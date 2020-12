Cómo disfrutar unas fiestas diferentes con la cocina de las estrellas Michelin

Un año más, y ya van 15 ediciones, la tienda de vinos Vila Viniteca presenta una selección de platos navideños elaborados por primeras espadas de la cocina de Barcelona.

La Cocina de las Estrellas es preparada por siete chefs galardonados con estrellas Michelin, una constelación de talentos que diseñaron cuatro platos acompañados por los vinos propuestos por los sumillers de sus restaurantes.

Los chefs, que posaron en una divertida puesta en escena en la calle Agullers, en el barrio del Born (Barcelona), son Jordi Cruz (ABaC), Paolo Casagrande (Lasarte), Javier y Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres) y Eduard Xatruch con Oriol Castro y Mateu Casañas (Disfrutar).

La selección de chefs, brindando en las calles del Barrio Gótico de Barcelona. Foto Vila Viniteca

Los platos elegidos

El entrante es autoría de Paolo Casagrande. Se trata de un foie escabechado con vegetales encurtidos, con láminas finas de paloma y consomé ligero de aves.

Cocinado a la plancha, el escabeche es acompañado por la paloma de la variedad torcaz, y los vegetales encurtidos son el romanescu, la cebolleta platillo, las trompetas, la trufa negra y los guisantes. El precio de la ración es de 10 euros.

Esta es la 15ª edición de la Cocina de las Estrellas que prepara la tienda de vinos Vila Viniteca, que tiene 88 años de vida

Le sigue uno de los platos principales, los canelones de rustido preparados por Jordi Cruz. Por 18 euros la ración, esta pasta cuenta con carne de cerdo, pollo y ternera; combinado con boletus edulis, hígado de pato, trufa negra tuber melanisporum y leche de cabra, además de vegetales como cebolla, chalotas, ajo, zanahoria, puerro, apio y un toque de cognac.

Foie escabechado con vegetales encurtidos. Foto Vila Viniteca

Los cocineros del Disfrutar, Casañas, Castro y Xatruch, pusieron manos en los fogones con un tentador pollo de payés con picada de jengibre y guindilla con alcachofas, níscalos y chips de boniato anisadas. El precio del plato es de 15 euros.

Y el postre fue encomendado a los gemelos Sergio y Javier Torres, que ofrecen (por seis euros) un mousse crujiente de chocolate 70%, con puré de casis y miso.

Canelones de rustido preparados por Jordi Cruz. Foto Vila Viniteca

¿Y qué vinos deberían acompañar?

Al momento de acompañar estos platos, lo mejor es seguir las sugerencias de los sumillers de los restaurantes.

En el caso de Joan Carles Ibáñez del Lasarte, opta por un Mim Natura Blanc de Noirs Gran Reserva 2014 (DO Cava, 17,75 euros) y un Zind-Humbrecht Muscat Goldert Grand Cru 2018 (AOC Alsace, 33,20 euros).

Alejandro Icart, del ABaC, apuesta por un Mestres Visol Brut Nature Gran Reserva 2013 (DO Cava, 20,50 euros) con un Dominio do Bibei Lalama 2017 (DO Ribeira Sacra, 19,95 euros).

Pollo de payés, propuesta de los cocineros de Disfrutar. Foto Vila Viniteca

En cuanto a Rubén Pol, del Disfrutar, sus sugerencias son el Detrás de la Casa Syrah 2017 (DO Yecla, 14,60 euros) y The Chocolate Block 2018 (Swartland, Sudáfrica, 37,65 euros).

Leer más: La lubina brilla en la alta gastronomía con los hermanos Torres

Por último Koldo Rubio, a cargo de la bodega de Cocina Hermanos Torres, se decanta por el Telmo Rodríguez MR 2018 (DO Málaga, 17,40 euros) y el Martinet Ranci Dolç (DOQ Priorat, 99,95 euros).

Las variedades de vinos propuestos por los sumillers de los restaurantes invitados van desde los 15 a los 100 euros

Teniendo en cuenta que Vila Viniteca presenta un catálogo de más de 6.500 marcas (y eso solo en el catálogo online), y que representa a 400 bodegas en todo el mundo, no habrá problema para encontrar estos vinos y cavas.

Mousse crujiente de chocolate, de los hermanos Torres. Foto Vila Viniteca

Para llevar y disfrutar

Los platos propuestos por estos galardonados chefs se venden envasados y en raciones individuales. Pero por sus características de conservación no se sirven a domicilio, sino que hay que retirarlos de la tienda de Agullers 9, en Barcelona. Estas preparaciones estarán disponibles desde el 14 de diciembre al 5 de enero.