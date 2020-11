The Real Wine Gum, el vino que se come

La empresa neerlandesa Vinoos by Ams es la responsable de un nuevo concepto en el mundo del vino que acaba de aterrizar en España. Se trata de The Real Wine Gum, un vino comestible que huele y sabe como tal aunque la textura no es líquida, sino que adopta la forma y el volumen de las típicas gominolas.

Con diferentes formatos y presentaciones, en función de las variedades de las que procede: chardonnay, riesling, sauvignon blanco o merlot, responde además a tres tipologías de vino: rosado, cava y champagne.

Son gominolas, pero prometen un placer muy adulto.

Las fundadoras de Vinoos By Ams, son dos holandesas con inquietudes creativas, Marleen Teters y Mireille Reulinguna, procedentes del mundo de las finanzas de Amsterdam pero que comparten pasión por el vino, la creación y la innovación. Precisamente su motivación está en la generación de experiencias: «Hoy en día, el vino está a la última” señalan. Sin embargo, para crear una marca de éxito “debe ofrecer una experiencia”. Es lo que buscan con The Real Wine Gum: “Dar una gominola significa regalar amistad, dialogo. ¿Y qué puede ser más significativo que esto? Entraña toda una experiencia desde el primer sorbo, pero sin beber”, concluyen.

Las gominolas son aptas vegetarianos y veganos y no llevan alcohol, gluten, grasas, gelatinas ni colorantes artificiales

Golosinas muy adultas

Contrariamente a lo que puede parecer por su colorido, su textura y su presentación, The Real Wine Gum no son golosinas para niños. El proyecto pasaba por obtener un producto capaz de seducir a ese sector de consumidores adultos que, en caso de estar socialmente aceptado, seguirían consumiendo gominolas, pero que quizás necesitan una “justificación” para hacerlo. Algo así como acompañar al cine a los sobrinos para poder ver sin rubor la última cinta de animación de Pixar.

Gominolas de vino riesling.

Pues bien, la justificación ha llegado, y lo ha hecho en forma de placeres adultos. Vinoos by Ams anuncia su producto estrella para paladares sofisiticados, incluidos vegetarianos y veganos. Y, además, sus gominolas no llevan alcohol, gluten, grasas, gelatinas ni colorantes artificiales. Es vino que huele y sabe a vino, señalan, y además se presenta como un producto natural sin un potencial calórico elevado.

Recién llegado a España

Al éxito cosechado en los Países Bajos le sigue ahora el salto a nuevos mercados, entre ellos España, donde aterrizan de la mano de la compañía Pablo Fuster y ya se puede conseguir en establecimientos gourmet, hoteles y El Corte Inglés, entre otros.

Las gominolas no tienen gluten, grasas, gelatinas ni colorantes artificiales.

Sus creadores se han propuesto además contribuir a un estilo de vida saludable y, en colaboración con el cardiólogo P.G. Hugenholtz, profesor emérito de la Universidad Erasmus y presidente honorario de la Asociación Europea de Cardiología, se han puesto a trabajar en una próxima variante de The Real Wine Gum que apuntará en este sentido.