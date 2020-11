‘Fireball’: cómo los meteoritos dan forma al paisaje (pero también a la cultura)

Cometas, asteroides, meteoritos e impactos de todo tipo han moldeado la superficie de la Tierra a lo largo de miles de millones de años, dejando muescas visibles pero también invisibles. Estas últimas toman forma en leyendas y mitos que han moldeado pensamientos en diferentes culturas y civilizaciones.

Del cometa apocalíptico que habrían acabado con los dinosaurios en el actual México a la Piedra Negra que contiene la Kaaba en La Meca pasando por el meteorito de Ensisheim que cayó en la región de Alsacia en 1492, son muchos los fenónemos astronómicos que han afectado al paisaje tanto como a la cultura. El documental Fairball: Visitors From Darker Worlds» (Fireball: Visitantes de mundos oscuros) que acaba de estrenar Apple+ nos lleva a algunos de los más fascinantes.

‘Fairball: visitantes de mundos oscuros’

El tercer largometraje del cineasta alemán Werner Herzog en lo que va de año nos propone un viaje a estos lugares, que van de México a la Antártida y de Hawái a Italia pasando por Airzona junto al vulcanólogo de la Universidad de Cambridge Clive Oppenheimer. Es este científico, con el que el director de 78 años ya trabajó en Encuentros en el fin del mundo (2007) e Into the Inferno (2016), el que entrevista a los diferentes personajes y se encarga de explicar a cámara cómo los asteroides que han chocado contra la Tierra desde hace millones de años no han cambiado únicamente su topografía.

“Los documentales sobre ciencia son muy predecibles, no queríamos hacer algo demasiado didáctico, sino contar las historias humanas que hay detrás de las rocas», explicó Herzog durante el estreno de la película, que puede verse ya en la plataforma de la tecnológica.

La cinta no mira tanto al cielo en busca de respuestas, sino a la Tierra -donde se estima que, cada día, caen más de 100 toneladas de roca espacial-. De hecho, comienza en Mérida, México, en la festividad del Día de los Muertos y la celebración de un ritual heredado de la antigua cultura maya. Un ritual ‘bola de fuego’, explican, donde los protagonistas bailan sobre un enorme cráter.

Werner Herzog y Clive Oppenheimer. Foto: Apple TV+.

De La Meca a Alsacia

Junto a Oppenheimer viajamos a la ciudad de La Meca, en Arabia Saudí, para conocer más sobre la Piedra Negra incrustada en la Kaaba, el edificio cúbico ubicado en el centro de la Gran Mezquita hacia el que los musulmanes se orientan para orar. Atribuido tradicionalmente por la comunidad científica -aunque sin certeza-, para creyentes la piedra la entregó un ángel a Adam (Adán) para mostrarle dónde construir un santuario. De este modo, la piedra ha significado la conexión entre el mundo terrenal y el más allá.

Y es que como señala Oppenheimer, “Los meteoritos son un fenómeno que nos habla tanto a nivel científico como metafísico”.

En lugar de mirar al cielo, ‘Fireball’ propone estudiar el suelo. Foto: Apple TV+.

De manera simular, en Ensisheim, una comuna en la región francesa de Alsacia, un meteorito que cayó en 1492 y que aún se conserva fue interpretado casi como un mensaje de Dios. O el Cráter de Chicxulub, en México, el lugar donde muchos consideran que comenzó la extinción de los dinosaurios.

A lo largo del documental, de una 1 hora y 37 minutos de duración, aparecen diferentes personajes, como un músico de jazz reconvertido en geólogo, e impresionantes imágenes que ilustran lugares pero también complicados conceptos astronómicos.

El guión, por cierto, también trata de de pronosticar cuándo llegará otro de esos impactos al planeta Tierra y cuál será su poder destructivo. Lo que parece tener clara la comunidad científica es que llegar, llegará.

La cinta nos hace viajar por todo el mundo rastreando meteoritos. Foto: Apple TV+.

Apple TV+

La película se suma a la colección de documentales de Apple TV+ con la que la tecnológica busca hacerse un hueco entre las grandes plataformas. Entre los últimos estrenos se cuentan también el espera Letter to you, protagonizado por Bruce Springsteen, y Long Way Up, de Ewan McGregor y Charley Boorman sobre su viaje en moto a lo largo de toda América Latina, desde Ushuaia, en el sur de Argentina, hasta la ciudad de Los Ángeles, recorriendo casi 21.000 km en 100 días por la extensa geografía de Latinoamérica.