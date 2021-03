Más allá de Hollywood: el cine norteamericano lejos de las palomitas

Americana está de vuelta. El festival de cine independiente de EEUU es un oasis para aquellos amantes del séptimo arte que reniegan de Hollywood, las superproducciones, los efectos especiales y la ausencia de ideas frescas.

Hasta el 14 de marzo en los cines Phenomena, Girona y el Zumzeig de Barcelona, así como en el Círculo de Bellas Artes de Madrid se podrán ver 76 producciones, entre 47 películas y 29 cortometrajes, para conocer esos talentos que esquivan los circuitos comerciales.

Dada las restricciones por la pandemia el aforo a las salas se reduce al 50% de su capacidad, pero la organización apuesta por un formato híbrido, con el pase de 56 producciones por la plataforma Filmin.

Además, gracias a la iniciativa Route 66, muchos títulos se podrán ver en ciudades y pueblos de Manresa, Vic, San Sebastián y Vilafranca.

Driveways. Foto Americana

Los tops del cine independiente

La sección más importante de Americana es Tops, donde se concentran los títulos más esperados de la edición.

Si no es posible concurrir a las salas muchos títulos se podrán ver a través de la plataforma Filmin

Uno de ellos es El verano de Cody (Driveways), una historia sencilla pero con un guión que funciona con eficacia, con la historia de una mujer con su hijo de 8 años que llega al pueblo de su hermana para recuperar las pertenencias tras su fallecimiento.

Wilcox. Foto Americana

En Sweet Things se sigue la historia de la película Little Feet, presentada en la edición anterior, donde los hijos de Alexandre Rockwell enfrentan a la madurez en un entorno más hostil, en una road-movie que ha triunfado en el festival de Berlín.

Wilcox, de Denis Côté, presenta una fuerte influencia de David Lynch en una película “única, enigmática, alienante y abstracta que deambula entre el misterio y la incertidumbre”, dicen en la organización.

Atención a Black Bear, de Lawrence Michael Levine, un triángulo amoroso que despliega un ejercicio fascinante de metacinema.

Palm Springs, que ha cosechado aplausos y críticas favorables en el festival de Sundance, es una fresca y divertida comedia romántica, con un reparto solvente con secundarios de lujo como el oscarizado J.K. Simmons o Peter Gallagher.

El cine que viene

En la sección Next se presentan películas como La noche de los reyes, una co-producción entre Costa de Marfil y Quebec prenominada a los Oscar, cinta que está en la terna de los Independent Spirit Awards.

En ese certamen también figuran la distopía Lapsis y Farewell Amor, el reencuentro de un padre con su mujer y su hija que llegan de Angola después de 17 años; y la premiada Blanco de verano, película mexicana ganadora de tres premios en el Festival de Málaga.

Blanco de verano. Foto Americana

La cara más sórdida de la América profunda se refleja en títulos como Buck Alamo y Lorelei, mientras que en Small Town Wisconsin el aire pueblerino se presenta en una atmósfera más intimista.

Documentales a tener en cuenta

Por el lado de la sección Docs, están Bienvenidos a Chechenia, un documental de denuncia en clave de thriller sobre la persecución gubernamental contra los gais en esa región rusa, y Assassins, sobre el extraño asesinato del hermano del líder norcoreano Kim Jong-un en el aeropuerto de Kuala Lumpur.

A no dejar pasar Feels Good Man, la surrealista relación mediática entre Donald Trump y Pepe la rana, un personaje de cómic que se convirtió en protagonista de miles de memes y símbolo de la ultra derecha norteamericana.

En las tres sesiones de cortos, Shorts 1, Shorts 2 y Sundance Shorts, se proyectarán producciones como Low-Key, una comedia animada de ciencia ficción donde sale Steve Buscemi, The Colour of Your Lips, una distopía sobre un mundo donde el aire es irrespirable In the Air Tonight, una freakada que destapa lo que hay al detrás del éxito de Phil Collins.