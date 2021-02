80 series para dar la vuelta al mundo

Hay una manera diferente de conocer los países y culturas del planeta, y es a través de las series. Aunque la poderosa influencia de Netflix, HBO, Amazon y compañía lleven a una deriva ‘made in USA’, hay un mundo por descubrir desde otros países de Europa y Latinoamérica hasta el Lejano Oriente, África u Oceanía.

De eso se trata el libro ‘La vuelta al mundo en 80 series’ (Editorial Lince), un recorrido por las diferentes latitudes del globo de la mano de ese número de ficciones.

La vuelta al mundo en 80 series. Foto Editorial Lince

Una propuesta diferente

La propuesta de Paular Hergar y Lorenjo Mejino sale de la descripción lisa y llana del argumento de una serie y presenta cada destino/ficción como si fuera un folleto turístico, con un toque de ironía que da la pauta del enfoque propuesto.

Tráiler de ‘Deutschland 83’ (Alemania)

Cada serie es presentada como un destino, en un lenguaje irónico que recuerda los folletos de viajes de lugares paradisíacos

Cada uno de los 80 capítulos se plantea con fecha de salida, duración del viaje, lugares de visita, tipo de alojamiento, idioma del guía y detalles incluidos en el precio.

Es una forma alternativa de presentar la fecha de realización, los capítulos, las localizaciones, las costumbres autóctonas que se ven en cada producción, la lengua de la serie y diferentes particularidades del país/región y de sus habitantes.

Ideal para seriéfilos

Hay que tener en cuenta un par de puntos. Esta guía está pensada más para el seriéfilo que el telespectador común.

Tráiler de ‘1992’ (Italia)

O sea, el libro aporta poco a los cómodos que se conforman con seguir los contenidos sugeridos de Netflix .

Su valor añadido más importante es que presenta series que, en su gran mayoría, uno no tenía ni idea que existían.

Síntesis de la identidad de cada país

El otro es que cada serie fue elegida como una síntesis de la identidad de cada destino. O sea, no están las ficciones más exitosas, ni las mejores según los críticos ni las más caras. Por ello The Crown no figura como representación de Reino Unido, ni La Casa de Papel para España o The Wire para Estados Unidos.

Cada serie elegida por los autores se presenta como la mejor síntesis de la identidad del país y sus habitantes

Tráiler de la temporada 2021 de ‘Cuéntame como pasó’ (España)

Un ejemplo para el público local es la que presentan para España: Cuéntame cómo pasó. No importa que para algunos sea una radiografía edulcorada de la historia española o que haya perdido fuelle tras la partida de varios de sus protagonistas.

En ‘La vuelta al mundo…’ se presenta a la producción de TVE como “un viaje en profundidad en el que te empaparás de la cultura española, conviviendo con la familia Alcántara y compartiendo con ellos lo que ocurra en el país”.

El estilo desenfadado de Hergar y Mejino advierte al viajero “con el que te costará empatizar más será con Antonio y su mal genio” y que a lo largo de los 400 capítulos “serás testigo del progreso de sus habitantes y sus calles, que irán cerrando negocios para abrir grandes almacenes, ensanchando sus avenidas para dar más espacio al tráfico, y los niños buscarán dentro de sus casas nuevos espacios para juegos virtuales”.

Tráiler de Historia de Rabindranath Tagore (India)

De Europa a Oceanía

El libro tiene un gran predominio de series europeas, con 25 títulos, donde quizás suenen más familiares la danesa Borgen, This is England como síntesis de la cultura anglo, o el Ministerio del Tiempo en versión portuguesa.

Los casos de Suiza, con producciones en alemán y francés, como el de Canadá en inglés y en la lengua de Molière, extiende el radio geográfico en las regiones bilingües.

Los conocimientos de los autores presentan series de 18 países de Asia, entre ellos la hermética Corea del Norte; unas 13 producciones de África (desde Egipto o Marruecos hasta Senegal, Togo o Uganda) y unas tres de Oceanía.

Tráiler de Friday Night Lights (EEUU).

En América repasa gran parte de la geografía sudamericana con nueve series y cinco de Norteamérica, donde los demasiado influyentes EEUU se sintetizan en Friday Night Lights.

‘Cuéntame como pasó’ es la serie elegida por los autores para presentar la historia y vida cotidiana de España desde la televisión

Esta es una producción de 2006 donde en cinco temporadas permite al espectador sumergirse en la vida cotidiana de un pueblo de Texas a través de un club de fútbol americano de un instituto.

No solo para entendidos

Un punto que uno agradece, como precisa Javier Olivares en el prólogo, es que el libro escapa de la torre de marfil de muchos críticos, que exponen su pedantería con la misma petulancia que los supuestos expertos del mundo del vino.

Tráiler de ‘Un gallo para Esculapio’ (Argentina)

Por ello si uno quiere salir de la burbuja habitual de las grandes plataformas, es cuestión de tomar este libro, elegir un lugar del mundo, y trastear en los buscadores o en YouTube para conocer nuevos destinos de la mano de las series.