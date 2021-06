Steven Spielberg se rinde a Netflix (y hará películas para la plataforma)

El tiempo –y en este caso también las audiencias- le han acabado dando la razón a Netflix. Hasta tal punto que Steven Spielberg, uno de los mayores críticos con las plataformas de streaming y su impacto en la experiencia del espectador y la propia industria del cine, realizará películas para la compañía de la N roja, líder indiscutible en este mercado con más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo.

Netflix suma así una doble victoria. Por un lado, consigue zanjar la controversia que había mantenido en el pasado con el director de La lista de Schindler, que defendía que las películas “de televisión” como denominaba a las que se hacen para Netflix puedan ser competir en los Emmys pero no en los Oscar y que llegó a acusar en 2019 a la compañía de dañar la experiencia de disfrutar de las películas en los cines por negarse a estrenar algunos de sus títulos en salas.

Por otra parte, y al lograr incorporar a uno de los grandes iconos del cine estadounidense, Netflix amplía su lista de talentos en nómina.

“Múltiples películas al año”

¿En qué se traduce el movimiento? Según un comunicado conjunto enviado ayer, Steven Spielberg y su productora, Amblin Partners, realizarán «múltiples películas por año» que se estrenarán en la plataforma de streaming.

“Desde el momento en que Ted [Sarandos, CEO y jefe de contenido de Netflix] y yo comenzamos a discutir una asociación, quedó muy claro que teníamos una oportunidad increíble para contar nuevas historias juntos y llegar al público de nuevas formas”, señaló Spielberg.

El contrato se desarrollará de manera paralela al acuerdo que el cineasta tiene suscrito con los estudios Universal para rodar y estrenar proyectos de gran presupuesto en cines

Sarandos, por su parte, ensalzó el carácter «visionario» y el liderazgo del director de Tiburón, E.T., Salvar al soldado Ryan, Lincoln y las franquicias Indiana Jones y Parque Jurásico.

Netflix sube su apuesta por el cine

El acuerdo con Spielberg respalda al nueva y creciente apuesta por el cine de Netflix, convertido ya en un competidor más para los estudios de Hollywood, especialmente desde que Roma (Alfonso Cuaron) se llevó el Óscar a la mejor película extranjera en 2019.

Así, y tras el éxito de audiencia y crítica logrado por cintas como Marriage Story (Noah Baumbach), El irlandés (Martin Scorsese ) y La madre del blues (George C. Wolfe), la plataforma está impulsado la producción de largometrajes, con la promesa de estrenar una cinta a la semana.

La pandemia también ha beneficiado esta estrategia, ya que la compañía ha adquirido películas de otros estudios como The Trial of Chicago 7 -producida precisamente por Amblin-, que Paramount no pudo estrenar en cines y, tras una venta de última hora, se convirtió en uno de los éxitos más importantes de Netflix en la última temporada.

Tras fichar a Scorsese o David Fincher, además de una larga lista de actores y actrices de primer nivel, de Keanu Reeves a Jennifer Lawrence y Cate Blanchett, ahora el trato con Spielberg pasa por “hacer películas de televisión, exactamente lo que Spielberg dijo que hace Netflix”, explica el analista Matthew Belloni, antiguo editor jefe del diario The Hollywood Reporter. Amblin realizará “películas de cine” con Universal, añadió.

La productora es responsable de éxitos como Green Book, dirigida por Peter Farrelly y que ganó el Óscar a la mejor película en 2019, y 1917, nominada al mismo premio en 2020 con Sam Mendes como director.

A la caza de superhéroes

En lo que aún no ha logrado el éxito Netflix es en rodar su propia franquicia de superhéroes al nivel de los universos de Marvel en Disney+ y DC Comics en HBO Max, donde se dirime otra de las grandes batallas en el mundo del streaming. Su último intento pasa por una serie y una película basadas en el cómic Brzrkr, un éxito superventas sobre un guerrero inmortal ideado por Keanu Reeves que será también su protagonista.