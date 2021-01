Cómo nació el clan de Los Soprano

Los nostálgicos de Los Soprano perdonarán a Hollywood su escasez de ideas, que recurre al recurso de crear una precuela para exprimir un producto exitoso.

El 24 de septiembre llega a los cines The Many Saints of Newark, la película que viajará 30 años atrás de la famosa ficción de HBO, para rastrear los orígenes del clan mafioso liderado por Tony Soprano.

Las raíces del clan Soprano

La acción se ubicará en los cinco días de furia conocidos como los disturbios de Newark, una semana de julio de 1967 con choques en las calles de esta ciudad de Nueva Jersey después de que la policía diera una paliza a un taxista negro.

Los incidentes y protesta de julio de 1967 son el escenario donde se verá el origen del clan de Los Soprano

Las protestas y marchas con su represión derivó en un espiral de violencia que causó la muerte de 26 personas, heridas a 700 y un reguero de destrucción en comercios y viviendas.

Michael Gandolfini interpreta al rol que hizo famoso a su padre. Foto New Line Cinema

El hijo se convierte en el padre

Como un río subterráneo debajo de esa violencia urbana transitaban las agresiones, vendettas y conquistas de territorio de las bandas de las comunidades italianas y negras.

Y allí se verá a un joven Tony Soprano interpretado por Michael Gandolfini, hijo del popular James Gandolfini, quien encarnó al mafioso con ataques de ansiedad en las seis temporadas de la serie.

Billy Magnussen se pone en la piel de Paulie Gualtieri (el veterano asesino del clan) y Alessandro Nivola es un joven Dickie Moltisanti (padre de Christopher, el protegido de Tony).

Completan el reparto Vera Farmiga, Jon Bernthal, Ray Liotta, Corey Stoll, John Magaro y Leslie Odom Jr.

Póster de The Many Saints of Newark

El guión fue firmado por los creadores de la serie David Chase y Lawrence Konner, mientras que las cámaras estuvieron dirigidas por Alan Taylor.

La revolución en las series

Los Soprano se considera como la piedra angular de la llamada edad de oro de las series.

Producida por HBO, en las seis temporadas que brilló entre 1999 y 2007 conquistó una larga lista de galardones, entre ellos 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro.

La violenta historia de Los Soprano sigue atrapando.

Una postergación tras otra

The Many Saints of Newark fue filmada en 2019 y se pensaba estrenar primero en septiembre del 2020 y luego en marzo de este año, pero por el cierre de los cines se postergó al último trimestre del año.

Tras dos postergaciones, se espera que la cinta sea estrenada el 24 de septiembre de este año

A diferencia de otras producciones de Warner, esta película realizada por su filial New Line Cinema no será presentada en simultáneo en cines y en HBO MAX, decisión de aquellos estudios que ha motivado una ola de críticas de realizadores y empresarios del sector.