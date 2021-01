Así es la serie que bucea en la historia de los Sex Pistols

Resulta difícil encontrar un grupo que, con una trayectoria tan breve, firmase un ascenso tan meteórico y alcanzase una trascendencia tan importante para la historia de la música. Apenas dos años (1976-1978) y un único álbum, Never Mind the Bollocks. Here’s the Sex Pistols (1977) fueron suficientes para encumbrar a los Sex Pistols a la categoría de padres del punk. Más de 40 años después -pero con su influencia aún vigente-, la banda tendrá su propia serie, dirigida por Danny Boyle.

El director británico, que realizó el pasado 2019 otra incursión al mundo de la música con Yesterday, una comedia musical inspirada en la música de The Beatles, buceará en el nacimiento del punk con Pistol, una serie de seis capítulos para el canal FX, propiedad de The Walt Disney Company.

La historia de Steve Jones

La historia narrará la historia del grupo desde el punto de vista de su guitarrista, Steve Jones, recogiendo sus memorias tituladas Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol publicadas en 2018. ¿El objetivo? Encapsular el momento exacto en que “la sociedad y la cultura británicas cambiaron para siempre”, según el propio Boyle. “Es el punto de detonación para la cultura británica callejera, donde la gente joven corriente tenía el escenario y dio rienda suelta a su furia y su moda, donde todo el mundo tenía que verles y escucharles, y donde todos les temían o les seguían”, añade.

La serie contará la historia desde el punto de vista de Steve Jones. Foto Tom Hill Getty Images.

Sex Pistols firmó de canciones que ya son himnos del punk como Anarchy in the U.K. o God Save the Queen con los que sembraron gran polémica pero con los que alcanzaron un indiscutible número 1 en las listas. De hecho, la banda acabó detenida después de cantar en el Támesis God Save the Queen, que ataca el conformismo de la sociedad británica y su respeto a la Corona, durante la celebración de un acto oficial de la reina Isabel II.

“Imagina asaltar el mundo de The Crown y Downton Abbey con tus colegas y gritar tus canciones y tu furia a todo lo que representan”, sentencia el director, que también hará de productor ejecutivo en la serie.

Toby Wallace y Maisie Williams en el reparto

También conocemos ya algunos de los actores que se meterán en el papel de los integrantes del grupo. Por lo general lleno de caras jóvenes, en el reparto está Toby Wallace (El glorioso caos de la vida, Boys in the trees) que será el protagonista e interpretará a Steve Jones. El también británico Anson Boon (1917, Infierno bajo el agua) dará vida al vocalista John Lydon, más conocido como Johnny Rotten, mientras que Louis Partidge (Enola Holmes, Medici: Masters of Florence) encarnará al guitarrista Sid Vicius y Jacob Slater se meterá en la piel del batería Paul Cook.

Maisie Williams (Juego de Tronos) hará de Jordan. Foto: Etienne Laurent | EFE | EPA.

Quizás el nombre más conocido de todo el elenco aparece entre los secundarios, donde Maisie Williams, convertida en estrella mundial tras dar vida a Arya Stark en la archiconocida serie de HBO Juego de Tronos (2011-2019), interpretará aquí a Pamela Rooke, también conocida como Jordan, la dependienta de una tienda de ropa en la londinense Kings Road (regentada por Malcolm McLaren, también manager de la banda, y Vivienne Westwood) y a quien se le atribuye el mérito de haber forjado la imagen punk.

Además, Fabien Frankel (The Serpent) interpretará al bajista Glen Matlock y Dylan Llewellyn (Derry Girls) dará vida a Wally Nightingale, quien fundó la banda The Strand con Cook y Jones que eventualmente se convertirían en los Sex Pistols. El reparto también incluye a Sydney Chandler (Don’t Worry Darling) como Chrissie Hynde y Emma Appleton (The Witcher) como Nancy Spungen.

El británico Danny Boyle dirigirá la serie. Foto Vickie Flores | EFE.

Los escenarios de los Sex Pistols

Creada por el productor ejecutivo Craig Pearce y escrita por Pearce y Frank Cottrell Boyce, la serie Pistol promete adentrarnos por la escena underground del West London y la mencionada tienda de Westwood y McLaren, luego renombrada como SEX, mientras aborda el auge y la controversia que rodearon el álbum Never Mind the Bollocks.

En el centro de todo, según Boyle, en cuya carrera se cuentan éxitos como Trainspotting (1996) y Slumdog Millionaire (2008) “un joven cleptómano analfabeto encantador, un héroe de la época, Steve Jones, quien se convirtió en sus propias palabras, el 94º mejor guitarrista de todos los tiempos”.