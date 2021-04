Las traducciones de películas más absurdas de la historia

Adaptar una película a diferentes países, con sus idiomas y culturas, es todo un reto. Hay que tener tantas cosas en cuenta que a veces es inevitable encontrarse con una adaptación extraña. Aquí tienes diferentes ejemplos de traducciones extrañas de películas que seguro que has visto

Cómo enseñé a un agente del FBI a bailar merengue (My Blue Heaven)

En 1990 se estrenó My Blue Heaven (Mi querido mafioso), una comedia en la que un agente del FBI tremendamente estricto (Rick Moranis) debe proteger la vida de un mafioso extrovertido y entrañable (Steve Martin), dentro de lo que cabe.

De todas las traducciones internacionales, Suecia se lleva el premio con su curioso título: Cómo enseñé a un agente del FBI a bailar merengue. El título hace referencia a una brevísima escena en donde el mafioso enseña a bailar a su protector. Es una escena divertida pero… ¿merecía la pena titular la película así?

Los aterradores pensionistas cabreados (Red)

Un título de esta guisa recuerda a las películas mitad terror mitad sátira de finales de los 70 / principios de los 80, como El ataque de los tomates asesinos. En el caso de Los aterradores pensionistas cabreados puede que te hayas imaginado a un grupo de yayos que, hartos de estar encerrados en un asilo, logran escapar y toman las calles.

La peli original tiene dosis de comedia, pero los tiros van por otro lado: se trata de Red, la aventura de acción y comedia de 2010 con Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich y Helen Mirren interpretando a unos asesinos retirados que deben ejecutar una última y peligrosa misión.

En Bulgaria la película ‘Red’ se tradujo como ‘Los aterradores pensionistas cabreados’

Los traductores de Bulgaria intentaron dar con un título más descriptivo… y les salió Los aterradores pensionistas cabreados.

Agárralo como puedas (Naked Gun)

Airplane! (Aterriza como puedas) inició en España la tradición de traducir todas las películas o bien dirigidas por David y Jerry Zucker o bien interpretadas por Leslie Nielsen con la coletilla final de «como puedas».

Naked Gun se convirtió en Agárralo como puedas. Spy Hard se convirtió en Espía como puedas. Jane Austen’s Mafia! Aquí se tituló Mafia: Estafa como puedas. ¿Qué pasó en otros países?

En Israel, Naked Gun pasó a llamarse La pistola se murió de la risa. ¡Explica mucho mejor el concepto!

En países de Latinoamérica la peli se llamó ¿Y dónde está la policía? Eso se debe a que, al igual que el «como puedas» de España, se quiso crear una tradición y conectarlo con ¿Y dónde está el piloto? (su título para Airplane!).

Mientras tanto, el título francés en Canadá apostó por explicar la premisa principal de la peli: El agente hace bromas.

Los alemanes, acostumbrados a que todo debe quedar definido como un diccionario, tradujeron el título Airplane! como El viaje increíble en un avión de locos.

En Brasil mantuvieron el sentido del humor con el título Abróchense los cinturones, el piloto ha desaparecido. En Francia el título fue ¿Hay algún piloto en el avión?, una fórmula que se repetiría con las películas de Naked Gun: ¿Hay algún policía que salve a la Reina? (o al Presidente, dependiendo del personaje en peligro de cada peli).

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (¡Olvídate de mí!)

De nuevo, ¿qué te viene a la mente al leer el título? ¿Puede que una comedia romántica de inicios de los 2000? ¿Puede que dirigida o producida por Judd Apatow o con un protagonista interpretado por Jason Segel?

Pues es la traducción italiana de un drama de ciencia ficción sobre una pareja que, tras romper, decide apuntarse a un proceso de borrado de memoria para olvidarse el uno del otro y volver a empezar.

El título ‘¡Olvídate de mí!’, como se tradujo ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’, tiene aroma a comedia adolescente

Sí, es Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que en España también tuvo un título que olía a comedia adolescente (¡Olvídate de mí!).

El agujero negro del amor (Groundhog Day)

El agujero negro del amor. Tiene pinta de película romántica, ¿verdad? Pero con tono serio. Quizás sobre dos científicos que deben aprender a dejar su mundo teórico de lado para aceptar que el amor es irracional y misterioso, como un agujero negro.

La respuesta es más desconcertante: es la traducción coreana de Groundhog Day, conocida en España como Atrapado en el tiempo, la comedia en la que el gran Bill Murray repite un mismo día (el de la Marmota) una y otra vez hasta que aprende la lección.

Como apunte, en Suecia la película se tituló Lunes durante toda la semana, una adaptación que a primera vista parece superacertada… hasta que recuerdas que la película sucedía en martes y entonces todo se va al garete.

