Combates navales y tesoros hundidos: así es la primera serie de Amenábar

Comenzó su rodaje el pasado mes de agosto y, tras recorrer localizaciones como la Comunidad de Madrid –incluido el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno-, Cádiz, Guadalajara, A Coruña, Ferrol, Zaragoza y Washington, el rodaje llega hoy a su fin en Pasaia y Erandio (País Vasco). Termina con la filmación de lo que será el principio de una nueva serie de Movistar+, que será además la primera escrita y dirigida por Alejando Amenábar: el hundimiento, en 1804 en aguas del Atlántico, de la nave española ‘La Fortuna’.

Basada en el cómic El tesoro el cisne negro, de Paco Roca y Guillermo Corral, la miniserie de seis capítulos, rodada en español e inglés, se estrenará a finales del próximo mes de septiembre y cuenta entre sus protagonistas con Álvaro Mel, Ana Polvorosa, los norteamericanos Stanley Tucci y Clarke Peters y la británica T’Nia Miller.

Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo y Pedro Casablanc completan el reparto.

‘La Fortuna’ finaliza su rodaje en el País Vasco. Foto: ©Manu Lozano | Movistar+

Rodaje épico

En el puerto guipuzcoano se grabaron algunas de las escenas más complicadas, en concreto la gran batalla acontecida a principios del siglo XIX que, en la ficción, será un flashback de diez minutos de metraje. Un total de ocho embarcaciones participaron en esa batalla, que provocó el hundimiento de la nave española y, con ella, el tesoro que transportaba, y cuya recuperación en la actualidad será el eje central de la serie.

A punto estuvo el director de renunciar a estas escenas debido a la dificultad y el coste del rodaje, sin duda “la parte más costos”, según reconoce el propio Amenábar. Sin embargo, se trata del “vínculo emocional” que conecta el hundimiento con la aventura actual que llevará a un inexperto diplomático a tratar de recuperar el tesoro robado por un pirata.

«Lo que he intentado es hacer la serie con la que creo que yo me engancharía y que me gustaría ver en mi casa» Alejandro Amenábar

«Para la búsqueda del tesoro y la lucha legal era necesario ese vínculo porque no sólo se había perdido el tesoro, sino cientos de vidas», señala Amenábar. Para hacerlo realidad, seis de los barcos se recrearán de forma digital mientras que dos más se han filmado en Pasaia.

Ayer aún ondeaban en ellos la bandera española y la británica, aunque las naves son en realidad una reproducción de una fragata corsaria francesa (Étoile du Roy) y una réplica de un buque de guerra ruso de 1703 (Shtandart).

Amenábar en el rodaje de La Fortuna. Foto: ©Manu Lozano | Movistar+

El director de producción original de Movistar+ Domingo Corral ha reiterado lo “complicado” del proyecto. Sin embargo, subraya, «en Movistar+ creemos que rodar in situ y alejarnos del plató da singularidad a nuestras series”.

La serie que le gustaría ver a Amenábar

El director, Oscar a la mejor película extranjera en 2005 por Mar Adentro, se ha mostrado satisfecho con el resultado. “Hemos conseguido lo que queríamos”. Sobre un cómic que “me gustaba mucho”, explica, “lo que he intentado es hacer la serie con la que creo que yo me engancharía y que me gustaría ver en mi casa”.

Es también “una adaptación bastante fiel a la esencia del cómic». «Tiene esa cosa tintinesca que te mantiene enganchado», ha asegurado el cineasta, quien ha seguido «el mismo procedimiento» de rodaje que con sus películas.

En formato miniserie, ‘La Fortuna’ cuenta con seis episodios de 45 minutos que han sido rodados en español e inglés

“Para este año de covid, es una buena manera de que la gente pase un buen rato”, añade Amenábar de esta miniserie de seis capítulos de 45 minutos de duración, una producción original Movistar+ con AMC Studios y en colaboración con MOD Pictures.

Prevista para estrenarse en otoño, «nos encantaría que el estreno fuese en el Festival [De Cine de San Sebastián]. Me parece el lugar idóneo», señala Domingo Corral.

Foto: ©Manu Lozano | Movistar+

‘La Fortuna’

La historia de ‘La Fortuna’ que, según el realizador de Tesis «apela a lo bueno que hay en nosotros». Esta «reivindicación de la buena gente», afirma su director, tiene formato de miniserie, lo que le ha permitido «acotar toda la producción» y dirigir la totalidad de los capítulos. Y ha dispuesto además de la «libertad creativa» para trabajar.

En la ficción, Álex Ventura (Álvaro Mel) un joven e inexperto diplomático, se ve convertido sin proponérselo en el líder de una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones: recuperar el tesoro submarino robado por Frank Wild (Stanley Tucci), un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar.

Conformando equipo con Lucía (Ana Polvorosa), una funcionaria de armas tomar, y Jonas Pierce (Clarke Peters), un brillante abogado norteamericano apasionado por las viejas historias de piratas, Álex emprenderá la aventura de su vida, descubriendo la importancia del amor, la amistad y el compromiso con aquello en lo que uno cree.