que el cine inmortalizó en la película Dos hombres y un destino.

En esta cinta de 1969, ganadora de cuatro premios Oscar, Paul Newman puso rostro a Cassidy y Robert Redford a Sundance Kid, en una dupla que logró tan buena química que los dos actores volvieron a encabezar el reparto de la película El Golpe.

Fueron tan importantes estos personajes en sus carreras que Redford decidió bautizar el festival de cine independiente que organiza en su rancho de Utah como Sundance.

Además la cinta se encuentra entre las 100 películas más importantes de la industria del cine en EEUU.

El proyecto de la serie de Butch Cassidy y Sundance Kid

Ahora llega el proyecto de volver a recrear las andanzas de los dos bandidos en una producción para televisión.

La productora Stone Village TV compró los derechos del libro Butch Cassidy: The True Story of an American Outlaw, escrita por Charles Leerhsen, que se centra más en la figura de este ladrón más que en su compañero de aventuras.

Redford y Newman en ‘Dos hombres y un destino’

Más conocidos en Latinoamérica que en EEUU

Dado que gran parte de su raid delicitivo se realizó en tierras latinoamericanas la idea de la productora es buscar inversores de esos países y europeos, para realizar una serie que esté enfocado más hacia el público latino antes que el estadounidense.

“Gran parte del libro y las aventuras con Sundance Kid y su banda Wild Bunch eran más conocidas en Sudamérica que en EEUU.”, dijo el productor Scott Steindorff; por ello advierte que no se está pensando un western como los de antes, sino en “una historia latinoamericana que necesita ser contada. Hay muchos aspectos que entusiasmarán a las audiencias de hoy”, dijo.

Habrá que ver si la nueva dupla que recrearán a los dos bandidos logra esa química de Newman y Redford que ha catapultado sus carreras a principios de los ’70.