En Finlandia mientras tanto se llamó Mi día como una marmota, un título que da a entender que el prota se convertirá en marmota. Seguro que hubo muchas decepciones en el estreno.

Sexo giratorio (Dirty Dancing)

¡Cuidado! Ha aparecido una nueva y extraña enfermedad: un virus que cuando infecta al huésped humano, le obliga a saciar un apetito sexual sin fin. Es una vorágine. Un tornado de pasiones que acaba en muerte por agotamiento extremo. Es.. es… ¡sexo giratorio!

Pues no: es la traducción polaca de Dirty Dancing.

Cómo robar la luna (Despicable Me)

Es posible que algún día leas en Business Insider España un artículo titulado así si Elon Musk decide subir el nivel de sus planes de expansión espacial o decide convertirse en villano de James Bond.

Aunque parezca increíble, ‘Dirty Dancing’ en Polonia se tradujo como ‘Sexo giratorio’

Y hablando de James Bond, puede que hayas pensado que Cómo robar la luna es una adaptación del título Moonraker (de la época en la que Roger Moore era 007), o la adaptación de una película de Austin Powers (al fin y al cabo los planes del Doctor Maligno era muy raros).

Ni los próximos planes de Musk, ni James Bond, ni Austin Powers: es la versión polaca de Despicable Me (Gru, mi villano favorito). A primera vista aunque es un título chocante, no presenta problemas porque, al fin y al cabo en la peli Gru planea robar la Luna.

Los inconvenientes llegan con las secuelas: todas se llamaron Cómo robar la luna 2, 3… aunque ese plan ya era cosa del pasado.

¡Por el amor de Dios, corre! (Amityville Horror)

No. No es ninguna adaptación de Forrest Gump. No lo acertarás jamás de los jamases: es la adaptación finlandesa de The Amityville Horror (La morada del miedo), película de terror con ¡Ryan Reynolds! interpretando a un padre recién casado que tendrá que enfrentarse a las fuerzas demoniacas de una mansión con un pasado atroz.

Cierto, seguramente en algún momento de una peli con esta premisa, algunos de los protagonistas puede gritar «¡por el amor de Dios, corre!». El problema es que esto podría aplicarse a casi cualquier película de terror.

Sorprende que se apostara por un título tan genérico que consiguió que este film de miedo fuera indistinguible de otros filmes similares. ¿O quizás fue una crítica velada que insinuaba que todas las pelis de miedo son iguales, una sola plantilla con leves modificaciones?

Cuervo Rojo, jamás tendrás mi cabellera (Jeremiah Johnson)

Si has pensado en una película del Salvaje Oeste, vas por el buen camino. Cuervo Rojo, jamás tendrás mi cabellera es el título italiano de Jeremiah Johnson (Las aventuras de Jeremiah Johnson).

Aunque los malos son una tribu india llamada los Cuervos, el título adaptado da a entender que se trata de una historia en la que los indios van a por el prota cuando en realidad es al revés: Jeremiah Johnson inicia un camino de venganza contra los Cuervos después de que estos asesinaran a su mujer y a su hijo.

La telaraña de la Medusa (Bourne Identity)

De nuevo, será imposible que logres descifrar la película original detrás del título escogido para Finlandia. ¿Es el episodio de alguna serie de dibujos animados de Spider-Man? ¿Una película mitológica?

Se trata del título de la primera película protagonizada por Jason Bourne: The Bourne Identity o El caso Bourne. La telaraña de la Medusa fue el título de la novela original en Finlandia porque aparecía la organización Medusa como villana… pero dicha organización ni aparece ni se menciona en la película.

Aunque suene muy surrealista ‘El Caso Bourne’ se tradujo en Finlandia como ‘La telaraña de la Medusa’

Si eras fan de Bourne podías entender la referencia, pero si no, saldrías del cine completamente confuso.

Capitán Supermercado (Army of Darkness)

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es Superman? ¡No! Es Capitán Supermercado, el justiciero de las tiendas locales. Recorre los supers para asegurarse de que los precios no estén inflados, la fruta sea de temporada y nadie salga atracado durante su compra. ¿Su némesis? El pérfido Caballero Amazónico y su plan de globalizar las compras en una única página web.

¿Sería genial una película de comedia y superpoderes de esta guisa, verdad? Por suerte la película real sí que es cómica, solo que no va de superhéroes: Capitán Supermercado es la adaptación japonesa de Army of Darkness (El ejército de las tinieblas), el final de la trilogía en la que Ash (Bruce Campbell) se enfrentaba al mal de la forma más divertida posible.

¿Y por qué Capitán Supermercado? Porque Ash, antes de Posesión Infernal, trabajaba de dependiente de una ferretería. Por eso vence al llamado ejército de las tinieblas utilizando técnicas dignas de MacGyver.

Noticia original de Business Insider. Autor: Daniel Cáceres