Es el día del Orgullo Friki: viaja por el mundo con tus superhéroes favoritos

Cada 25 de mayo desde hace 15 años se celebra el Día del Orgullo Friki. La fecha escogida por cientos de personas apasionadas por series, libros, películas, cómics o videojuegos no se escogió al azar –¡hablamos de auténticos fans!-. Ese día, pero de 1977, se estrenaba en los cines Star Wars: a new hope (Una nueva esperanza), la película que iniciaría una de las sagas más exitosas de la historia del cine y todo un universo creado a su alrededor que va desde figuras a disfraces pasando por ediciones de coleccionista, ropa, tazas, cromos y cualquier accesorio imaginable.

Sin embargo, la creación de George Lucas es solo una de las ficciones que han logrado arrastrar a millones de seguidores, también llamados geeks (frikis). Por suerte, el término, si nació como algo peyorativo, dista ya mucho de serlo. La propia Real Academia Española incluye este término en su diccionario (desde 2012) que define como ‘extravagante, raro o excéntrico’ pero también como ‘persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición’.

Sea como fuere, lo que es cierto es que hay legiones de seguidores que aprovechan este día -o, más bien, lo hacían antes de la pandemia- para organizar actividades multitudinarias en torno a sus personajes favoritos.

Templo Zojoji. Foto: Yam Style | Unsplash

A falta de los encuentros en persona, proponemos para celebrar este Geek Pride Day como más nos gusta hacerlo: viajando (aunque sea virtualmente) a las localizaciones de las películas de superhéroes más taquilleras de todos los tiempos. Así que, ya sabes, coge tu capa y prepara tus superpoderes para explorar el mundo de la mano de Google Earth.

‘Lobezno inmortal’

La primera parada nos lleva al Templo Zojoji en Tokio (Japón). Hugh Jackman visita este templo budista del siglo XIV para asistir al funeral de Samurái de Plata en la película Lobezno inmortal (2013), de la saga X‑Men. Atraído con un engaños, el personaje se sumerge en un tenebroso mundo controlado por la Yakuza y los samuráis.

‘Batman Begins’

Y de Japón volamos a Islandia, donde se rodó, concretamente en el glaciar Vatnajökull, la épica lucha con espadas entre Christian Bale y Liam Neeson de Batman Begins (2005). Como curiosidad, la masa de hielo se agrietó durante el rodaje.

Glaciar Vatnajökull. Foto: Martin Robles | Unsplash.

‘X-Men’

Los interiores de la fastuosa Casa Loma en Toronto, una mansión construida en 1914 en la ciudad canadiense, se convirtieron en la escuela para mutantes del profesor Charles Xavier en la película X‑Men (2000). A falta de asistir a la Mansión X de la ficción podemos recorrer los pasillos del castillo real mientras recordamos las escenas de la película.

Loma House, Toronto. Foto: Renan Kamikoga | Unsplash

‘Wonder Woman’

El parisino Museo del Louvre es un imán para las películas (basta recordar El Código da Vinci), también para las de superhéroes, entre ellas Wonder Woman (2017). En la cinta, Diana (Gal Gadot) trabaja como experta en armas antiguas precisamente en este museo, el más visitado del mundo, que tendrá que pelear para detener la Primera Guerra Mundial.

Pirámide del Louvre. Fot: Alexander Kagan | Unsplash.

‘Guardianes de la Galaxia’

De la Pirámide del Louvre diseñada por el arquitecto estadounidense de origen chino Ming Pei viajamos a una creación del español Santiago Calatrava, concretamente la Estación de tren Regus Liege-Guillemins, en Bélgica. Aquí tienen lugar las primeras escenas de Los Guardianes de la Galaxia (2014), la película dirigida por James Gunn que narra la historia de Peter Quill, un aventurero inmerso en una trama por robar una misteriosa esfera codiciada por Ronan, un poderoso villano cuya ambición amenaza todo el universo.

Estación de Regus Liege-Guillemins, Bélgica. Foto: Paul Castanie | Unsplash

‘Black Panther’

Una de las escenas más recordadas de Black Panther (2018) es sin duda la coronación de T’Challa (Chadwick Boseman) como Rey de Wakanda. El lugar elegido para ello son las Cataratas del Guerrero, nombre ficticio de las Cataratas de Iguazú, situadas sobre el río Iguazú, en el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná.

Cataratas de Iguazú. Foto: Christhian Gruhn | Unsplash.

‘Superman’

Por supuesto Superman no podía faltar en esta recopilación de superhéroes. En la película de 1978 que dirigió Richard Donner vemos a un apuesto Clark Kent que salva la vida de cualquiera que esté en peligro. Cuando trabaja de periodista acude a la redacción del ficticio Daily Planet, que en realidad es The News Building, un edificio de oficinas en Nueva York que antes albergó la redacción del periódico New York Daily News.

Interior del edificio The News Building.

‘Iron Man 2’

El exitoso multimillonario, empresario e ingeniero Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr. En la película Iron Man 2 (2010), disfruta de una caja de dónuts y un café reclinado sobre una figura de un gigantesco donut de casi siete metros de altura. La emblemática figura se encuentra realmente en Randy’s Donuts, en Los Ángeles (EE UU).

Randy’s Donuts. Foto: Alec Favale | Unsplash.

‘Thor, el mundo oscuro’

Uno de los momentos más tensos de la película Thor, el mundo oscuro (2013) dirigida por Alan Taylor tiene lugar en el Old Royal Naval College, en Londres. Se trata de la batalla final entre Thor (Chris Hemsworth) y Malekith (Christopher Eccleston) y podemos ver cómo una nave espacial gigante aterriza junto al edificio del siglo XVIII, ubicado en el Maritime Greenwich y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su «valor universal excepcional». Se considera, además, el «mejor conjunto arquitectónico y paisajístico” de Gran Bretaña.

Old Royal Naval College. Foto: Darko M. | Unsplash.

‘Vengadores: Infinity War’

Y de un hito de la arquitectura a otro en plena naturaleza. Nos trasladamos a Filipinas, para descubrir las Terrazas de arroz en Banaue. Precisamente en este lugar tiene lugar la escena final de Avengers: Infinity War (2018). En la ficción Thanos, interpretado por Josh Brolin, contemplaesta maravilla natural tallada en las laderas de unas montañas de la isla de Luzón.