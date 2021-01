Netflix tira de artillería pesada: estos son sus estrenos (y grandes estrellas) para 2021

Mientras la incertidumbre sigue rodeando las salas de cine y las plataformas de streaming van ganando cuota, Netflix da un nuevo golpe sobre la mesa al anunciar su batería de estrenos de cine para 2021. Con más de 70 títulos de producción propia -más de un estreno por semana- la compañía de la N roja tira de pesos pesados de la industria para demostrar que es (también) la nueva reina de Hollywood.

Los nombres más solicitados y las estrellas más premiadas del starsystem estrenarán largometrajes de todos los géneros en Netflix, con fichajes como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanched, Meryl Streep, Chris Hemsworth, Ryan Reynolds, Jean Claude Van Damme o Amy Adams que se han lanzado en brazos de la todopoderosa -al menos en el mundo del entretenimiento- compañía, que además de series apuesta total y decididamente por los largometrajes.

Más de un estreno por semana

El calendario de la plataforma, que podría pasar perfectamente por la cartelera de cualquier gran cine, se abre con Don’t look Up, de Adam Kay, con un reparto que incluye a Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet, acompañados por estrellas del pop internacionales como Ariana Grande y Kid Cudi. En la agenda hay ciencia ficción, comedia, drama y mucha acción, como en el thrillers Red Notice, protagonizado por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, y Ejército de los muertos, dirigido por Zack Snyder.

También rebosan adrenalina Kate, protagonizada por Mary Elizabeth Winstead; The Last Mercenary, con Jean-Claude Van Damme; Sweet Girl, con Jason Momoa, y O2, dirigida por Alexandre Aja y protagonizada por Mélanie Laurent.

Chris Hemsworth, que en 2020 fue un éxito con Tyler Rake) lidera el reparto de Escape From Spiderhead que se adentra en la ciencia ficción al igual que A descubierto, con Anthony Mackie y Damson Idris en su reparto.

También hay estrenos, como la trilogía Fear Street y Night Teeth que pasan de la acción al terror.

Directoras al poder

Mención aparte hace la plataforma en su comunicado a las historias dirigidas y protagonizadas por mujeres, como Bruised, el debut de Halle Berry como directora (también lo protagoniza); el thriller protagonizado por Amy Adams, La mujer en la ventana, o Moxie, dirigida y producida por Amy Poehler.

La lista continúa con Beauty, protagonizada por Niecy Nash y Aleyse Shannon, The last letter from your lover, dirigida por Augustine Frizzel y protagonizada por Felicity Jones, basada en la novela de JoJo Moyes; la comedia Thunder Force, en la que Melissa McCarthy y Octavia Spencer se convierten en superheroínas, o la inquietante Distancia de rescate, escrita y dirigida por Claudia Llosa y protagonizada por María Valverde y Dolores Fonzi.



Idris Elba protagoniza el western The Harder They Fall, producido por Jay Z; Priyanka Chopra el drama Tigre blanco; y Kelvin Harrison Jr. el drama legal Monster.

Cóctel de estilos y públicos

Otros estrenos van dirigidos a los más cinéfilos, como Malcolm & Marie, dirigida por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya y John David Washington; el ya anunciado biopic de Marilyn Monroe Blonde, encarnado por Ana de Armas y producido por Brad Pitt, o The Hand of God, escrita y dirigida por Paolo Sorrentino.

El público más joven podrá seguir disfrutando de títulos ya conocidos como The Kissing Booth 3, protagonizada por Joey King y Jacob Elordi, y la romántica A todos los chicos que me enamoré: Para siempre, con Lana Condor y Noah Centineo.

Más novedades con El Día del Sí, con Jennifer Gardner y Edgar Ramírez, Double Dad, Back to the Outback, o el musical tick, tick? BOOM!, dirigido por Lil Manuel Miranda.

También habrá estrenos de cine español en Netflix como ‘Fuimos canciones’, ‘Loco por ella’, ‘Bajocero’, ‘XTREMO’ y ‘A mil kilómetros de la Navidad’

Cine español

En cuanto a las producciones españolas, y además del nuevo especial de comedia Odio, de Dani Rovira, en el que el actor aporta su visión sin filtros sobre el ser humano en estos tiempos, destacan las comedias románticas Fuimos canciones, dirigida por Juana Macías y protagonizada por María Valverde y Álex González, y Loco por ella, dirigida por Dani de la Orden y protagonizada por Álvaro Cervantes y Susana Abaitua.

El thriller dirigido por Lluís Quílez y protagonizado por Javier Gutiérrez y Karra Elejalde Bajocero, la comedia navideña A mil kilómetros de la Navidad, dirigida por Álvaro Fernández Armero y protagonizada por Tamar Novas y la acción adrenalínica de XTREMO, con Teo García, Óscar Jaenada, Óscar Casas, Andrea Duro y Sergio Peris-Mencheta son otras de las propuestas.