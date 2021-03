Secretos, mentiras y escándalos: si te gustó ’Downton Abbey’, esta serie es para ti

Un episodio histórico real, la batalla de Waterloo -o, más concretamente, una fiesta que se celebra la víspera en honor del duque de Wellington- marca el inicio de una historia de intrigas y escándalos de la alta sociedad británica decimonónica.

Los acontecimientos sucedidos esa fatídica noche del 15 de junio de 1815 seguirán resonando, décadas después, en el distrito más chic de Londres, Belgravia, que es también el nombre a la nueva serie de Movistar+ que se estrena el próximo 7 de mayo.

Escándalos bajo llave

Basada en la novela homónima de Julian Fellowes, autor también de Downton Abbey, la serie de seis capítulos se centra en la vida de la joven Sophie Trenchard, la bella hija de un próspero comerciante, cuya vida cambiará por completo esa noche cuando, convocados por Charlotte Lennox, la duquesa de Richmond, lo más granado de la aristocracia europea se reúna en Bruselas.

‘Belgravia’ se estrena el 7 de mayo. Foto: Movistar+.

Celebrada para, entre otras, levantar el ánimo ante los avances de las tropas de Napoléon, la velada se convertirá finalmente en una de las más trágicas de la historia, con muchos de los apuestos invitados luchando y muriendo tan solo un día después en el campo de batalla de Waterloo.

También asisten a la fiesta los Trenchard que, aunque no es una familia aristocrática, ahora se codea con la flor y nada de la sociedad. Precisamente será en torno a ellos cuando, décadas después e instalados en el exquisito barrio londinense de Belgravia, comiencen a destaparse las repercusiones de la gala.

Pero en ese incipiente mundo, donde los nuevos ricos se codean con la aristocracia más arraigada, hay muchos que prefieren que las mentiras, las intrigas, los escándalos y los secretos del pasado sigan encerrados bajo llave.

Foto: Movistar+.

Los actores

Belgravia está protagonizada por caras conocidas de la televisión y el cine británico: Tamsin Greig (Episodes, Talking Heads); Harriet Walter (Talking Heads, Sentido y sensibilidad); Tom Wilkinson (Michael Clayton, John Adams, Los Kennedy); Philip Glenister (Cranford, Life on Mars); Alice Eve (Agatha Christie: Inocencia trágica, Ni en sueños); Ella Purnell (El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, Nunca me abandones) y Richard Goulding (La dama de hierro, The Windsors, Antes de ti).

La serie se estrena el viernes 7 de mayo en Movistar Series (dial 11), con un nuevo capítulo cada viernes. También estará disponible en el servicio bajo demanda de Movistar+.