De ‘Peter Pan’ a ‘Dumbo’: Disney+ saca de su catálogo grandes clásicos tachados de racistas

Representaciones negativas y obsoletas, maltrato de personas o culturas, perpetuación de estereotipos, representaciones culturales obsoletas… El pasado mes de octubre y en un ejercicio de autocrítica, Disney comenzó a incluir severas advertencias sobre contenido racista en algunas de sus películas más populares.

Si bien es un debate que viene de antiguo -en algunos casos, con críticas desde el propio estreno de las cintas-, en aquel momento la compañía prefirió, según explicó en su portal, no retirar estos contenidos y, en su lugar, aprovechar “la oportunidad para iniciar una conversación y un diálogo abierto sobre la historia que nos afecta a todos”.

Ahora sin embargo Disney ha ido un un paso más allá, retirando de su catálogo infantil los títulos más controvertidos que, como Dumbo, Peter Pan, Los Aristogatos o Los robinsones de los mares del su, incluyen este tipo de “representaciones culturales obsoletas”. Así, aunque podrán encontrarse en Disney+, están ya catalogadas como contenido para adultos de modo que los menores de 7 años no podrán acceder a ellas. Además, todas las películas incluyen un mensaje de advertencia al inicio sobre los contenidos estereotipados y racistas: “Este programa incluye representaciones negativas y/o maltrato de personas o culturas. Estos estereotipos estaban mal entonces y están mal ahora”.

Desde el pasado mes de octubre, varios de los clásicos aparecen en Disney+ con una advertencia que alerta sobre su contenido estereotipado y racista

No se puede cambiar el pasado

Asesorado por un grupo de expertos externos al gigante del entretenimiento, Disney continúa evaluando su catálogo para asegurarse de que “represente con precisión a nuestras audiencias globales”.

Sobre los clásicos revisados señala “no podemos cambiar el pasado pero podemos reconocerlo, aprender de él y avanzar juntos”.

Respecto a los contenidos racistas y estereotipos en cuestión aparecen, por ejemplo, en Peter Pan, de 1953, donde se retrata a los nativos americanos como una tribu a la que se refieren como “pieles rojas”, un término ofensivo y que no refleja la diversidad de estos pueblos ni sus tradiciones culturales.

Según explica la propia Disney, sus personajes aparecen hablando en un lenguaje ininteligible mientras los protagonistas los imitan con ropas y gestos exagerados, lo que para la compañía es “una forma de burla y apropiación cultural”.

‘Dumbo’: de entrañable a racista

Respecto a Dumbo (1941), Disney considera que la historia y, especialmente algunas canciones, ridiculizan a los esclavos afroamericanos de las plantaciones del sur de los EE UU. Es más que evidente en la canción con los cuervos, donde su líder, que se llama Jim Crow, justamente el nombre de las leyes que sostuvieron toda una cultura de la segregación en los estados del sur.

En otra de las canciones de la película, The Song of the Roustabouts, los trabajadores negros que se presentan sin rostro cantan alegremente letras ofensivas como “Cuando recibimos nuestra paga, tiramos todo nuestro dinero”.

Estereotipos asiáticos

También los asiáticos han sido víctima de estereotipos en varias de las películas de la factoría. Es el caso de una de las que ahora se suprimen del catálogo infantil, Los Aristogatos, de 1970, donde uno de los gatos, Shun Gon, aparece caricaturizado con exagerados ojos rasgados, además de hablar un inglés pobre y tocar el piano con palillos. Esta representación, a juicio (actual) de Disney, “refuerza el estereotipo de extranjero perpetuo”. Además, la cinta se burla también a través de letras de las canciones del idioma y la cultura chinos, como en Shanghai, Hong Kong, Egg Foo Young. La galleta de la fortuna siempre se equivoca.

Los piratas que plantan cara a la familia Robinson, en Los robinsones de los mares del sur (1960) suponen otro ejemplo de “representación singular y racista de los pueblos de Asia y Oriente Medio”. Muchos aparecen con rostros ‘amarillos’ o ‘morenos’ y están vestidos de manera exagerada e inexacta (moños altos, túnicas, joyas o maquillaje extravagante) que refuerza su barbarie, además de hablar un idioma indescifrable.

Otras cintas en Disney+ que llevan estos avisos de contenido racista y estereotipado son El libro de la selva (1967) o La Dama y el Vagabundo (1955).

Parques de atracciones

Además de su catálogo audiovisual, Disney quiere implementar también esta política en los espectáculos de sus parques de atracciones. Es el caso de The Jungle Cruise (El crucero por la jungla) de sus parques Magic Kingdom de California y Florida, que será renovado para retirar lo que considera “descripciones negativas” de algunas culturas y para que «refleje y valore la diversidad de nuestro mundo».

La atracción ha recibido críticas por tener un sesgo racista en el retrato de algunos personajes no occidentales, que aparecen como salvajes y caníbales.

Cuando se estrene, la nueva atracción irá en consonancia con la película Jungle Cruise, basada precisamente en un paseo por un parque temático de Disneyland y protagonizada por Dwayne Johnson que se estrenará el próximo verano.