La Guerra de los Rohirrim: así será la nueva entrega (en anime) de El Señor de los Anillos

La pasión que despierta la saga de El señor de los anillos de J.R.R. Tolkien está lejos de apagarse. Tras los millones de copias vendidas en todo el mundo y las cifras millonarias generadas por la primera trilogía de Peter Jackson y por su precuela, El Hobbit, Warner Bros acaba de anunciar su regreso a los cines, en este caso en formato animación y con una historia centrada en los caballeros que habitan las tierras de Rohan, los Señores de Los Caballos.

The War of the Rohirrim (La guerra de los Rohirrim) es el título de esta nueva cinta, que funcionará como secuela de la trilogía original, según ha anunciado el estudio cinematográfico, que la producirá a través de su división New Line Cinema.

Su estreno coincidirá en el tiempo con el de la serie basada en la misma franquicia que está rodando el director español Juan Antonio Bayona (El orfanato, Lo imposible) para Amazon Studios con un presupuesto de alrededor de 1.000 millones de dólares, lo que promete grandes emociones para los fans de la historia de elfos, hobbits, hombres y orcos.

Los Rohirrim

La trama del filme se situará varios cientos de años antes de las historias de J.R.R. Tolkien y tendrá una conexión directa con la segunda entrega de El Señor de los anillos, Las dos torres (2002), ya que contará la historia de la fortaleza del Abismo de Helm, donde se libraba la batalla principal de la película.

Imagen: New Line Cinema.

Allí, las fuerzas de Rohan, los Rohirrim, se enfrentarán a las de Isengard, comandadas por Saruman el Blanco, quien pretendía aniquilar a este pueblo y dejar así a Gondor sin aliados ante las legiones de Sauron y tenía entre sus protagonistas a algunos de los miembros de la Comunidad del Anillo, entre ellos Aragorn, Legolas y Gimli, además de Théoden, rey de Rohan, y Éomer, su sobrino y heredero.

Ahora, la ahondará en la historia del lugar, de la mano de Helm Hammerhand, el legendario rey de Rohan anterior a Théoden, que pasó gran parte de su reinado inmerso en una guerra en este lugar que lleva su nombre y se sitúa unos 250 años antes de la batalla descrita en la película de Peter Jackson.

La película será dirigida por el japonés Kenji Kamiyama (Ghost In The Shell: Solid State Society) con el guion de Jeffrey Addiss y Will Matthews y contará también con el asesoramiento de Philippa Boyens, guionista de las tres películas originales de El señor de los anillos y ganadora de un Oscar por el guión de El señor de los anillos: El regreso del rey. Joseph Chou (la serie de televisión “Blade Runner: Black Lotus”) será el productor.

We’re thrilled to join forces with Warner Bros. Animation to create the anime feature THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF ROHIRRIM

“The horn of Helm Hammerhand shall sound in the deep…one last time!” https://t.co/LOwy3iGRxh — New Line Cinema (@newlinecinema) June 10, 2021

“Los seguidores saben que Helm’s Deep fue el escenario de una de las mayores batallas jamás filmadas y, con varios de los creativos involucrados en ella y el brillante Kenji Kamiyama al timón, nos emociona ofrecer una nueva mirada de esta historia”, afirma el estudio.

El Señor de los Anillos: la serie

El proyecto, sin embargo, no tiene relación con la serie de Amazon, actualmente en producción en Nueva Zelanda. La ficción que dirige Bayona se ubica miles de años antes de los eventos narrados en El Hobbit y la trilogía de la Guerra del Anillo, en concreto se hará eco de “las legendarias leyendas de la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media”, explicó la productora.

La Segunda Edad de la Tierra Media, de hecho, abarca unos 3.500 años que comienzan con el asentamiento de los Elfos en Eriador (la región que en la Tercera Edad ocupan la Comarca) y terminan con Isildur cortando el dedo en el que Sauron portaba el todopoderoso anillo.

Con un presupuesto de 465 millones de dólares solo para la primera temporada, lo que la situaría como la más costosa serie de televisión jamás hecha, también ubica la trama en lugares diferentes a este nuevo proyecto, entre ellos las Montañas Nubladas, la cordillera que se extendía desde el Desierto del Norte hasta el Paso de Rohan y que albergaba las Minas de Moria y la Ciudad de los Trasgos, entre otros.

Este es el mapa de la nueva serie de Amazon Prime Video.

También aparecerán el reino de Lindon y el “impresionante reino insular de Númenor”, una vasta extensión de 440.000 k2 en el mar de Belegaer, entre Aman y la Tierra Media, con forma de estrella de cinco puntas y el lugar en el que se encontraba Arandor ‘La tierra de los reyes’.

Así, mientras las obras de Tolkien se desarrollan en la Tercera Edad de la Tierra Media, la serie retrocede hasta la Segunda Edad, en la era donde “fueron forjados grandes poderes”.